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बीसलपुर के पीले पानी पर सरकार कराएगी हाईटेक स्टडी, वैज्ञानिक बताएंगे असली वजह

Jaipur News: जयपुर में बार-बार पीले पानी की सप्लाई के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए सरकार बीसलपुर बांध के पानी का वैज्ञानिक अध्ययन कराएगी. राजस्थान विश्वविद्यालय शैवाल (काई), विषाक्तता और रोकथाम के उपायों की जांच करेगा ताकि भविष्य में पीले पानी की समस्या रोकी जा सके.
 

Edited bySandhya YadavReported byAshish chauhan
Published: Jul 21, 2026, 11:21 AM|Updated: Jul 21, 2026, 11:21 AM
बीसलपुर के पीले पानी पर सरकार कराएगी हाईटेक स्टडी, वैज्ञानिक बताएंगे असली वजह
Image Credit: बीसलपुर बांध.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: बीसलपुर बांध से बार-बार हो रही पीले पानी की सप्लाई बड़ा रहस्य बना हुआ है. पूरे जयपुर में हर घर में जब जब पीले पानी की सप्लाई हुई तो लोगो को लगा कि ये पानी पीने लायक नहीं. जलदाय विभाग ने हर बार दावा किया कि ये पानी पीने योग्य है.

कैसे रोके पीले पानी की सप्लाई?
बीसलपुर बांध से जयपुर तक शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए सरकार सालाना 66 करोड़ खर्च करती है लेकिन इसके बावजूद भी यदि पीले पानी की सप्लाई हो तो पेयजल उपभोक्ताओं के मन में सवाल तो उठेंगे ही. अब इन सवालों पर विराम लगाने के लिए राज्य सरकार बीसलपुर बांध के पानी की स्टडी करवाएगी, जिसमें बांध की सतह पर जमने वाली संभावित हानिकारक काई और पीले पानी की रोकथाम का उपायों का अध्ययन होगा. इसके लिए पीएचईडी ने राजस्थान विश्वविद्यालय के वनस्पति विभागाध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है. जल्द ही वनस्पति विभाग बीसलपुर बांध के पानी में जमने वाली काई के सैंपल लेकर उसकी स्टडी करेगा. एडिशनल चीफ इंजीनियर अजय सिंह राठौड़ का कहना है कि पीले पानी की सप्लाई फिर से ना हो, इसलिए इसकी स्टडी करवाएगी जा रही ताकि इस पर लगाम लग सके. जी मीडिया ने पीले पानी पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद अब सरकार इसका अध्ययन करवाएगी.

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अध्ययन में 5 सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे
1. पानी में शैवालों यानी काई को आईडेन्टीफाई किया जाएगा.
2. संभावित हानिकारक या विषाक्त शैवालो की पहचान होगी.
3. नियमित निगरानी के लिए मॉनिटरिंग व्यवस्था के सुझाव मांगे जाएंगे.
4. काई की मात्रा या उसके प्रकारों को निगरानी के लिए तकनीकी सुझावों पर स्टडी.
5. काई के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए किस तरह के वैज्ञानिक तकनीक से रोका जा सके.

कब-कब हुई पीले पानी की सप्लाई
पहली बार बीसलपुर बांध के ट्रीटेट पीले पानी की सप्लाई 2017 में हुई. जब सरकार और इंजीनियर्स को हैरानी हुई कि पूरे शहर में पानी की सप्लाई पीली कैसे हो गई. इसके बाद 2022 में फिर से पीले पानी की सप्लाई हुई तो हचलच तेज हुई. तब भी विभाग ने केमिस्ट से स्टडी तो करवाई लेकिन लगाम नहीं लग पाई. इसके 4 वर्ष बाद इसी साल 2026 में फिर पीले पानी की सप्लाई हुई तो जयपुर के साथ-साथ इंजीनियर्स की बेचैनी बढ़ गई. पीएचईडी के केमिस्ट की हर बार की स्टडी में यही पाया कि मौसम की उथल-पुथल के कारण ऐसा हुआ. सैंपल लिए गए, जिसमें पानी शुद्ध पाया गया.

शुद्ध पानी पर सरकार का खर्चा
सुरजपुरा में सरकार ने ट्रीटेट वाटर प्लांट लगाया हुआ है, जहां बीसलपुर से ट्रीट होकर पानी जयपुर को सप्लाई होता है. पानी को ट्रीटेट करने और जयपुर तक पहुंचाने में 3 करोड़ का बिजली का खर्च हर माह खर्च होता है. इसके अलावा बीसलपुर डेम पर 2.50 करोड़ के बिजली के बिल पर खर्च होता है यानि 5 करोड़ हर महीने खर्च होते हैं. सरकार 1 एमएलडी पानी पर 2570 रुपये खर्च करती है. प्रतिदिन बीसलपुर से 650 एमएलडी पानी ट्रीटेट होता है. इस हिसाब से पानी को ट्रीटेट करने के लिए प्रतिदिन 16,70,500 रुपये, प्रतिमाह 5,01,15000 रुपये और सालाना 60,13,80,000 रुपये खर्च होते हैं.

60 करोड़ खर्च, फिर पीला पानी क्यों पिए?
अब सवाल ये है कि जब पानी को ट्रीटेट करने और जयपुर तक पहुंचाने के लिए 60 करोड़ खर्च कर रही है तो पीले पानी की सप्लाई क्यों हो रही है? अब इसी सवाल पर स्टडी होगी और फिर से पीले पानी की सप्लाई ना हो, इसके लिए क्या उपाय किया जाए. इसके लिए सरकार काम कर रही ताकि जयपुर को शुद्ध और स्वच्छ पानी मिल सके.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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