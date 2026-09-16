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ये प्यास है अधूरी ! बीसलपुर से नई पाइप लाइन बिछाने वाली योजना सवालों में,6 महीने बाद भी नहीं बन पाई डीपीआर

Jaipur News : बीसलपुर से नई पाइप लाइन बिछाने वाली योजना सवालों के घेरे में है. महीनों बाद भी अब तक DPR नहीं बन पाई. बीसलपुर की पुरानी पेयजल लाइन की लाइफ पूरी हो चुकी है, इसलिए दूसरी लाइन बिछाने की योजना लाई गई थी.लेकिन DPR में देरी से प्रोजेक्ट में देरी हो रही है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashish chauhan
Published:Sep 16, 2026, 01:49 PM IST | Updated:Sep 16, 2026, 01:49 PM IST
ये प्यास है अधूरी ! बीसलपुर से नई पाइप लाइन बिछाने वाली योजना सवालों में,6 महीने बाद भी नहीं बन पाई डीपीआर
Image Credit: AI

Jaipur News : सरकार 1900 करोड़ की नई पेयजल लाइन बिछाने की योजना लेकर आई. लेकिन इस योजना की DPR बनाने में देरी हो रही. 6 महीने बाद भी डीपीआर नहीं बन पाई. इस प्रोजेक्ट की डीपीआर अबकी बार किसी एजेंसी से नहीं बल्कि जलदाय विभाग खुद ही बना रहा है. बताया जा रहा है कि इसमें किसी रिटायर्ड इंजीनियर की मदद भी ली जा रही है. लेकिन डीपीआर में देरी से 1900 करोड के प्रोजेक्ट सवालों में है.शहरी चीफ इंजीनियर देवराज सौलंकी इस प्रोजेक्ट के जिम्मेदार है. ये प्रोजेक्ट 2054 की आबादी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है.

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बांध में बनेगा इनटेक वेल

जयपुर,अजमेर,टोंक की लाइफ लाइन बीसलपुर बांध से पेयजल क्षमता दोगुनी होगी. 2054 की आबादी को ध्यान में रखते हुए बीसलपुर बांध में नया इनटेक वेल बनाया जाएगा.लेकिन इनटेक वेल बनने से दोनों इनटेक वेल की क्षमता 2 हजार एमएलडी होगी.यह कुंआ बीसलपुर मंदिर के पास बांध में बनााया जाएगा. इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी यानि जायका से सरकार लोन लेगी.इस प्रोजेक्ट पर 1950 करोड़ खर्च होंगे.बीसलपुर बांध से 1000 MLD की बजाय भविष्य में 2000 MLD पानी मिल पाएगा. इस प्रोजेक्ट में 8 किलोमीटर की पाइप लाइन बीसलपुर से सुरजपुरा तक बिछाई जाएगी. ये प्लान इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि हर गर्मी में जलसंकट की स्थिति उत्पन्न होती है.बार बार शटडाउन लेना पडता है.

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बीसलपुर से 11.6 टीएमसी पानी अतिरिक्त मिल पाएगा

पार्वती-कालीसिंध चंबल प्रोजेक्ट पूरा होने पर बीसलपुर से 11.6 टीएमसी पानी अतिरिक्त मिल पाएगा.हालांकि अभी 1 करोड 5 लाख आबादी को 1434 MLD पानी की आवश्यकता है,लेकिन 1000 MLD ही पानी मिल पा रहा है.2054 तक 1 करोड 53 लाख की आबादी को 2134 MLD तक पानी की डिमांड होगी.फिलहाल बीसलपुर 14 कस्बे और 3310 गांवों की प्यास बुझा रहा है.बांध में नया वेल बनने पर जयपुर को 1188 MLD,टीएम 1,2 को 229 MLD और अजमेर को 571 MLD पानी मिलने की उम्मीद है.लेकिन ये तभी संभव है जब डीपीआर समय से बने,लेकिन इसमें अभी से देरी हो रही है तो प्रोजेक्ट वक्त से कैसे पूरा होगा?


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