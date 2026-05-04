/राजस्थान के युवाओं के लिए खुशखबरी! टीचिंग एसोसिएट के 3,540 पदों पर नोटिफिकेशन जारी, कल से एक्टिव होगा लिंक!

Rajasthan Teaching Associate Recruitment 2026: युवाओं के लिए अच्छी खबर! राजस्थान में बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी का मौका निकला है.
Rajasthan Government Jobs: राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग (RSMSSB) ने टीचिंग एसोसिएट्स (Raj-CES) 2026 भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस अभियान के तहत 3,540 पद भरे जाएंगे. आवेदन प्रक्रिया कल यानी 5 मई 2026 से शुरू होगी.
1. राजस्थान टीचिंग एसोसिएट भर्ती 2026 (3540 पद)
महत्वपूर्ण तिथियां...!
ऑनलाइन आवेदन शुरू: 5 मई 2026
आधिकारिक वेबसाइट: rssb.rajasthan.gov.in
योग्यता?
NET/SLET या PhD डिग्री
आयु सीमा (1 जनवरी 2026 के अनुसार):
न्यूनतम: 21 वर्ष
अधिकतम: 40 वर्ष
आवेदन शुल्क
जनरल/OBC: ₹600
OBC (NCL)/EWS/SC/ST: ₹400
PwD: ₹400
वेतन
₹28,850 प्रति माह (संविदा आधार पर)
चयन प्रक्रिया: लिखित परीक्षा के आधार पर
आवेदन कैसे करें (Step-by-Step)?
SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर जाएं
SSO ID से लॉगिन करें (नए यूजर्स OTR पूरा करें)
Recruitment Portal में Teaching Associate भर्ती का लिंक चुनें
सभी विवरण सावधानीपूर्वक भरें
जरूरी दस्तावेज अपलोड करें
फीस जमा करें और फॉर्म सबमिट करें
प्रिंटआउट जरूर लें
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