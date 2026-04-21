/4 साल की बच्ची को जन्मदिन पर डॉक्टरों ने दिया सुनने की शक्ति का गिफ्ट, सफल ऑपरेशन



Rajasthan News: राजधानी जयपुर में एक 4 वर्षीय बच्ची को सुनने की शक्ति का अनमोल उपहार मिला है. और सबसे खास बात यह है कि यह उपहार उसके जन्मदिन के दिन ही दिया गया. सोमवार को तनिष्का नाम की इस बच्ची का सवाई मान सिंह (SMS) अस्पताल में सफल कॉक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन किया गया, जो संयोग से उसके जन्मदिन का दिन भी था. इस सफल ऑपरेशन से बच्ची के परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई.

जन्मदिन पर मिला सुनने का तोहफा

बारां जिले की निवासी तनिष्का, पुत्री राकेश की आज से पहले सुनने की क्षमता नहीं थी. जन्म के समय ही उसे सुनने में समस्या थी, जिसके कारण वह सामान्य बच्चों की तरह बोलने और सीखने में पिछड़ रही थी. लेकिन आज उसके जन्मदिन पर डॉक्टरों ने उसे नया जीवन दे दिया. ऑपरेशन के बाद तनिष्का अब धीरे-धीरे आवाजें सुन पाएगी और भविष्य में सामान्य जीवन जी सकेगी.परिवार के लिए यह पल बेहद भावुक और यादगार बन गया. माता-पिता की आँखों में खुशी के आँसू थे, क्योंकि उनका बच्चा अब दुनिया की आवाजें सुन सकेगा.



सरकार की योजना का कमाल

यह पूरा ऑपरेशन मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत पूरी तरह निःशुल्क किया गया. सवाई मान सिंह अस्पताल के ईएनटी विभागाध्यक्ष डॉ. पवन सिंघल ने बताया कि इस योजना के तहत जरूरतमंद बच्चों को उन्नत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. कॉक्लियर इम्प्लांट एक जटिल और महंगा ऑपरेशन है, जिसकी लागत निजी अस्पतालों में कई लाख रुपये तक हो सकती है. लेकिन सरकारी योजना की वजह से गरीब परिवारों के बच्चे भी इस आधुनिक उपचार का लाभ ले पा रहे हैं.

डॉक्टरों की टीम का सराहनीय प्रयास

ऑपरेशन डॉ. पवन सिंघल के नेतृत्व में किया गया. उनके साथ डॉ. आभा कपूर, डॉ. भवानी और डॉ. अन्वेषा ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया. पूरी टीम ने अत्यंत सावधानी और professionalism के साथ यह जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी की. डॉ. पवन सिंघल ने बताया कि तनिष्का का केस काफी संवेदनशील था. ऑपरेशन के बाद बच्ची की स्थिति स्थिर है और डॉक्टर उसे जल्द ही डिस्चार्ज करने की तैयारी कर रहे हैं. आने वाले दिनों में ऑडियोलॉजी थेरेपी के माध्यम से बच्ची को धीरे-धीरे बोलना और सुनना सिखाया जाएगा.



परिवार का आभार

तनिष्का के पिता राकेश ने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों का आभार जताते हुए कहा कि वे कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि उनका बच्चा जन्मदिन के दिन ही सुनने की क्षमता प्राप्त कर लेगा. उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना की सराहना की और कहा कि यह योजना गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है.महत्वपूर्ण संदेश

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