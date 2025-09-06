44 दिन में बीसलपुर बांध से 74 TMC पानी छोड़ा, इतने पानी से 1 करोड़ आबादी की 8 साल प्यास बुझ पाती

Jaipur News : जयपुर समेत 4 जिलों की लाइफ लाइन बीसलपुर बांध के 44 दिन से गेट खुले हुए है. इस सीजन बांध से 74 टीएमसी पानी छोडा जा चुका है. इतने पानी से 1 करोड़ आबादी की 8 साल प्यास बुझ पाती.आखिरकार 21 सालों में कितना पानी बीसलपुर बांध से छोडा गया.

21 साल में 427 TMC पानी छोड़ा

जयपुर,टोंक,अजमेर और दौसा की लाइफ लाइन बीसलपुर बांध में बंपर पानी की आवक हो रही है. टोंक में बनास नदी पर बने इस बांध में क्षमता से इतना पानी ज्यादा आया कि ये बांध 4 बार फुल भर गया होता और 8 साल तक 1 करोड़ आबादी की प्यास बुझ पाती. इस साल बांध से 74 टीएमसी पानी छोडा गया, जबकि बांध की पेयजल क्षमता 16.20 टीएमसी है.

2004 से अब तक 427 TMC पानी की डाउन स्ट्रीम में व्यर्थ हो गया. इतने पानी से बीसलपुर बांध 26 बार भर गया होता और 52 साल तक 1 करोड़ आबादी की प्यास बुझा पाता. 21 साल में जयपुर की लाइफलाइन 8वीं बार ओवरफ्लो चुका है. बीसलपुर बांध एक बार ओवरफ्लो होने पर 2 साल तक प्यास बुझाता है.

कब कितना पानी छोडा बांध से

साल कितना पानी छोड़ा

2004 26 TMC

2006 43 TMC

2014 11 TMC

2016 135 TMC

2019 93 TMC

2022 13.20 TMC

2024 32 TMC

2025 अब तक 74 TMC

कुल 427.20 TMC

पानी का गणित समझे

बीसलपुर बांध फिलहाल 14 कस्बे और 3310 गांवों की प्यास बुझाता है.1 बार बांध भरने के बाद 2 साल की प्यास बुझाने के लिए 45,862 करोड़ लीटर पानी की जरूरत होती है.बांध की कुल भराव क्षमता 38.7 टीएमसी है.जिसमें से जनता की प्यास बुझाने के लिए 16.20 टीएमसी पानी मिलता है.प्रदेश के शहरों में प्रति व्यक्ति को 135 लीटर प्रतिदिन और ग्रामीण इलाकों में में 55 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से पानी की सप्लाई की जाती है.

क्या प्रोजेक्ट बनाकर रोका जा सकता पानी ?

अब सवाल ये है कि बहते पानी को कैसे रोका जा सकता है. इंजीनियर्स का तर्क है कि पानी कोई बडा प्रोजेक्ट बनाने के लिए सालों की स्टडी जरूरी होती है.उसी के बाद कोई प्लान डिजाइन किया जा सकता है.हालांकि बीसलपुर के डाउन स्ट्रीम एरिए में ईसरदा बांध जरूरी बनाया है,जिसमें अगले साल से पानी स्टोर किया जा सकेगा.लेकिन इस बांध की क्षमता भी ईसरदा बांध की क्षमता 10.77 टीएमसी है.ऐसे में व्यर्थ बहते पानी को लेकर चिंतन ही जरूरत है.

