बिरसा मुंडा के बहाने आदिवासी समाज पर पकड़ बना पाएगी BJP? मुंडा की 150वीं जयंती पर होंगे कई कार्यक्रम

Jaipur News: बिरसा मुंडा के बहाने बीजेपी प्रदेश के आदिवासी समाज को साधने का प्रयास कर रही है. प्रदेश बीजेपी ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर 'जनजाति गौरव वर्ष' के तहत विभिन्न कार्यक्रम शुरू कर रही है. 9 नवंबर से बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर तक आदिवासी क्षेत्र में संगोष्ठी, विभिन्न प्रतियोगिताएं, आदिवासी महापुरुषों के स्मारकों की सफाई-दीपोत्सव और राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा.

बीजेपी मुख्यालय पर पार्टी के प्रदेश मंत्री और कार्यक्रम समन्वयक मिथलेश गौतम और भाजपा एसटी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष नारायण मीणा सोमवार को मीडिया से रूबरू हुए. मिथलेश गौतम ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा मिशन स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, तब उनका नाम बदलकर बिरसा डेविड रख दिया, जिसका उन्होंने बाद में विरोध किया अपना बिरसा मुड़ा रखा. भगवान बिरसा मुंडा ने उस समय धर्मांतरण का विरोध किया था और आदिवासी समाज को अपनी मूल संस्कृति जुड़े रहने के लिए प्रेरित किया.

भगवान बिरसा मुड़ा के धर्म परिवर्तन को लेकर गलत जानकारी भी फैलाई गई, अब भाजपा बिरसा मुंडा की 150वी जयंती पर प्रदेश भर में खसतौर से आदिवसी क्षेत्रों में अभियान चला रही है, जिसमें बिरसा मुंडा के प्रेरणादायी जीवन जन-जन तक पहुंचाया जा रहा है. इसमें धर्मांतरण के विरोध में लाए गए कानून को लेकर भी जागरूक किया जाएगा, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज को मूल संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा दी थी.

गौतम ने बताया कि जनजाति कार्य मंत्रालय तथा राज्य के जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग ने 1 से 15 नवम्बर तक 'जन जातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा' मनाने के निर्देश दिए हुए हैं। प्रदेश में स्कूल, कॉलेज सहित अन्य शिक्षण संस्थानों और संस्थाओं में चित्रकला, निबंध और भाषण प्रतियोगिताओं के साथ ही कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

प्रदेश में जिला स्तर पर भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी पर प्रदर्शनियां भी लगाई जाएगी. उन्होंने बताया कि बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रमों में जनजाति बाहुल्य जिलों में शोभायात्राएं निकाली जाएंगी. इसके साथ ही 13 से 15 नवंबर के बीच बिरसा मुंडा, काली बाई, गोविंद गुरु, पूंजा भील, मानगढ़ धाम आदि स्मारकों और मूर्तियों की साफ सफाई कर दीपोत्सव मनाया जाएगा.

एसटी मोर्चे के अध्यक्ष नारायण मीणा ने बताया कि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए महापुरुषों के इतिहास को दबाने का काम किया. उन्होंने सिर्फ अपनी पार्टी के नेताओं का ही बखान किया. इनमे से एक भगवान बिरसा मुड़ा भी रहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास के पन्नों में गुम हुए ऐसे महापुरुषों के योगदान और बलिदान के बारे में युवा पीढ़ी बताने के लिए इन महापुरुषों की जयंती पर अभियान चलाने का निर्णय लिया. इसी कड़ी में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है.

नारायण मीणा ने बताया कि बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी नेता, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे, जिन्हें उनके समुदाय द्वारा 'धरती आबा' (पृथ्वी के पिता) के नाम से जाना जाता है. वे 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश राज के खिलाफ आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व करने वाले एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन हुआ. उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू, छोटानागपुर (अब झारखंड) में हुआ था. उन्होंने आदिवासी संस्कृति और भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ विद्रोह किया.

बिरसा मुंडा ने एक धार्मिक और आध्यात्मिक नेता के रूप में उन्होंने आदिवासी समाज में अंधविश्वास, नशाखोरी और जाति-भेद जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जागरूकता फैलाई और अपने अनुयायियों को एकता, सादगी और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया. 1900 में सिर्फ 25 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और आदिवासी कल्याण में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाता है. आदिवासी समाज में उनके योगदान का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनकी तस्वीर संसद के संग्रहालय तक में लगी हुई है.

