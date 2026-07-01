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Commercial LPG: कॉमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ सस्ता, जयपुर में 183 रुपए की बड़ी राहत

LPG Cylinder Price: महंगाई के बीच होटल, रेस्टोरेंट और अन्य कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है. तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 183.50 रुपए की कटौती की है. जयपुर में अब यह सिलेंडर 3141 रुपए की बजाय 2957 रुपए में मिलेगा. हालांकि 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 945.50 रुपए पर ही स्थिर रहेगी.

Edited byAnsh RajReported byDeepak Goyal
Published: Jul 01, 2026, 10:37 AM|Updated: Jul 01, 2026, 10:37 AM
Commercial LPG: कॉमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ सस्ता, जयपुर में 183 रुपए की बड़ी राहत
Image Credit: LPG Cylinder Price:Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Commercial LPG Gas Cylinder: महंगाई की मार झेल रहे होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, चाय-नाश्ते की दुकानें और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 183.50 रुपए की कटौती की है. नई दरें लागू होने के बाद जयपुर सहित पूरे राजस्थान में कॉमर्शियल सिलेंडर अब 3141 रुपए की बजाय 2957 रुपए में उपलब्ध होगा. कारोबारियों का मानना है कि गैस की कीमतों में आई इस कमी से उनके संचालन खर्च में कुछ राहत मिलेगी.


घरेलू उपभोक्ताओं को इस बार नहीं मिली राहत

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जहां एक ओर व्यावसायिक गैस सिलेंडर सस्ता हुआ है, वहीं घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए इस बार कोई राहत नहीं दी गई है. 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत पहले की तरह 945.50 रुपए ही बनी हुई है. इससे घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल गैस की कीमतों में किसी प्रकार की कमी का लाभ नहीं मिलेगा.


इस साल पहली बार घटे कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम

राजस्थान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष दीपक गहलोत के अनुसार इस वर्ष पहली बार कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी की गई है. इससे पहले पूरे साल कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली थी. 31 दिसंबर को लगभग 1608 रुपए में मिलने वाला 19 किलो का कॉमर्शियल सिलेंडर 1 जून तक बढ़कर 3141 रुपए तक पहुंच गया था. लगातार बढ़ती कीमतों से व्यापारियों की लागत में भारी इजाफा हो रहा था.


लगातार बढ़ोतरी के बाद मिली राहत

साल 2026 में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कई बार वृद्धि की गई. जनवरी में 111 रुपए, फरवरी में 49.50 रुपए, मार्च में 141.50 रुपए, अप्रैल में 195 रुपए और मई में लगभग 993 रुपए तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई. लगातार बढ़ती कीमतों से होटल और खाद्य व्यवसाय से जुड़े लोगों पर आर्थिक दबाव बढ़ गया था. जून में पहली बार 183.50 रुपए की कटौती से व्यापारियों को कुछ राहत मिली है.


कारोबार पर पड़ेगा सकारात्मक असर

कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी का सीधा लाभ होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग, मिठाई की दुकानों, चाय-नाश्ते के स्टॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को मिलेगा. कारोबारियों का कहना है कि गैस की लागत कम होने से परिचालन खर्च में कमी आएगी, जिससे व्यवसाय को बेहतर तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी. हालांकि घरेलू उपभोक्ता अब भी गैस की कीमतों में राहत का इंतजार कर रहे हैं.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैंRead More

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