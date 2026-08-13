/24 घंटे में बांध क्षेत्र में नहीं हुई बारिश, लेकिन फिर कैसे 18 CM बढ़ गया बीसलपुर बांध में पानी ?

Rajasthan News : जयपुर, अजमेर और टोंक जिले के लिए पेयजल के प्रमुख स्रोत बीसलपुर बांध से बड़ी खबर सामने आई है. बांध में पिछले 24 घंटे में 18 सेंटीमीटर पानी की आवक दर्ज की गई है. इसे मौजूदा मानसून सीजन की बड़ी आवक माना जा रहा है. बुधवार सुबह बीसलपुर बांध का जलस्तर 313.57 मीटर था, जो अब बढ़कर 313.75 मीटर पहुंच गया है. वहीं, बांध के प्रमुख जल स्रोत त्रिवेणी का जलस्तर 5.10 मीटर से घटकर 3.90 मीटर रह गया है। हालांकि त्रिवेणी में पानी की आवक ने बीसलपुर बांध के लिए राहत की उम्मीद बढ़ाई है.खास बात ये है कि बीते 24 घंटों में बांध क्षेत्र में बारिश दर्ज नहीं हुई, इसके बावजूद बांध में पानी की अच्छी आवक हुई है. बीसलपुर बांध की कुल जलभराव क्षमता 315.50 RL मीटर है.



24 घंटे बांध क्षेत्र में बारिश नहीं लेकिन फिर भी कैसे भर गया बीसलपुर बांध में पानी ?

दरअसल बीसलपुर बांध में मुख्य रूप से बनास नदी का पानी आता है. इसके अलावा, इसकी सहायक नदियों का कैचमेंट एरिया भी बांध में पानी लाती हैं. बीसलपुर बांध सीधे बनास नदी पर ही टोंक जिले के देवली के पास बना हुआ है. इस बनास नदी का उद्गम , राजसमंद जिले में खमनौर की पहाड़ियों यानी कि (कुंभलगढ़) से होता है.

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बनास नदी में बीसलपुर बांध तक पहुंचने से पहले और बांध के कैचमेंट एरिया में जो नदियां आकर मिलती हैं. वो इस प्रकार हैं

खारी नदी- राजसमंद के बिजराल की पहाड़ियों से निकलकर भीलवाड़ा और अजमेर होते हुए बनास में मिलती है.

डाय नदी -अजमेर जिले की नसीराबाद पहाड़ियों से निकलकर टोंक सीमा के पास बनास में मिलती है.

बेड़च नदी -उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ियों से निकलती है और भीलवाड़ा (बीगोद) के पास बनास में मिल जाती है.

मेनाल नदी - चित्तौड़गढ़ से निकलकर बीगोद (भीलवाड़ा) के पास त्रिवेणी संगम बनाती है.

कोठारी नदी - राजसमंद के दिवेर से निकलकर भीलवाड़ा में बनास से मिलती है.

मानसी नदी -भीलवाड़ा क्षेत्र से होकर जल लाती है.

इसके अलावा बीसलपुर बांध में पानी आवक का सबसे बड़ा केंद्र भीलवाड़ा का मांडलगढ़ (बीगोद) के पास स्थित त्रिवेणी संगम है. जहां पर तीन नदियां बनास + बेड़च + मेनाल मिलती हैं. जब मेवाड़ और राजसमंद/चित्तौड़गढ़/भीलवाड़ा में भारी बारिश होती है, तो त्रिवेणी संगम का जलस्तर बढ़ता है और यही पानी बहकर सीधे बीसलपुर बांध में आ जाता है.

यहां आपको ये भी बता दें कि बीसलपुर बांध का कैचमेंट एरिया लगभग 27,725 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. इसमें मुख्य रूप से राजसमंद (उद्गम स्थल एवं ऊपरी क्षेत्र), उदयपुर (बेड़च नदी क्षेत्र), चित्तौड़गढ़ (मेनाल एवं अन्य बरसाती नाले), भीलवाड़ा (खारी, कोठारी, मानसी और त्रिवेणी संगम क्षेत्र), अजमेर (डाय नदी क्षेत्र) और टोंक (स्थानीय आवक एवं बांध का मुख्य कैचमेंट) जिलों से पानी आता है.