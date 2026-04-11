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सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बियरिंग का अखिल भारतीय स्तर पर पहला लाइसेंस जारी, जयपुर की कंपनी को मिली मान्यता

Single Row Deep Groove Ball Bearing: ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) जयपुर शाखा ने देश में पहली बार सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बियरिंग के लिए अखिल भारतीय स्तर का प्रथम लाइसेंस जारी किया है.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByDamodar prasad raigar
Published:Apr 11, 2026, 03:38 PM IST | Updated:Apr 11, 2026, 03:38 PM IST

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सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बियरिंग का अखिल भारतीय स्तर पर पहला लाइसेंस जारी, जयपुर की कंपनी को मिली मान्यता

Jaipur News: ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) जयपुर शाखा ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. देश में पहली बार “सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बियरिंग” के लिए अखिल भारतीय स्तर का प्रथम लाइसेंस जारी किया गया है. यह लाइसेंस जयपुर स्थित नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड को प्रदान किया गया है.

BIS का महत्वपूर्ण कदम
यह लाइसेंस गुणवत्ता और मानकीकरण के क्षेत्र में देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. BIS द्वारा जारी यह लाइसेंस उत्पाद की सुरक्षा, टिकाऊपन और प्रदर्शन को सुनिश्चित करता है.

किन परीक्षणों से गुजरा उत्पाद?

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लाइसेंस जारी करने से पहले उत्पाद को BIS के सख्त मानकों पर कई महत्वपूर्ण परीक्षणों से गुजरना पड़ा. इनमें शामिल थे:डाइमेंशन्स और डेजिगनेशन
रॉ मटेरियल क्वालिटी
टॉलरेंस और जियोमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स
रेडियल इंटरनल क्लीयरेंस
सरफेस फिनिश और हार्डनेस

सभी परीक्षण BIS के निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए, जिसके बाद कंपनी को लाइसेंस प्रदान किया गया.


उद्योग के लिए नई राह
BIS द्वारा लाइसेंस जारी करना न केवल कंपनी की गुणवत्ता प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि यह उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले और विश्वसनीय उत्पाद उपलब्ध कराने की गारंटी भी देता है. मंत्री स्तर पर भी BIS को उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न रियायतें दी जा रही हैं, जिनमें लाइसेंस शुल्क में छूट और परीक्षण सुविधाओं को आउटसोर्स करने की अनुमति शामिल है. इससे उद्योगों को मानकीकरण अपनाने में आसानी होती है और उत्पादन लागत भी कम होती है.

‘मेक इन इंडिया’ को मजबूती
BIS जयपुर शाखा निरंतर उद्योगों को भारतीय मानकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. यह प्रयास ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ जैसे राष्ट्रीय अभियानों को मजबूती प्रदान करता है. नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड को मिला यह लाइसेंस जयपुर और राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र के लिए गौरव की बात है. उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में अन्य कंपनियां भी BIS मानकों को अपनाकर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगी.

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