Anta By Election: भाजपा के खेमे से बैटिंग करेंगे बागी रामपाल मेघवाल, अंता उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी की BJP में वापसी

Anta Upchunav 2025: अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने शनिवार को प्रेस वार्ता आयोजित की. उन्होंने कहा कि पार्टी को बड़ी सफलता हासिल हुई है. पूर्व विधायक और निर्दलीय प्रत्याशी रामपाल मेघवाल को मनाने में भाजपा सफल रही, जिसके बाद मेघवाल ने अपना नामांकन वापस ले लिया. राठौड़ ने दावा किया कि भाजपा इस उपचुनाव में मजबूत स्थिति में है और जीत दर्ज करेगी.

रामपाल मेघवाल का नामांकन वापसी का फैसला

बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव में रामपाल मेघवाल ने 21 अक्टूबर को निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल किया था, जो भाजपा के लिए चुनौती बन गया था. मेघवाल, जो 2013 में अटरू से भाजपा विधायक रह चुके हैं, ने पार्टी की अनदेखी का आरोप लगाते हुए निर्दलीय उतरने का फैसला किया था. भाजपा के प्रयासों से उन्हें मनाया गया और उन्होंने नाम वापसी का निर्णय लिया. इससे चुनावी समीकरण भाजपा के पक्ष में मजबूत हो गए. नामांकन जांच 23 अक्टूबर को हुई, जिसमें 21 उम्मीदवारों में से कई निर्दलीय थे.

भाजपा प्रत्याशी को जनसमर्थन

राठौड़ ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन को जबरदस्त जनसमर्थन मिल रहा है. अंता सीट पर लगभग 2.25 लाख मतदाता हैं, जहां माली समाज का प्रभाव है. भाजपा को शहरी और माली वोटों का समर्थन प्राप्त है. कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के खिलाफ भाजपा का मुकाबला रोमांचक है, लेकिन निर्दलीयों की वापसी से भाजपा को फायदा हुआ. राठौड़ ने कहा कि जनता स्वयं भाजपा के पक्ष में निर्णय लेगी.

चुनावी माहौल और आगे की रणनीति

उपचुनाव 11 नवंबर को निर्धारित है, जिसमें भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है. राठौड़ ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि वे जनसंपर्क बढ़ाएं और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करें. जी मीडिया संवाददाता दामोदर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेशाध्यक्ष से विशेष बातचीत की, जिसमें उन्होंने पार्टी की एकजुटता पर जोर दिया. इस सफलता से भाजपा का मनोबल बढ़ा है, जबकि कांग्रेस को नई रणनीति बनाने की चुनौती है.

राजनीतिक महत्व

अंता उपचुनाव राजस्थान की सियासत में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भाजपा सरकार की लोकप्रियता का आईना बनेगा. रामपाल मेघवाल की वापसी से निर्दलीयों का प्रभाव कम हुआ, जो भाजपा के लिए राहत है. राठौड़ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा विकास के मुद्दों पर जीतेगी.

