Jaipur News: जयपुर में भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की राजस्थान टीम ने बिना BIS प्रमाणन चिन्ह (ISI Mark) के खिलौने बेचे जाने की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई की है. BIS की टीम ने वैशाली नगर स्थित मैसर्स नन्हा मुन्ना टॉयज प्राइवेट लिमिटेड के परिसर में तलाशी और जब्ती की कार्रवाई करते हुए करीब 700 खिलौने जब्त किए हैं. जब्त किए गए खिलौनों की अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपये बताई जा रही है.

मैसर्स नन्हा मुन्ना टॉयज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ शिकायत

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जानकारी के अनुसार, मैसर्स नन्हा मुन्ना टॉयज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ बिना BIS प्रमाणन चिन्ह के खिलौने बेचने की शिकायतें मिल रही थीं. शिकायतों के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो की राजस्थान टीम ने मामले की जांच शुरू की. इसके बाद टीम ने संबंधित प्रतिष्ठान पर पहुंचकर तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की.

करीब 700 खिलौने जब्त

कार्रवाई के दौरान BIS अधिकारियों ने परिसर में रखे विभिन्न प्रकार के खिलौनों की जांच की. टीम ने ऐसे करीब 700 खिलौने जब्त किए, जिनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपये बताई गई है. BIS की ओर से मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है. यह कार्रवाई BIS राजस्थान के निदेशक प्रमुख आदित्य दास के निर्देश पर की गई. कार्रवाई में संयुक्त निदेशक शिखा गोयल, संयुक्त निदेशक पवन कुमार, संयुक्त निदेशक नेहा अग्रवाल सहित BIS के अन्य अधिकारी और सहायक कर्मचारी शामिल रहे.

BIS अधिकारियों के अनुसार, खिलौनों की गुणवत्ता और सुरक्षा बच्चों के स्वास्थ्य से सीधे जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है. इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से बाजार में उपलब्ध खिलौनों और अन्य उत्पादों के निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुपालन की निगरानी की जाती है. मानकों का पालन नहीं करने वाले उत्पादों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाती है.

निर्माताओं और विक्रेताओं से BIS की अपील

BIS ने सभी निर्माताओं, विक्रेताओं और अन्य संबंधित पक्षों से BIS अधिनियम 2016 तथा लागू गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का पूरी तरह पालन करने की अपील की है. BIS ने कहा कि उसका उद्देश्य देश में गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराना है.

विशेषज्ञों के अनुसार, खिलौनों की गुणवत्ता को लेकर सावधानी बेहद जरूरी है, क्योंकि घटिया या निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं बने खिलौने बच्चों के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं. ऐसे में BIS की ओर से की जाने वाली जांच और कार्रवाई उपभोक्ता सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है.