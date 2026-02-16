Rajshree Yojana: राजश्री योजना की तीसरी किस्त से वंचित हजारों बालिकाएं! अब शुरू होगा बड़ा सर्वे अभियान

Lado Protsahan Yojana: भीलवाड़ा राजस्थान सरकार की राजश्री योजना अब लाडो प्रोत्साहन योजना में पूरी तरह समाहित हो चुकी है. इस बदलाव के बाद कई पात्र बालिकाएं तीसरी किस्त से वंचित रह गई थीं. अब ऐसी बालिकाओं को लाभ दिलाने के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है. जिले में व्यापक स्तर पर सर्वे अभियान चलाकर वंचित बालिकाओं की पहचान की जाएगी और उन्हें तीसरी किस्त का लाभ दिया जाएगा.



योजना का विलय और समस्या का खुलासा

राजश्री योजना जून 2016 में शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था. लेकिन अगस्त 2024 से इसे लाडो प्रोत्साहन योजना में विलय कर दिया गया. इसके बाद तीसरी किस्त का भुगतान अब प्रारंभिक शिक्षा विभाग के माध्यम से होने लगा. विभाग ने स्वीकार किया है कि वर्षवार प्रगति रिपोर्ट काफी कमजोर रही है. कई बालिकाएं दस्तावेजों की कमी, ट्रैकिंग में गड़बड़ी या अन्य कारणों से लाभ से वंचित रह गईं.



सर्वे अभियान की रूपरेखा

कार्यवाहक जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) डॉ. कल्पना शर्मा ने जिले के सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों (सीबीईओ) को आदेश जारी किया है. इन आदेशों के तहत सभी ब्लॉकों में सर्वे दल गठित किए जाएंगे. दल में साथिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्कूल अध्यापक शामिल होंगे.वंचित बालिकाओं की पहचान के लिए पीसीटीएस आईडी (Pregnancy, Child Tracking & Health Services Management System ID) का उपयोग किया जाएगा. यह तरीका उजियारी स्कूल की तर्ज पर अपनाया गया है, जिससे प्रथम किस्त प्राप्त करने वाली बालिकाओं की ट्रैकिंग आसान हो सकेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now



समय-सीमा और प्राथमिकता

सभी सीबीईओ को निर्देश दिए गए हैं कि अपने अधीनस्थ स्कूलों में तुरंत सर्वे कार्य शुरू करवाएं. सर्वे की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी निर्धारित प्रपत्र में भरकर 23 फरवरी तक अनिवार्य रूप से जिला शिक्षा कार्यालय भेजनी होगी.

सर्वे में शामिल ब्लॉक

यह अभियान पूरे जिले में चलेगा, लेकिन विशेष रूप से निम्नलिखित ब्लॉकों में प्राथमिकता दी जाएगी:आसीन्द

बदनोर

बनेड़ा

बिजौलिया

हुरड़ा

जहाजपुर

करेड़ा

कोटड़ी

माण्डल

माण्डलगढ़

रायपुर

सहाड़ा

शाहपुरा

सुवाणा



सरकार का लक्ष्य और महत्व

राजस्थान सरकार का मानना है कि बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के बिना समाज का विकास संभव नहीं है. राजश्री योजना के तहत तीसरी किस्त से वंचित बालिकाओं को लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है. इस सर्वे के बाद न केवल वंचित बालिकाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि योजना की प्रभावशीलता भी बढ़ेगी.शिक्षा विभाग के अधिकारी उम्मीद जता रहे हैं कि 23 फरवरी तक पूरी रिपोर्ट मिलने के बाद तीसरी किस्त का भुगतान जल्द शुरू हो जाएगा. यह कदम हजारों बालिकाओं के लिए राहत लेकर आएगा और बालिका शिक्षा को नई गति प्रदान करेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंNagaur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!







ये भी पढ़ें-