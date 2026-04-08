Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

सलूंबर में अज्ञात बीमारी का कहर, 7 बच्चों की मौत, मेडिकल टीम अलर्ट

Salumber Mystery Illness: सलूंबर जिले में अज्ञात बीमारी ने खौफनाक रूप ले लिया है.  अब तक 7 बच्चों की मौत हो चुकी है. सभी बच्चे उल्टी, दस्त और तेज बुखार की शिकायत के बाद मृत्यु को प्राप्त हुए. ताजा मामलों में झल्लारा इलाके में दो माह और साढ़े चार साल के दो बच्चों की मौत हो गई. 

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Apr 08, 2026, 11:14 AM IST | Updated:Apr 08, 2026, 11:14 AM IST

Trending Photos

रामजल सेतु बनेगा पूर्वी राजस्थान की लाइफलाइन, बदलेगी 17 जिलों की किस्मत!
9 Photos
jaipur news

रामजल सेतु बनेगा पूर्वी राजस्थान की लाइफलाइन, बदलेगी 17 जिलों की किस्मत!

Rajasthan News: बेमौसम बारिश ने मचाई तबाही, ओसियां में घरों में 3 फीट पानी, तो कहीं तैरती दिखीं फसलें
6 Photos
Jodhpur Weather

Rajasthan News: बेमौसम बारिश ने मचाई तबाही, ओसियां में घरों में 3 फीट पानी, तो कहीं तैरती दिखीं फसलें

जयपुर में इन्हें नहीं दिया 'निमंत्रण' तो अधूरी मानी जाती है शादी, सबसे पहले पहुंचता है कार्ड
5 Photos
rajasthan temple

जयपुर में इन्हें नहीं दिया 'निमंत्रण' तो अधूरी मानी जाती है शादी, सबसे पहले पहुंचता है कार्ड

प्रतापगढ़ में अचानक बदला मौसम, आधे घंटे में मची तबाही! तस्वीरों में देखें आंधी-बारिश का तांडव
5 Photos
Pratapgarh news

प्रतापगढ़ में अचानक बदला मौसम, आधे घंटे में मची तबाही! तस्वीरों में देखें आंधी-बारिश का तांडव

सलूंबर में अज्ञात बीमारी का कहर, 7 बच्चों की मौत, मेडिकल टीम अलर्ट

Rajasthan News: आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र सलूंबर में अज्ञात बीमारी का कहर जारी है. अब तक 7 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि दो बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है. स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लसाड़िया से 8 बच्चों को रेफर किया है, जिनमें से 4 को सलूंबर अस्पताल और 4 को उदयपुर रेफर किया गया. अब तक 20 बच्चों के सैंपल लिए गए हैं और 561 घरों का सर्वे पूरा कर लिया गया है. मेडिकल टीम लगातार इलाके में सक्रिय है और स्थिति पर नजर रखे हुए है.

राजस्थान के सलूंबर जिले में अज्ञात बीमारी ने भयावह रूप ले लिया है. अब तक 7 बच्चों की मौत हो चुकी है. सबसे ज्यादा प्रभावित घाटा पंचायत के घाटा और लालपुरा गांव हैं. सभी मृत बच्चे 2 से 4 वर्ष की उम्र के थे. बच्चों में मुख्य लक्षण तेज बुखार, बार-बार उल्टी, दस्त और शरीर में अकड़न देखे गए. हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें स्थानीय क्लीनिक या जिला अस्पताल ले जाते, लेकिन ज्यादातर मामलों में इलाज से पहले ही बच्चों की मौत हो जाती.

झल्लारा इलाके में दो बच्चों की मौत
ताजा मामलों में झल्लारा इलाके में दो बच्चों की मौत ने चिंता बढ़ा दी है. एक बच्चा मात्र दो माह का और दूसरा साढ़े चार साल का था. दोनों बच्चे उल्टी, दस्त और बुखार से पीड़ित थे. परिजनों ने पहले स्थानीय क्लीनिक पर इलाज कराया, लेकिन हालत बिगड़ने पर देर शाम उन्हें जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया. वहां डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया. ये मौतें पिछले एक सप्ताह की कुल मौतों में शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पांच दिनों में पांच मौतों से मचा हड़कंप
घाटा और लालपुरा गांवों में पांच बच्चों की मौत हो चुकी थी. मृत बच्चों की पहचान दीपक मीणा (4 वर्ष), सीमा (4 वर्ष), लक्ष्मण मीणा (4 वर्ष), काजल मीणा (2 वर्ष) और राहुल मीणा (4 वर्ष) के रूप में हुई है. पहली मौत 1 अप्रैल को हुई, जबकि 5 अप्रैल को तीन और बच्चों ने दम तोड़ दिया. सभी बच्चों में समान लक्षण थे – अचानक तेज बुखार, उल्टी, दस्त और शरीर में ऐंठन.

मेडिकल टीम पहुंची, जांच शुरू
स्वास्थ्य विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया है. सलूंबर जिले में मेडिकल टीम पहले से ही इलाके में पहुंच चुकी है. घाटा पंचायत में 17 स्वास्थ्य टीमें तैनात की गई हैं, जो गांव-गांव में घर-घर जाकर सर्वे कर रही हैं. आरएनटी मेडिकल कॉलेज, उदयपुर की विशेषज्ञ टीम भी गठित की गई है. डॉक्टर पानी, भोजन और पर्यावरण के सैंपल लेकर जांच कर रहे हैं. संक्रमण की आशंका को देखते हुए स्वच्छता अभियान भी तेज कर दिया गया है.

परिजनों में दहशत, प्रशासन अलर्ट
इलाके के लोगों में भारी दहशत फैल गई है. माता-पिता अपने बच्चों को लेकर बेहद चिंतित हैं. कई परिवार अब बच्चों को जिले के बड़े अस्पतालों में दिखा रहे हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मामले का संज्ञान लिया है और स्वास्थ्य विभाग को तत्काल रिपोर्ट मांगी है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि कोई भी बच्चा बीमार हो तो तुरंत सरकारी अस्पताल में ले जाएं और स्वच्छ पानी का इस्तेमाल करें.

बीमारी का कारण अभी अज्ञात
अभी तक बीमारी का सटीक कारण पता नहीं चल पाया है. डॉक्टर वायरल संक्रमण, जलजनित बीमारी या किसी अन्य संक्रमण की आशंका जता रहे हैं. सैंपल की रिपोर्ट आने में कुछ समय लग सकता है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम लगातार निगरानी कर रही है और जरूरी दवाइयों का वितरण भी शुरू कर दिया गया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Baran News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news