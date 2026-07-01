/Commercial LPG: कॉमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ सस्ता, जयपुर में 183 रुपए की बड़ी राहत

Commercial LPG Gas Cylinder: महंगाई की मार झेल रहे होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, चाय-नाश्ते की दुकानें और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 183.50 रुपए की कटौती की है. नई दरें लागू होने के बाद जयपुर सहित पूरे राजस्थान में कॉमर्शियल सिलेंडर अब 3141 रुपए की बजाय 2957 रुपए में उपलब्ध होगा. कारोबारियों का मानना है कि गैस की कीमतों में आई इस कमी से उनके संचालन खर्च में कुछ राहत मिलेगी.



घरेलू उपभोक्ताओं को इस बार नहीं मिली राहत

Add Zee News as a Preferred Source

जहां एक ओर व्यावसायिक गैस सिलेंडर सस्ता हुआ है, वहीं घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए इस बार कोई राहत नहीं दी गई है. 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत पहले की तरह 945.50 रुपए ही बनी हुई है. इससे घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल गैस की कीमतों में किसी प्रकार की कमी का लाभ नहीं मिलेगा.



इस साल पहली बार घटे कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम

राजस्थान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष दीपक गहलोत के अनुसार इस वर्ष पहली बार कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी की गई है. इससे पहले पूरे साल कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली थी. 31 दिसंबर को लगभग 1608 रुपए में मिलने वाला 19 किलो का कॉमर्शियल सिलेंडर 1 जून तक बढ़कर 3141 रुपए तक पहुंच गया था. लगातार बढ़ती कीमतों से व्यापारियों की लागत में भारी इजाफा हो रहा था.



लगातार बढ़ोतरी के बाद मिली राहत

साल 2026 में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कई बार वृद्धि की गई. जनवरी में 111 रुपए, फरवरी में 49.50 रुपए, मार्च में 141.50 रुपए, अप्रैल में 195 रुपए और मई में लगभग 993 रुपए तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई. लगातार बढ़ती कीमतों से होटल और खाद्य व्यवसाय से जुड़े लोगों पर आर्थिक दबाव बढ़ गया था. जून में पहली बार 183.50 रुपए की कटौती से व्यापारियों को कुछ राहत मिली है.



कारोबार पर पड़ेगा सकारात्मक असर

कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी का सीधा लाभ होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग, मिठाई की दुकानों, चाय-नाश्ते के स्टॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को मिलेगा. कारोबारियों का कहना है कि गैस की लागत कम होने से परिचालन खर्च में कमी आएगी, जिससे व्यवसाय को बेहतर तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी. हालांकि घरेलू उपभोक्ता अब भी गैस की कीमतों में राहत का इंतजार कर रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

