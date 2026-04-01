राजस्थान में कब होगी जनगणना? जानें क्या-क्या पूछा जाएगा और क्या नहीं पूछ सकते कर्मी

India Census 2027: देशभर में जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहा है. राजस्थान में भी इस डिजिटल जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी और पहली बार जियो-रेफरेंसिंग (Geo-Referencing) तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे हर घर की सटीक लोकेशन मैप पर दर्ज हो सकेगी.

राजस्थान सरकार ने OBC आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया है. विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सरकार चुनावी तैयारियों को लेकर पूरी तरह तैयार है, लेकिन OBC आरक्षण की रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव कराए जाएंगे. उन्होंने बताया कि OBC आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही आरक्षण का प्रतिशत तय होगा, इसलिए आयोग का कार्यकाल बढ़ाना जरूरी था. मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार गहलोत सरकार की गलतियों को सुधार रही है, जिसकी वजह से पंचायत और निकाय चुनावों में देरी हो रही है.

जनगणना के दो चरण

पहला चरण (हाउस लिस्टिंग): 1 अप्रैल 2026 से शुरू – मकानों और घरों की जानकारी.

दूसरा चरण (जनसंख्या गणना): फरवरी 2027 में होगा.

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इस बार आजादी के बाद पहली बार जातिगत जनगणना भी होगी. 1931 के बाद अब जाति से संबंधित डेटा भी जुटाया जाएगा.



सेल्फ एन्यूमरेशन का नया विकल्प

लोग खुद भी अपने घर की जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं. इसके लिए पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. एक मोबाइल नंबर से सिर्फ एक घर रजिस्टर होगा. 33 सवालों के जवाब भरने के बाद SE ID जनरेट होगी, जो बाद में जनगणना कर्मी को दिखानी होगी.

पहले चरण में पूछे जाएंगे 33 सवाल

जनगणना कर्मी मकान की बनावट, सामग्री, हालत, परिवार की संख्या, मुखिया का नाम, लिंग, जाति (SC/ST और अन्य), मकान का मालिकाना हक, कमरों की संख्या, पानी, बिजली, शौचालय, रसोई, ईंधन, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, लैपटॉप, मोबाइल और वाहनों (साइकिल, स्कूटर, कार) जैसी जानकारी पूछेंगे.



महत्वपूर्ण बातें

लिव-इन रिलेशनशिप को विवाहित जोड़े की श्रेणी में गिना जाएगा.

मोबाइल पर यूट्यूब देखना टीवी नहीं माना जाएगा.

ट्रैक्टर को कार की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा.

क्या नहीं पूछ सकते जनगणना कर्मी?

जनगणना कर्मी आपकी इनकम, बैंक बैलेंस, आधार, पैन, बैंक अकाउंट नंबर या कोई भी निजी वित्तीय जानकारी नहीं पूछ सकते. ये सारी जानकारियां गोपनीय रखी जाएंगी और RTI के दायरे से बाहर होंगी. डेटा लीक होने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत सख्त कार्रवाई होगी.

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