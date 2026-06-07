/हजारों रुपये की सरकारी मदद पाने का आखिरी मौका, राजस्थान स्कॉलरशिप पोर्टल पर हुआ बड़ा बदलाव, देखें नई लास्ट डेट

Rajasthan Scholarship Portal: राजस्थान के लाखों विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप (PMS) योजना के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून 2026 कर दी है. ऐसे में जो छात्र अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, उनके पास सरकारी छात्रवृत्ति का लाभ लेने का यह अंतिम अवसर है. पात्र छात्र आधिकारिक स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

राज्य सरकार ने आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए छात्रवृत्ति प्रक्रिया को और अधिक सरल एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया है. नए सिस्टम के तहत सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए अलग-अलग आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी. अब स्कूल प्रशासन स्वयं शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों के प्रस्ताव अपलोड और सत्यापित करेगा. इससे छात्रों और अभिभावकों को बार-बार दस्तावेज जमा करने की परेशानी से राहत मिलेगी.

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पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना का लाभ राजस्थान के अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EBC) तथा डीनोटिफाइड एवं घुमंतू जनजातियों (DNT) के विद्यार्थियों को दिया जाता है. योजना के तहत छात्र का राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है तथा वह कक्षा 11 या उससे ऊपर की किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था में अध्ययनरत होना चाहिए. आय सीमा के अनुसार SC और ST वर्ग के विद्यार्थियों के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि OBC, EBC और DNT वर्ग के लिए यह सीमा 1 लाख रुपये निर्धारित की गई है.

इसके अलावा मुख्यमंत्री सर्वजन छात्रवृत्ति योजना (CMSS) भी विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है. इस योजना का लाभ सभी वर्गों के विद्यार्थियों को मिल सकता है. इसके लिए आवेदक का राजस्थान का स्थायी निवासी होना, पिछली परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना तथा परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होना आवश्यक है. छात्र का राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययनरत होना भी जरूरी है.

सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि किसी भी विद्यार्थी की पढ़ाई केवल आर्थिक अभाव के कारण प्रभावित न हो. ऐसे में पात्र छात्र समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सरकारी सहायता का लाभ अवश्य उठाएं.

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