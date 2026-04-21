/IPL Ticket: ठगों की रडार पर हैं IPL मैच का टिकट खरीदने वाले! जरूर पढ़ लें पुलिस की एडवाइजरी

IPL 2026 Ticket Fraud: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के आने वाले मैचों को लेकर राजस्थान में क्रिकेट प्रेमियों में भारी उत्साह है. जयपुर में टिकट की बिक्री शुरू होते ही लंबी कतारें लग गई हैं. लेकिन इसी उत्साह का फायदा उठाकर साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं. राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम विंग ने आमजन को IPL टिकट घोटाले से बचने के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है.



एडवाइजरी क्यों जारी की गई?

एडीजी (साइबर क्राइम) वीके सिंह के निर्देश पर जारी इस एडवाइजरी में बताया गया है कि IPL टिकट की भारी मांग का फायदा उठाकर ठग नए-नए तरीके अपना रहे हैं. लोग जल्दबाजी और सस्ते ऑफर के चक्कर में फंसकर अपनी मेहनत की कमाई गंवा रहे हैं.



ठगों की नई तरकीबें

साइबर अपराधी IPL टिकट के नाम पर कई तरीकों से लोगों को ठग रहे हैं.

फर्जी वेबसाइट और फिशिंग: BookMyShow की नकल करके वेबसाइट बनाई जा रही हैं. सिर्फ एक अक्षर का फर्क होता है, जैसे bookmyshoww.com.

गूगल ऐड फ्रॉड: “Buy IPL Tickets” सर्च करने पर सबसे ऊपर फर्जी विज्ञापन दिखते हैं.

सोशल मीडिया ऑफर: इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर “VIP Tickets”, “Confirmed Seats” या “Heavy Discount” के लुभावने पोस्ट.

नकली QR कोड: पैसे लेने के बाद फर्जी QR कोड या ई-टिकट भेज दिया जाता है, जो स्टेडियम में काम नहीं करते.

इमरजेंसी का झांसा: “सिर्फ 2 टिकट बचे हैं” कहकर तुरंत पेमेंट करने का दबाव बनाया जाता है.

बचाव के महत्वपूर्ण उपाय

डीआईजी (साइबर क्राइम) शांतनु कुमार सिंह ने सलाह दी है कि.

टिकट सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट www.iplt20.com या BookMyShow, insider.in जैसी अधिकृत साइट्स से ही खरीदें.

वेबसाइट की स्पेलिंग और https:// लॉक आइकन जरूर चेक करें.

क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें, क्योंकि इसमें फ्रॉड प्रोटेक्शन मिलता है.

बहुत सस्ते या “Too Good to be True” ऑफर से बचें.



ठगी होने पर क्या करें?

अगर आप ठगी का शिकार हो गए हैं तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या https://cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं. साथ ही निकटतम पुलिस स्टेशन या साइबर सेल में भी रिपोर्ट लिखा सकते हैं.राजस्थान पुलिस ने IPL सीजन को देखते हुए साइबर अपराध पर नजर रखने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स भी गठित की है.

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