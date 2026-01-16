Zee Rajasthan
MD ड्रग तस्करी के सबसे बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश, 8 साल से फरार तस्कर रमेश दबोचा गिरफ्तार

Rajasthan News: राजस्थान में एमडी ड्रग तस्करी के सबसे बड़े नेटवर्क पर एएनटीएफ की बड़ी कार्रवाई. पांच राज्यों में सक्रिय, एक लाख का इनामी और राजस्थान के टॉप-10 फरार तस्करों में शामिल रमेश दबोचा को एएनटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashutosh Sharma
Published: Jan 16, 2026, 04:20 PM IST | Updated: Jan 16, 2026, 04:20 PM IST

MD ड्रग तस्करी के सबसे बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश, 8 साल से फरार तस्कर रमेश दबोचा गिरफ्तार

Rajasthan News: राजस्थान में एमडी ड्रग तस्करी के सबसे बड़े नेटवर्क पर एएनटीएफ की बड़ी कार्रवाई. पांच राज्यों में सक्रिय, एक लाख का इनामी और राजस्थान के टॉप-10 फरार तस्करों में शामिल रमेश दबोचा को एएनटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है. आईजी एएनटीएफ विकास कुमार ने जयपुर में प्रेस ब्रीफिंग कर इस बड़ी कामयाबी की जानकारी दी.

आईजी ने बताया कि एमडी ड्रग तस्करी का मुख्य सूत्रधार रमेश दबोचा पश्चिम बंगाल के कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है. 31 साल का रमेश दबोचा बाड़मेर का रहने वाला है और उसके खिलाफ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में कुल 36 मुकदमे दर्ज हैं. रमेश बेहद शातिर तस्कर है, जो एक शहर से दूसरे शहर फ्लाइट के जरिए आवाजाही करता था.

आईजी विकास कुमार ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी ऑपरेशन “विषाणु बाहु” के तहत की गई. रमेश एमडी यानी सिंथेटिक ड्रग की तस्करी का मास्टरमाइंड था. महाराष्ट्र की जेल में बंद डॉक्टर बिरजू से संपर्क के बाद उसने एमडी बनाना सीखा और फिर खुद की फैक्ट्रियां खड़ी कर लीं. आरोपी 1 लाख रुपये में 1 किलो एमडी तैयार करता था, जिसे बाजार में 30 लाख रुपये तक में बेचा जाता था.

फार्म हाउस, मकान और मार्बल फैक्ट्री जैसी संपत्तियां भी आरोपी के नाम सामने आई हैं. रमेश नाम बदल-बदल कर रहता था. अनिल और रामलाल जैसे नामों का इस्तेमाल करता था और कोलकाता में खुद को केमिस्ट्री टीचर और केमिकल व्यापारी बताकर रह रहा था.

आईजी ने यह भी बताया कि रमेश अपराध करने के बाद धार्मिक यात्राओं पर निकल जाता था. वह 12 ज्योतिर्लिंग और चारों धामों की यात्रा कर चुका था और अब गंगासागर जाने की योजना बना रहा था. आरोपी लंबे समय से ड्रग तस्करी का नेटवर्क चला रहा था, उसकी संपत्तियों और नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है.

एएनटीएफ की इस कार्रवाई से एमडी ड्रग तस्करी के बड़े नेटवर्क पर करारा प्रहार हुआ है. आरोपी राजस्थान का टॉप-10 फरार अपराधी था और उसपर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था. पुलिस के अनुसार, 31 वर्षीय रमेश बीते करीब आठ वर्षों से फरार था और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना व कर्नाटक समेत कई राज्यों में एमडी ड्रग के अवैध कारोबार को संचालित कर रहा था.

आरोपी के खिलाफ विभिन्न राज्यों में लगभग तीन दर्जन संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें नशीले पदार्थों की तस्करी, वाहन चोरी, अवैध शराब, मारपीट, लूट और फिरौती जैसे अपराध शामिल हैं.

पश्चिमी राजस्थान में एमडी नेटवर्क का किंगपिन

जांच में सामने आया कि पश्चिमी राजस्थान में हाल के दिनों में पकड़ी गई कई एमडी फैक्ट्रियों के पीछे रमेश और उसके गैंग की भूमिका थी. जोधपुर, बाड़मेर और सिरोही क्षेत्रों में जब्त की गई फैक्ट्रियों का संचालन भी इसी नेटवर्क से जुड़ा पाया गया है. महाराष्ट्र से एमडी बनाने का सस्ता और नया फॉर्मूला सीखकर आरोपी ने राजस्थान में फैक्ट्रियां स्थापित की और भारी मुनाफा कमाया.

बताया गया कि एमडी बनाने में ब्रॉमेक्स, कास्टिक सोडा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टॉल्यूइन और एथिल अल्कोहल जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल होता था. एक किलो एमडी बनाने की लागत करीब एक लाख रुपये आती थी, जबकि बाजार में इसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपये तक थी. इसी अवैध धंधे से आरोपी ने करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित की.

फरारी और गिरफ्तारी की पूरी कहानी

लगातार दबाव बढ़ने पर आरोपी राज्य से बाहर फरार हो गया और कोलकाता में अपनी पहचान छुपाकर केमिस्ट्री टीचर और केमिकल व्यापारी के रूप में रहने लगा. ANTF और ATS की विशेष टीम ने तकनीकी विश्लेषण और गोपनीय सूचनाओं के आधार पर उसकी आवाजाही को ट्रैक किया. अंततः स्थानीय पुलिस के सहयोग से कोलकाता में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

