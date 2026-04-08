सलूंबर में अज्ञात बीमारी का कहर, 7 बच्चों की मौत, मेडिकल टीम अलर्ट

Rajasthan News: आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र सलूंबर में अज्ञात बीमारी का कहर जारी है. अब तक 7 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि दो बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है. स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लसाड़िया से 8 बच्चों को रेफर किया है, जिनमें से 4 को सलूंबर अस्पताल और 4 को उदयपुर रेफर किया गया. अब तक 20 बच्चों के सैंपल लिए गए हैं और 561 घरों का सर्वे पूरा कर लिया गया है. मेडिकल टीम लगातार इलाके में सक्रिय है और स्थिति पर नजर रखे हुए है.



राजस्थान के सलूंबर जिले में अज्ञात बीमारी ने भयावह रूप ले लिया है. अब तक 7 बच्चों की मौत हो चुकी है. सबसे ज्यादा प्रभावित घाटा पंचायत के घाटा और लालपुरा गांव हैं. सभी मृत बच्चे 2 से 4 वर्ष की उम्र के थे. बच्चों में मुख्य लक्षण तेज बुखार, बार-बार उल्टी, दस्त और शरीर में अकड़न देखे गए. हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें स्थानीय क्लीनिक या जिला अस्पताल ले जाते, लेकिन ज्यादातर मामलों में इलाज से पहले ही बच्चों की मौत हो जाती.



झल्लारा इलाके में दो बच्चों की मौत

ताजा मामलों में झल्लारा इलाके में दो बच्चों की मौत ने चिंता बढ़ा दी है. एक बच्चा मात्र दो माह का और दूसरा साढ़े चार साल का था. दोनों बच्चे उल्टी, दस्त और बुखार से पीड़ित थे. परिजनों ने पहले स्थानीय क्लीनिक पर इलाज कराया, लेकिन हालत बिगड़ने पर देर शाम उन्हें जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया. वहां डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया. ये मौतें पिछले एक सप्ताह की कुल मौतों में शामिल हैं.



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पांच दिनों में पांच मौतों से मचा हड़कंप

घाटा और लालपुरा गांवों में पांच बच्चों की मौत हो चुकी थी. मृत बच्चों की पहचान दीपक मीणा (4 वर्ष), सीमा (4 वर्ष), लक्ष्मण मीणा (4 वर्ष), काजल मीणा (2 वर्ष) और राहुल मीणा (4 वर्ष) के रूप में हुई है. पहली मौत 1 अप्रैल को हुई, जबकि 5 अप्रैल को तीन और बच्चों ने दम तोड़ दिया. सभी बच्चों में समान लक्षण थे – अचानक तेज बुखार, उल्टी, दस्त और शरीर में ऐंठन.



मेडिकल टीम पहुंची, जांच शुरू

स्वास्थ्य विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया है. सलूंबर जिले में मेडिकल टीम पहले से ही इलाके में पहुंच चुकी है. घाटा पंचायत में 17 स्वास्थ्य टीमें तैनात की गई हैं, जो गांव-गांव में घर-घर जाकर सर्वे कर रही हैं. आरएनटी मेडिकल कॉलेज, उदयपुर की विशेषज्ञ टीम भी गठित की गई है. डॉक्टर पानी, भोजन और पर्यावरण के सैंपल लेकर जांच कर रहे हैं. संक्रमण की आशंका को देखते हुए स्वच्छता अभियान भी तेज कर दिया गया है.



परिजनों में दहशत, प्रशासन अलर्ट

इलाके के लोगों में भारी दहशत फैल गई है. माता-पिता अपने बच्चों को लेकर बेहद चिंतित हैं. कई परिवार अब बच्चों को जिले के बड़े अस्पतालों में दिखा रहे हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मामले का संज्ञान लिया है और स्वास्थ्य विभाग को तत्काल रिपोर्ट मांगी है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि कोई भी बच्चा बीमार हो तो तुरंत सरकारी अस्पताल में ले जाएं और स्वच्छ पानी का इस्तेमाल करें.

बीमारी का कारण अभी अज्ञात

अभी तक बीमारी का सटीक कारण पता नहीं चल पाया है. डॉक्टर वायरल संक्रमण, जलजनित बीमारी या किसी अन्य संक्रमण की आशंका जता रहे हैं. सैंपल की रिपोर्ट आने में कुछ समय लग सकता है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम लगातार निगरानी कर रही है और जरूरी दवाइयों का वितरण भी शुरू कर दिया गया है.

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