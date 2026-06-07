/राजनीतिक वजूद बचाने की कोशिश में जुटे अशोक गहलोत, मदन राठौड़ ने बात-बात में कसा तंज

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Rajasthan Politics: राजस्थान की सियासत में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं. राठौड़ ने तंज कसते हुए कहा गहलोत कांग्रेस में हासिये पर कर दिए गए हैं, इससे वो अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए अनर्गल आरोप लगाकर सक्रियता दिखा रहे हैं. राठौड़ ने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति, मानेसर प्रकरण और सचिन पायलट को लेकर भी सवाल खड़े किए.
राजस्थान में राज्यसभा चुनाव और राजनीतिक गतिविधियों के बीच नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका राजनीतिक वजूद लगातार सिमट रहा है और इसी वजह से वे अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं. गहलोत अब अपने राजनीतिक विरोधियों से ज्यादा अपने ही सहयोगियों को निशाने पर ले रहे हैं. राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के भीतर चल रही खींचतान किसी से छिपी नहीं है. खास तौर पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि गहलोत आज भी पुराने राजनीतिक घटनाक्रमों से बाहर नहीं निकल पाए हैं.
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मानेसर प्रकरण का जिक्र करते हुए कहा कि अशोक गहलोत समय-समय पर उस मुद्दे को उठाकर न केवल सचिन पायलट बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को भी उस दौर की याद दिलाते रहते हैं. हालांकि यह कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन जिस तरह पार्टी के वरिष्ठ नेता सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे पर सवाल उठाते हैं, उससे कांग्रेस के हालात स्पष्ट रूप से उजागर हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस नेताओं के बीच जनता की सेवा और विकास को लेकर प्रतिस्पर्धा होती है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई जनता के हित में नहीं है. उन्होंने कहा कि बीजेपी का ध्यान राजनीतिक बयानबाजी पर नहीं बल्कि विकास और सुशासन पर है. केंद्र और राज्य में डबल इंजन सरकार जनता के हित में योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम कर रही है. राठौड़ ने कहा कि भाजपा जनता के बीच अपने काम के आधार पर जाएगी, जबकि कांग्रेस अब भी आंतरिक विवादों से जूझ रही है.
मदन राठौड़ ने गहलोत के बयानों के आधार पर सचिन पायलट पर टिप्पणी का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि जिस तरह से बयान आ रहे हैं, उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक गहलोत आज भी सचिन पायलट को राजनीतिक रूप से “बच्चा” मानते हैं, जबकि पायलट वर्षों से राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हैं और कांग्रेस के प्रमुख चेहरों में शामिल हैं. राठौड़ ने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपनी ही नई पीढ़ी के नेताओं की राजनीतिक क्षमता और परिपक्वता पर भरोसा नहीं करते. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भीतर नेतृत्व परिवर्तन और नई पीढ़ी को लेकर चल रही चर्चाओं ने वरिष्ठ नेताओं की बेचैनी बढ़ा दी है.
गहलोत और राठौड़ के इन बयानों से प्रदेश की राजनीति का तापमान बढ़ रहा है. कांग्रेस और बीजेपी नेता एक दूसरे पर लगातार सवाल उठा रहे हैं. अब देखने वाली बात यह है कि इस बयानबाजी का कहीं अंत होगा या फिर चुनावों तक यह बदस्तूर जारी रहेगी.