/Aadhaar DOB Update: आधार कार्ड में गलत जन्मतिथि सुधारने का आसान तरीका, इन डॉक्यूमेंट्स से घर बैठे 50 रुपये में हो जाएगा काम

Aadhaar DOB Update: अगर आपके आधार कार्ड में जन्मतिथि (Date of Birth) गलत दर्ज है तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है. यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार में DOB अपडेट करने की प्रक्रिया को और आसान बना दिया है. अब आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपनी जन्मतिथि सुधार सकते हैं. इसके लिए केवल 50 रुपये की फीस देनी होगी और कुछ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे.

आधार में DOB अपडेट करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

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UIDAI के अनुसार, जन्मतिथि अपडेट कराने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक वैध प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है:जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)

10वीं कक्षा की मार्कशीट या स्कूल सर्टिफिकेट

पासपोर्ट

PAN कार्ड

सरकारी विभाग द्वारा जारी कोई भी वैध आईडी जिसमें जन्मतिथि स्पष्ट रूप से लिखी हो

ध्यान दें कि दस्तावेज में आपकी जन्मतिथि साफ-साफ और सही तरीके से दर्ज होनी चाहिए. अगर दस्तावेज में DOB सही नहीं होगी तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है.

घर बैठे कैसे अपडेट करें आधार में जन्मतिथि?

आधार में DOB अपडेट करना अब बहुत आसान हो गया है. आप UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट या mAadhaar ऐप के जरिए घर बैठे यह काम कर सकते हैं.

स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया:UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट www.uidai.gov.in पर जाएं.

“My Aadhaar” सेक्शन में जाकर “Update Your Aadhaar” ऑप्शन चुनें.

“Update Demographics Data Online” पर क्लिक करें.

अपना 12 अंकों का आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP से लॉगिन करें.

“Date of Birth” विकल्प चुनें और अपनी सही जन्मतिथि भरें.

सही जन्मतिथि के समर्थन में वैध दस्तावेज की स्कैन कॉपी अपलोड करें.

ऑनलाइन 50 रुपये की फीस का भुगतान करें.

फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक Service Request Number (SRN) मिलेगा, जिससे आप अपने अपडेट का स्टेटस चेक कर सकते हैं.

महत्वपूर्ण नियम

UIDAI के नियमों के मुताबिक, आधार कार्ड में जन्मतिथि केवल एक बार ही बदली जा सकती है. इसलिए पहली बार में ही सही जानकारी और वैध दस्तावेज अपलोड करना बहुत जरूरी है. एक बार अपडेट हो जाने के बाद दोबारा DOB बदलना संभव नहीं होगा.

क्यों जरूरी है आधार में सही जन्मतिथि?

आजकल आधार कार्ड हर जरूरी काम के लिए इस्तेमाल होता है. बैंक खाता खोलना, सिम कार्ड लेना, सरकारी योजनाओं का लाभ लेना, नौकरी, पासपोर्ट, स्कॉलरशिप या कोई भी KYC प्रक्रिया — इन सब में सही जन्मतिथि का होना बेहद महत्वपूर्ण है. अगर DOB गलत है तो कई काम अटक सकते हैं.अब आप घर बैठे आराम से अपना आधार अपडेट कर सकते हैं. बस ध्यान रखें कि आपके पास वैध दस्तावेज हो और फीस के रूप में 50 रुपये तैयार रखें.

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