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राजस्थान के युवाओं के लिए खुशखबरी! टीचिंग एसोसिएट के 3,540 पदों पर नोटिफिकेशन जारी, कल से एक्टिव होगा लिंक!

Rajasthan Teaching Associate Recruitment 2026: युवाओं के लिए अच्छी खबर! राजस्थान में बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी का मौका निकला है. 

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 04, 2026, 06:10 AM|Updated: May 04, 2026, 06:10 AM
राजस्थान के युवाओं के लिए खुशखबरी! टीचिंग एसोसिएट के 3,540 पदों पर नोटिफिकेशन जारी, कल से एक्टिव होगा लिंक!
Image Credit: Rajasthan Government Jobs

Rajasthan Government Jobs: राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग (RSMSSB) ने टीचिंग एसोसिएट्स (Raj-CES) 2026 भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस अभियान के तहत 3,540 पद भरे जाएंगे. आवेदन प्रक्रिया कल यानी 5 मई 2026 से शुरू होगी.

1. राजस्थान टीचिंग एसोसिएट भर्ती 2026 (3540 पद)

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महत्वपूर्ण तिथियां...!
ऑनलाइन आवेदन शुरू: 5 मई 2026
आधिकारिक वेबसाइट: rssb.rajasthan.gov.in

योग्यता?
NET/SLET या PhD डिग्री


आयु सीमा (1 जनवरी 2026 के अनुसार):
न्यूनतम: 21 वर्ष
अधिकतम: 40 वर्ष

आवेदन शुल्क
जनरल/OBC: ₹600
OBC (NCL)/EWS/SC/ST: ₹400
PwD: ₹400

वेतन
₹28,850 प्रति माह (संविदा आधार पर)
चयन प्रक्रिया: लिखित परीक्षा के आधार पर

आवेदन कैसे करें (Step-by-Step)?
SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर जाएं
SSO ID से लॉगिन करें (नए यूजर्स OTR पूरा करें)
Recruitment Portal में Teaching Associate भर्ती का लिंक चुनें
सभी विवरण सावधानीपूर्वक भरें
जरूरी दस्तावेज अपलोड करें
फीस जमा करें और फॉर्म सबमिट करें
प्रिंटआउट जरूर लें

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About the Author

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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