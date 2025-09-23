Zee Rajasthan
पेंशन के लिए बूढ़ा हो गया राजस्थान, कोई 26 तो कोई 32 साल से ले रहा पेंशन

Jaipur News : राजस्थान में कोई 26 तो कोई 32 साल की उम्र से ही  सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का आनंद ले रहा था, आखिरकार ये हेराफेरी पकड़ी गयी है, लेकिन हर महीने 120 करोड़ का चूना सरकार को लग चुका है.
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashish chauhan
Published: Sep 23, 2025, 01:15 PM IST | Updated: Sep 23, 2025, 01:15 PM IST

पेंशन के लिए बूढ़ा हो गया राजस्थान, कोई 26 तो कोई 32 साल से ले रहा पेंशन

Jaipur News : पेंशन के लिए राजस्थान बूढा हो गया. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है. लाखों लोगों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर पेंशन योजना का लाभ उठाया. सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने जब केवाईसी किया तो फर्जी पेंशन धारियों की पोल खुली. कोई पेंशन के लिए बूढा हो गया तो किसी के परिवार में सरकारी कार्मिक होने के बावजूद पेंशन योजना का लाभ उठा रहे.

सबसे बड़ी हेराफेरी, सबसे बड़ा खुलासा
राजस्थान में पेंशन योजना में अब तक का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. प्रदेश में 12 लाख लोगों ने दस्तावेजों में हेराफेरी कर पेंशन योजना का लाभ उठाया. हैरानी की बात ये है कि पेंशन पाने के लिए राजस्थान के युवा बूढ हो गए. 3 साल पहले पेंशनधारियों को 1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलती थी. यानि हर महीने करीब 120 करोड़ रूपए का फर्जी पेंशनधारियों के खातों में चली गई. यदि अपात्र पेंशनधारियों ने यदि न्यूनतम 3 साल तक भी पेंशन उठाई तो 4320 करोड़ रुपए की पेंशन अपात्रों के खातों में पहुंच गई. अब सरकार ने इनकी पेंशन पर पूरी तरह से रोक लगा दी. हर महीने करीब 25 हजार पेंशनधारी अपात्र पाए जा रहे है, उनकी पेंशन तत्काल प्रभाव से बंद की जा रही है. सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत का कहना है कि जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम है,उनसे भी गिव अप अपील की जा रही है.

योजना के लिए कौन पात्र
वृद्धजन पेंशन योजना- इस योजना के लिए महिला का 55 और पुरुष का 58 वर्ष का होना जरूरी है. परिवार की वार्षिक आय 48 हजार तक होना चाहिए. वो प्रतिमाह 1250 रुपए पेंशन का हकदार होगा. लघु और सीमांत किसानों के लिए भी यही नियम लागू है.

एकल नारी सम्मान पेंशन योजना - 18 साल से अधिक आयु की तलाकशुदा, विधवा महिला को 1250 रुपए पेंशन मिलती है. बशर्तें पारिवारिक वार्षिक आय 48,000 हो.75 वर्ष पूरा होने पर 1500 रुपए पेंशन की हकदार है.

विशेष योग्यजन पेंशन योजना - किसी भी आयु के विशेष योग्यजन जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या इससे अधिक हो, बशर्ते उसकी पारिवारिक आय 60,000 से अधिक न हो. इन्हे भी 1250 रूपए पेंशन प्रतिमाह मिलती है. कुष्ठ रोग पीड़ितों को 2500 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलती है.

कैसे खुली पोल
3 साल पहले राशन कार्ड,वोटर आईडी कार्ड से पेंशन योजना के आवेदन किया जाता था. तब पेंशन लेने के लिए अपनी मर्जी से दस्तावेजों में अपनी जन्म तारीख लिखवाते थे. अब अब सामाजिक सुरक्षा योजना का आधार और जनाधार से जोड़ा गया है. यदि दोनों में जन्म तारीख अलग पाई जाती है तो सिस्टम अपात्रों की पेंशन तुरंत बंद कर देता है. वार्षिक सत्यापन के दौरान केवाईसी से फर्जी लोग योजना से बाहर हो रहे है.

पेंशन के लिए बूढ बने, नियम ताक पर रखे

केस 1 - फर्जीवाड़े से 26 साल से संतोष देवी पेंशन ले रही
सांभर की संतोषी देवी का जन्म 1972 में हुआ था. 55 वर्ष पूरी होने पर ही वे पेंशन के लिए पात्र होती. लेकिन महज 26 साल की उम्र से ही पेंशन का लाभ उठा रही थी. अब हाल ही में केवाईसी के जरिए सत्यापन हुआ तो पोल खुल गई.नारायणी जाट ने 26 साल तक फर्जी तरीके के पेंशन उठाई. पेंशन के लिए 26 साल की उम्र में ही कागजों में बूढी गई.

केस 2- सरकारी नौकरी,फिर भी पेंशन
जोबनेर के रहने वाली लादूराम 2013 से पेंशन योजना का लाभ उठा रहे थे. लेकिन उनके परिवार में सरकारी कार्मिक है. इसलिए वे योजना के पात्रता नहीं रखते. जन आधार से केवाईसी हुई तो तुरंत उनका नाम हटाया.

केस 3- मंगली बाई 32 साल की उम्र में बूढ़ी हो गई.
किशनगंज निवासी मंगली बाई कोली की उम्र अभी 52 वर्ष है,लेकिन वो 32 साल की उम्र से ही पेंशन का लाभ ले रही थी.उन्होंने 19 साल तक फर्जीवाड़े से योजना का लाभ उठाया.दस्तावेजों में पूरी हेराफेरी की गई.

