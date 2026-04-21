Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /Jaipur
  • /IPL Ticket: ठगों की रडार पर हैं IPL मैच का टिकट खरीदने वाले! जरूर पढ़ लें पुलिस की एडवाइजरी

IPL Ticket: ठगों की रडार पर हैं IPL मैच का टिकट खरीदने वाले! जरूर पढ़ लें पुलिस की एडवाइजरी

IPL Ticket Scam:  IPL 2026 के टिकटों की भारी मांग के बीच साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं. राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम विंग ने आमजन को चेतावनी देते हुए विशेष एडवाइजरी जारी की है.
 

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: Apr 21, 2026, 12:35 PM|Updated: Apr 21, 2026, 12:35 PM
IPL Ticket: ठगों की रडार पर हैं IPL मैच का टिकट खरीदने वाले! जरूर पढ़ लें पुलिस की एडवाइजरी
Image Credit:

IPL 2026 Ticket Fraud: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के आने वाले मैचों को लेकर राजस्थान में क्रिकेट प्रेमियों में भारी उत्साह है. जयपुर में टिकट की बिक्री शुरू होते ही लंबी कतारें लग गई हैं. लेकिन इसी उत्साह का फायदा उठाकर साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं. राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम विंग ने आमजन को IPL टिकट घोटाले से बचने के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है.


एडवाइजरी क्यों जारी की गई?
एडीजी (साइबर क्राइम) वीके सिंह के निर्देश पर जारी इस एडवाइजरी में बताया गया है कि IPL टिकट की भारी मांग का फायदा उठाकर ठग नए-नए तरीके अपना रहे हैं. लोग जल्दबाजी और सस्ते ऑफर के चक्कर में फंसकर अपनी मेहनत की कमाई गंवा रहे हैं.


ठगों की नई तरकीबें

साइबर अपराधी IPL टिकट के नाम पर कई तरीकों से लोगों को ठग रहे हैं.

फर्जी वेबसाइट और फिशिंग: BookMyShow की नकल करके वेबसाइट बनाई जा रही हैं. सिर्फ एक अक्षर का फर्क होता है, जैसे bookmyshoww.com.

गूगल ऐड फ्रॉड: “Buy IPL Tickets” सर्च करने पर सबसे ऊपर फर्जी विज्ञापन दिखते हैं.

सोशल मीडिया ऑफर: इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर “VIP Tickets”, “Confirmed Seats” या “Heavy Discount” के लुभावने पोस्ट.

नकली QR कोड: पैसे लेने के बाद फर्जी QR कोड या ई-टिकट भेज दिया जाता है, जो स्टेडियम में काम नहीं करते.

इमरजेंसी का झांसा: “सिर्फ 2 टिकट बचे हैं” कहकर तुरंत पेमेंट करने का दबाव बनाया जाता है.

बचाव के महत्वपूर्ण उपाय
डीआईजी (साइबर क्राइम) शांतनु कुमार सिंह ने सलाह दी है कि.

टिकट सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट www.iplt20.com या BookMyShow, insider.in जैसी अधिकृत साइट्स से ही खरीदें.

वेबसाइट की स्पेलिंग और https:// लॉक आइकन जरूर चेक करें.

क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें, क्योंकि इसमें फ्रॉड प्रोटेक्शन मिलता है.

बहुत सस्ते या “Too Good to be True” ऑफर से बचें.


ठगी होने पर क्या करें?
अगर आप ठगी का शिकार हो गए हैं तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या https://cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं. साथ ही निकटतम पुलिस स्टेशन या साइबर सेल में भी रिपोर्ट लिखा सकते हैं.राजस्थान पुलिस ने IPL सीजन को देखते हुए साइबर अपराध पर नजर रखने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स भी गठित की है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bikaner Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


Add Zee News as a Preferred Source
Tags:
IPL 2026
Rajasthan news

About the Author

Ansh Raj

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
IPL Ticket: ठगों की रडार पर हैं IPL मैच का टिकट खरीदने वाले! जरूर पढ़ लें पुलिस की एडवाइजरी

IPL Ticket: ठगों की रडार पर हैं IPL मैच का टिकट खरीदने वाले! जरूर पढ़ लें पुलिस की एडवाइजरी

IPL 2026
2

जोधपुर में AI का खतरनाक खेल! AI से टिकट में छेड़छाड़, मरुधर एक्सप्रेस में दो गिरफ्तार

jodhpur news
3

महिला आरक्षण पर सियासत आर-पार, बीजेपी का महिला जन आक्रोश, सीएम बोले - अब ज्वाला बनेगा यह आक्रोश

Rajasthan Politics
4

बुर्का पहनकर पुलिस ने किडनैपर्स को दिया चकमा, मात्र 48 घंटे में अपहरण कांड का खुलासा

Rajasthan Crime news
5

नाबालिग आशिक के लिए पत्नी ने घोंट दिया पति का गला, पहले पिलाया था नशीला जूस

BIKANER NEWS