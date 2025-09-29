कांग्रेस सरकार की 4500 करोड़ की अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में घोटाला

Jaipur News : कांग्रेस सरकार की CM निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में घोटाला सामने आया है. सहकारिता विभाग की जांच में फूड पैकेट योजना की पोल खुल गई. जिसके बाद अब वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए वित्त विभाग ने विशेष टीम का गठन कर जांच शुरू कर दी है.

1500 करोड़ के फूड पैकेट्स बंटे

राजस्थान में कांग्रेस सरकार में राशन के नाम पर बडा फर्जीवाड़ा हुआ.4,500 करोड की CM निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में घोटाला सामने आया है.सहकारिता विभाग की कमेटी की जांच में कई जिलों में अनियमित्ताएं पाई गई. घटिया क्वालिटी के राशन किट के सैंपल लैब में फेल हुए. अब भजनलाल सरकार ने वित्तीय जांच के लिए विशेष दल का गठन किया है. सहायक लेखाधिकारी हेमन्त बिलाला की अध्यक्षता में अरविंद शर्मा,पुष्पेंद्र सिंह पूरे मामले की जांच कर रहे है. बताया जा रहा है कि पिछली सरकार में 1500 करोड फूड पैकेट्स वितरित किए जा चुके.इसके बाद योजना पर ब्रेक लग गया.

क्या थी अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना

मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों को निःशुल्क राशन वितरण किया गया. लाभार्थियों को हर महीने राशन के साथ निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट प्रदान किए गए. जिसमें 1 किलो दाल,1 किलो चीनी,1 किलो नमक,100 ग्राम मिर्च पाउडर,100 ग्राम धनिया पाउडर,50 ग्राम हल्दी पाउडर,1 लीटर खाद्य तेल राशन की दुकानों पर प्रत्येक लाभार्थी को बांटे गए थे. क़रीब 360 रुपए की लागत का फूड पैकेट वितरित किए गए.

इन जिलों में मानकों पर खरा नहीं उतरे सैंपल

जयपुर- जयपुर में चीनी,नमक,लाल मिर्च पाउडर,धनिया पाउडर के सैंपल किए गए,लेकिन लैब में निर्धारित मानकों पर सही नहीं पाए गए. जिसमें केंद्रीय भंडार को कारण बताओं नोटिस दिया गया. जिसके बाद सामग्री के बैच को रुकवा दिया.



श्री गंगानगर-श्री गंगानगर में धनिया पाउडर के 35,550 पैकेट मानकों पर खरा नहीं उतरे.जिसके फर्म पर 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया.



जैसलमेर-जैसलमेर में प्रयोगशाला में सैंपल फेल हुए.प्रयोगशाला में नूमने निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतर पाए.हालांकि बाद में गुणवत्तापूर्ण सामग्री बाद में बांटी गई.



बाडमेर-मिर्च पाउडर के गुणवत्ता की शिकायत पर लैब में जांच करवाई.बाद में फूड पैकेट को बदलकर पैकेटों को बंटवाया.



उदयपुर-राशन सामग्री के 3 सैंपल फेल हुए.ये सैंपल निर्धारित मानकों पर सही नहीं पाए गए.आपूर्ति करने वाली फर्म की 3 लाख की राशि बिलों से काटी गई.135 फूड पैकेट वितरित नहीं किए. यानि फर्मों को खराब सामग्री का भुगतान किया गया.

वित्तीय जांच में हो सकते बडे खुलासे

सहकारिता विभाग की जांच कमेटी ने माना कि यदि राज्य स्तर पर जिलेवार बोली जारी की जाती तो जिलेवार दरों में एकरूपता पाई जा सकती थी. इस कमेटी ने ही सक्षम स्तर पर जांच की अनुशंसा की थी. जिसके बाद में वित्त विभाग की जांच कमेटी सहकारिता विभाग स्तरीय प्रक्रिया, जिला स्तर पर राशन किट के पैकेट खरीद, अन्नपूर्णा फूड पैकेट की गुणवत्ता, वितरण, आपूर्ति करने वाली फर्मों के भुगतान की जांच कर रही. पिछली सरकार में सभी 33 जिलों में राशन वितरित किए गए. अब जांच टीम के गठन के बाद कई जिलों में खलबली मच गई है.क्योंकि इस योजना में जिला स्तर पर टैंडर किए गए थे.

