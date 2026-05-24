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राजस्थान सेमीकंडक्टर क्रांति के रास्ते पर! CM भजनलाल और अश्विनी वैष्णव की अहम बैठक

Rajasthan Semiconductor: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए राजस्थान ने निवेश के द्वार खोल दिये हैं आज सीएम भजनलाल शर्मा और केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस क्षेत्र से जुड़े उद्मियों के साथ मैराथन बैठक की उन्होंने राजस्थान में निवेश के लिए उद्यमियेां को न्यौता दिया.

Edited byAnsh RajReported byBabulal Dhayal
Published: May 24, 2026, 10:13 AM|Updated: May 24, 2026, 10:13 AM
राजस्थान सेमीकंडक्टर क्रांति के रास्ते पर! CM भजनलाल और अश्विनी वैष्णव की अहम बैठक
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: रियायतें बेशुमार निवेश के लिए राजस्थान है पूरी तरह से तैयार देश के जाने माने सेमीकंडक्टर निर्माताओं ने आज सीएम और केंद्रीय आईटी मंत्री के सामने राजस्थान में निवेश के लिए दिलचस्पी दिखाई राजस्थान सरकार की पॉलिसी को सबसे बेहतरीन करार दिया गया निवेश के लिए उद्यमियों में जबरदस्त उत्साह दिखाई पड़ा सीएमओ में सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माताओं के साथ मैराथन बैठक के बाद 7केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में राजस्थान के लिए बड़ा हिस्सेदार बनने की अपार संभावनाएं हैं.


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश इस क्षेत्र में निरन्तर तेजी से आगे बढ़ रहा है और पिछले सालों में ही 450 फैक्ट्रियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ है. वहीं, इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत एक साल में 75 फैक्ट्रियां स्वीकृत हो चुकी हैं. साथ ही, इस योजना को लेकर केन्द्रीय कैबिनेट ने बजट को भी बढ़ाया है.

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उन्होंने कहा कि निवेशक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी यूनिट की स्थापना का लक्ष्य तय कर आगे बढें. इस कार्य में डबल इंजन की सरकार उनका पूरा सहयोग करेगी. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना से बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन भी होगा.


मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो स्वयं सेमीकंडक्टर का उत्पादन करते हैं. इसके साथ ही 76 हजार करोड़ रुपये से अधिक के प्रोत्साहन पैकेज के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को भी तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है.

डबल इंजन सरकार ने स्थापित किया क्लस्टर
मुख्यमंत्री ने कहा कि सिम से स्पेस तक और मोबाइल से मिसाइल तक, हर क्षेत्र में सेमीकंडक्टर चिप की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. भविष्य उन्हीं देशों और राज्यों का होगा जो इस क्षेत्र में मजबूत क्षमता विकसित करेंगे. प्रदेश में भी इसी माह पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर का भिवाड़ी में शुभारंभ हुआ है. 50 एकड़ में तैयार इस विशाल परिसर में हर साल करीब 6 करोड़ चिप का उत्पादन होगा. इस क्लस्टर के माध्यम से अब तक 20 कंपनियों से 1,200 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की योजनाएं आकर्षित की जा चुकी हैं.


सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए वरदान साबित होगा ट्रिपल-एस फैक्टर
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान का ट्रिपल-एस फैक्टर सिलिका, स्किल और सोलर सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए वरदान साबित होगा. प्रदेश में इस क्षेत्र के लिए बेहतर इकोसिस्टम बनाने के उद्देश्य से राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू की गई है. इसके अलावा राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी का भी अनुमोदन किया गया है, जो सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को विशेष प्रोत्साहन देती है.


राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 के माध्यम से भी उद्योगों को प्रभावी रूप से वित्तीय एवं आधारभूत सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है. साथ ही, भारत सरकार के सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं को राज्य सरकार अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी प्रदान कर रही है. इसके साथ ही टर्म लोन पर 5 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान का भी प्रावधान किया गया है.


जेपीएमआईए बनेगा सिलिकॉन वैली ऑफ राजस्थान
मुख्यमंत्री ने कहा कि जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र तथा कांकाणी क्षेत्र को विशेष रूप से सिलिकॉन वैली ऑफ राजस्थान के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य प्रारंभ हो गया है. यहां चिप डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग तथा सिस्टम डेवलपमेंट से जुड़ी इकाइयों के लिए एकीकृत औद्योगिक वातावरण तैयार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य का बड़ा हिस्सा दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है और भिवाड़ी, नीमराणा और कोटपुतली जैसे औद्योगिक क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निकट स्थित हैं. इससे उद्योगों को बेहतर कनेक्टिविटी, मजबूत सप्लाई चेन और तेज परिवहन सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध होती हैं.


मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया है. परियोजना स्वीकृति से लेकर भूमि आवंटन तक की सभी प्रक्रियाएं निर्धारित समयसीमा में डिजिटल माध्यम से पूरी की जा रही हैं. उन्होंने सभी निवेशकों, उद्योग प्रतिनिधियों और उद्यमियों को राजस्थान में निवेश करने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य राज्य को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर क्षेत्र इस लक्ष्य को हासिल करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा.


उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि वर्तमान डिजिटल युग में सेमीकंडक्टर वैश्विक शक्ति संतुलन और आर्थिक आत्मनिर्भरता का आधार है. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार औद्योगिक युग में तेल और परमाणु युग में यूरेनियम रणनीतिक शक्ति के केंद्र थे, उसी प्रकार आज सेमीकंडक्टर डिजिटल एज की सबसे बड़ी ताकत है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत शुरू किया गया इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन आज मिशन मोड में आगे बढ़ रहा है. राजस्थान इस मिशन के लिए सबसे उपयुक्त राज्यों में से एक है. उन्होंने कहा कि कोविड काल के दौरान सप्लाई चेन बाधित होने के बाद पूरी दुनिया ने सेमीकंडक्टर उत्पादन में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता को महसूस किया.


उन्होंने कहा कि आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेम्बली एण्ड टेस्ट (OSAT) के साथ असेम्बली, टेस्टिंग, मार्किंग एण्ड पैकेजिंग (ATMP) इकाइयों के लिए राज्य सरकार बिजली शुल्क छूट, स्टांप ड्यूटी राहत, पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज अनुदान और ग्रीन उपायों पर रीइम्बर्समेंट जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है. 500 करोड़ रुपये से अधिक निवेश पर कस्टमाइज्ड पैकेज का लाभ भी दिया जा रहा है. राज्य सरकार ने भूमि आवंटन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया है.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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