राजस्थान में पेंशन योजना में अब तक का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. प्रदेश में 12 लाख लोगों ने दस्तावेजों में हेराफेरी कर पेंशन योजना का लाभ उठाया. हैरानी की बात ये है कि पेंशन पाने के लिए राजस्थान के युवा बूढ हो गए. 3 साल पहले पेंशनधारियों को 1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलती थी. यानि हर महीने करीब 120 करोड़ रूपए का फर्जी पेंशनधारियों के खातों में चली गई. यदि अपात्र पेंशनधारियों ने यदि न्यूनतम 3 साल तक भी पेंशन उठाई तो 4320 करोड़ रुपए की पेंशन अपात्रों के खातों में पहुंच गई. अब सरकार ने इनकी पेंशन पर पूरी तरह से रोक लगा दी. हर महीने करीब 25 हजार पेंशनधारी अपात्र पाए जा रहे है, उनकी पेंशन तत्काल प्रभाव से बंद की जा रही है. सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत का कहना है कि जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम है,उनसे भी गिव अप अपील की जा रही है.

वृद्धजन पेंशन योजना- इस योजना के लिए महिला का 55 और पुरुष का 58 वर्ष का होना जरूरी है. परिवार की वार्षिक आय 48 हजार तक होना चाहिए. वो प्रतिमाह 1250 रुपए पेंशन का हकदार होगा. लघु और सीमांत किसानों के लिए भी यही नियम लागू है.

एकल नारी सम्मान पेंशन योजना - 18 साल से अधिक आयु की तलाकशुदा, विधवा महिला को 1250 रुपए पेंशन मिलती है. बशर्तें पारिवारिक वार्षिक आय 48,000 हो.75 वर्ष पूरा होने पर 1500 रुपए पेंशन की हकदार है.

विशेष योग्यजन पेंशन योजना - किसी भी आयु के विशेष योग्यजन जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या इससे अधिक हो, बशर्ते उसकी पारिवारिक आय 60,000 से अधिक न हो. इन्हे भी 1250 रूपए पेंशन प्रतिमाह मिलती है. कुष्ठ रोग पीड़ितों को 2500 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलती है.

3 साल पहले राशन कार्ड,वोटर आईडी कार्ड से पेंशन योजना के आवेदन किया जाता था. तब पेंशन लेने के लिए अपनी मर्जी से दस्तावेजों में अपनी जन्म तारीख लिखवाते थे. अब अब सामाजिक सुरक्षा योजना का आधार और जनाधार से जोड़ा गया है. यदि दोनों में जन्म तारीख अलग पाई जाती है तो सिस्टम अपात्रों की पेंशन तुरंत बंद कर देता है. वार्षिक सत्यापन के दौरान केवाईसी से फर्जी लोग योजना से बाहर हो रहे है.

सांभर की संतोषी देवी का जन्म 1972 में हुआ था. 55 वर्ष पूरी होने पर ही वे पेंशन के लिए पात्र होती. लेकिन महज 26 साल की उम्र से ही पेंशन का लाभ उठा रही थी. अब हाल ही में केवाईसी के जरिए सत्यापन हुआ तो पोल खुल गई.नारायणी जाट ने 26 साल तक फर्जी तरीके के पेंशन उठाई. पेंशन के लिए 26 साल की उम्र में ही कागजों में बूढी गई.

जोबनेर के रहने वाली लादूराम 2013 से पेंशन योजना का लाभ उठा रहे थे. लेकिन उनके परिवार में सरकारी कार्मिक है. इसलिए वे योजना के पात्रता नहीं रखते. जन आधार से केवाईसी हुई तो तुरंत उनका नाम हटाया.

किशनगंज निवासी मंगली बाई कोली की उम्र अभी 52 वर्ष है,लेकिन वो 32 साल की उम्र से ही पेंशन का लाभ ले रही थी.उन्होंने 19 साल तक फर्जीवाड़े से योजना का लाभ उठाया.दस्तावेजों में पूरी हेराफेरी की गई.

3 साल में सबसे ज्यादा इन 5 जिलों में फर्जीवाड़ा
जिला             अपात्र पेंशनधारी
बांसवाडा         76 हजार
जयपुर             55 हजार
भीलवाडा            50 हजार
उदयपुर             45 हजार
प्रतापगढ             29 हजार

राजस्थान में पेंशनधारियों की संख्या-
पेंशनर्स की श्रेणी        लाभार्थियों की संख्या
वृद्धजन                  59,72,635
दिव्यांगजन             6,11,533            
एकल नारी             23,36,050            
कृषक वृद्धजन        1,98,475
कुल लाभार्थी           91,18,693

3 साल से पेंशनधारियों की संख्या नहीं बढ़ी
राजस्थान में सालाना करीब 5 लाख अपात्र लोगों के नाम पेंशन योजना से काटे जा रहे है.इतने ही नाम सालाना जुटते है.प्रदेश में करीब 3 साल पहले पेंशनधारियों की संख्या 94 लाख थी,लेकिन अब 3 लाख घटकर 91 लाख ही रह गई है.नियमों के तहत फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने और रिकवरी का प्रावधान है.लेकिन 12 लाख लोगों से करोड़ों,अरबों रुपए की रिकवरी करना बड़ी चुनौती होगी.

