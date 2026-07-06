/मानसून लाया बांधों में पानी, जयपुर समेत 4 जिलों में नहीं होगा जलसंकट, बीसलपुर में एक साल से ज्यादा पानी

Jaipur News : मानसून भले ही देरी से आया, लेकिन राजधानी के लिए राहत की बात ये है कि दस्तक के साथ ही बीसलपुर बांध में पानी की आवक शुरू हो गई है और अभी बांध में एक साल से ज्यादा पानीहै. इसलिएअबकीबार जलसंकट जैसी स्थिति नहींहोगी.

जलसंकट जैसी स्थिति नहीं होगी

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जयपुर समेत चार जिलों की लाइफ लाइन कहे जाने वाले बीसलपुर बांध मेंअबकीबार भरपूर पानीहै. मानसूनभले ही देरी से आया हो, लेकिन अभी भी बीसलपुर बांध में 1 साल से ज्यादा का पानीहै. वर्तमानमें बांध का जलस्तर 313.66 आरएल मीटर यानी कुल भराव क्षमता का 67 प्रतिशत पानीहै. इसलिएअबकीबार जलसंकट जैसी स्थिति नहींहोगी.बांध केभीलवाड़ाऔर टोंक जिले में स्थित कैचमेंट एरिया में पिछले चार दिन से मूसलाधार बारिश होने से जलस्तर लगातार बढ़ रहाहै.चार दिन में बांध में 20 सेमी पानी आयाहै. बीसलपुर का कैचमेंट एरिया 28 हजार वर्ग किमी है.टोंक, उदयपुर, राजसमंद,चित्तौड़गढ़औरभीलवाड़ाजिलों में फैला है.बनास, खारी और डाई नदियों का पानी बांध में आताहै.बांधकी कुल भराव क्षमता 315.50 आरएल मीटरहै.



ईसदरा का इंतजार

फिलहाल बांध को छलकने के लिए 33 प्रतिशत और पानी की जरूरतहै.पिछले मानसून में बांध के गेट 24 जुलाई से 21 अक्टूबर तक कुल 89 दिन खुले रहेथे. अबकीबार भी यदि बीसलपुर बांध ओवरफ्लो हुआ तो डाउनस्ट्रीम मेंछोडागया पानी ईसरदा बांध मेंजाएगा. ईसरदाबांध में 256 आरएल मीटर पानी रोकाजाएगा. वहींदूसरे चरण के सिविल कार्य के लिए 138करोड़स्वीकृत मिल चुकीहै. इसबांध से दौसा और सवाईमाधोपुर के 1256 गांवों को पेयजलमिलेगा. दौसातक पाइपलाइन का कार्य अंतिम चरण मेंहै.

भंडारण क्षमताबढ़ाईजाएगी

बीसलपुर बांध से ओवरफ्लो होने वाला पानी ईसरदा बांध मेंसंग्रहितहोगा.प्रथम चरण का काम पूरा हो चुकाहै.अब जल भंडारण क्षमता 253 से बढ़ाकर 256आरएलएमकरने की तैयारीहै.एक्सईएन विकास गर्ग ने मुख्य अभियंता को स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजाहै.दूसरे चरण का निर्माण पूरा होने के बाद बांध की क्षमता 262आरएलएमतकहोगी.नवंबर तक सिविल कार्य पूरा करने का लक्ष्यहै.दूसरे चरण के लिए 29 गांवों की भूमि अधिग्रहण होना बाकीहै.