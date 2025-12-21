Digital Girdawari for Rabi Crops: राजस्थान के शुरू होने वाली है रबी फसलों की गिरदावरी, सरकार ने जारी किए नए निर्देश

Good News For Rajasthan Farmers: राजस्थान में रबी सीजन की फसलें अब खेतों में लहलहा रही हैं. गेहूं, जौ, सरसों, चना और अन्य फसलों की बुवाई हो चुकी है और किसान इनकी देखभाल में जुटे हैं. ऐसे में राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा और पारदर्शिता के लिए बड़ा कदम उठाया है. राजस्व विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि रबी फसल वर्ष 2025-26 की गिरदावरी डिजिटल तरीके से कराई जाए. यह काम एग्रीस्टैक योजना के तहत डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से होगा, जिससे पुरानी मैनुअल प्रक्रिया की जगह आधुनिक तकनीक लेगी.

एग्रीस्टैक योजना के तहत डिजिटल क्रॉप सर्वे को प्रदेश में लागू किया जा रहा है. इस योजना से हर खेत की फसल की जानकारी रियल टाइम में दर्ज होगी. पटवारी और राजस्व अधिकारी खेतों का दौरा करेंगे, लेकिन अब मोबाइल ऐप पर फोटो, जीपीएस लोकेशन और फसल विवरण अपलोड किया जाएगा. इससे गलतियां कम होंगी और किसानों को फसल बीमा, सब्सिडी या अन्य योजनाओं का लाभ जल्दी मिलेगा.

गिरदावरी का शेड्यूल इस प्रकार रखा गया है – नियमित गिरदावरी 1 फरवरी से 5 मार्च तक चलेगी, जबकि ऑनलाइन डिजिटल गिरदावरी का काम 1 जनवरी से शुरू होकर 5 मार्च तक पूरा करना अनिवार्य है. जिला स्तर पर अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है और कुछ जगहों पर युवाओं को भी सर्वेयर बनाकर जोड़ा जा रहा है. यह व्यवस्था केंद्र की डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का हिस्सा है, जिससे पूरे देश में फसल डेटा एक जगह इकट्ठा होगा.

किसानों के लिए यह बदलाव बहुत फायदेमंद साबित होगा. सही गिरदावरी से प्राकृतिक आपदा में मुआवजा, लोन माफी या बीमा क्लेम आसान हो जाएगा. अगर किसी किसान की जमीन का रिकॉर्ड अपडेट नहीं है, तो वह तुरंत पटवारी या तहसील से संपर्क करें. कई जिलों में शिविर लगाकर आधार लिंकिंग और फार्मर आईडी बनाने का काम भी चल रहा है.

इस बार की गिरदावरी में विशेष ध्यान रबी फसलों की स्थिति पर होगा. मौसम अनुकूल रहने से अच्छी पैदावार की उम्मीद है, लेकिन सटीक सर्वे से सरकार को भी उत्पादन का सही अनुमान लगेगा. किसान भाइयों से अपील है कि वे अधिकारियों का सहयोग करें और अपनी फसल की सही जानकारी दें. डिजिटल गिरदावरी से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि खेती से जुड़ी योजनाएं सीधे किसानों तक पहुंचेंगी. आने वाले दिनों में यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी.

