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BJP का मिशन पंचायत-निकाय चुनाव, संभाग बैठकों में बन रही रणनीति, संगठन महामंत्री दे रहे मूल मंत्र

Rajasthan Politics: राजस्थान बीजेपी ने आगामी पंचायत और निकाय चुनावों को देखते हुए संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं. प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार के नेतृत्व में संभाग स्तर पर लगातार बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिनमें बूथ सशक्तिकरण, संगठन विस्तार, चुनावी रणनीति, सरकारी योजनाओं के फीडबैक और कार्यकर्ताओं की सक्रियता पर मंथन हो रहा है.

Edited byAman SinghReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Jul 17, 2026, 02:46 PM|Updated: Jul 17, 2026, 02:46 PM
BJP का मिशन पंचायत-निकाय चुनाव, संभाग बैठकों में बन रही रणनीति, संगठन महामंत्री दे रहे मूल मंत्र
Image Credit: Rajasthan PoliticsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Politics: राजस्थान बीजेपी अब संगठन के साथ ही चुनावी रणनीति को भी धार देने में जुट गई है. प्रदेशभर में संभाग स्तर पर लगातार संगठनात्मक बैठकें हो रही हैं. आधिकारिक तौर पर इन्हें नए संगठन महामंत्री अजेय कुमार की परिचयात्मक बैठकें बताया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक मायने इससे कहीं बड़े हैं. बूथ सशक्तिकरण, पंचायत और निकाय चुनाव की रणनीति, सरकारी योजनाओं का फीडबैक और कार्यकर्ताओं की सक्रियता... हर मुद्दे पर मंथन हो रहा है.

बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार संभाल रहे बैठकों की कमान

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राजस्थान बीजेपी ने संगठन को पंचायत-निकाय चुनावी मोड में डाल दिया है. संभाग दर संभाग संगठनात्मक बैठकों का दौर जारी है. इन बैठकों की कमान बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार संभाल रहे हैं, जो सीधे जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से संवाद कर रहे हैं. हालांकि पार्टी इन बैठकों को केवल परिचयात्मक बैठकों का नाम दे रही है, लेकिन राजनीतिक रूप से इसके मायने निकल रहे हैं. राजस्थान बीजेपी इन बैठकों को भले ही सामान्य संगठनात्मक प्रक्रिया बता रही हो, लेकिन पंचायत और निकाय चुनाव सिर पर हैं. ऐसे में संगठन की नब्ज टटोलने और बूथ स्तर तक चुनावी तैयारी का आकलन करने के लिहाज से इन बैठकों की अहमियत काफी बढ़ गई है.

अब तक सात में से पांच संभागों में हो चुकी बैठकें

राजस्थान में सात संभाग हैं और अब तक पांच संभाग में बैठकें हो चुकी हैं. अब तक कोटा, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर और जोधपुर संभाग की बैठकें हो चुकी हैं. शुक्रवार को बीकानेर संभाग की बैठक आयोजित हो रही है, जबकि शनिवार को खाटूश्यामजी में जयपुर संभाग की बैठक प्रस्तावित है. हर बैठक में एक ही संदेश दिया जा रहा है. मजबूत संगठन, मजबूत बूथ और मजबूत चुनावी तैयारी...

जनसेवा और विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से हो रही चर्चा

इन बैठकों में सांसद, विधायक, प्रदेश पदाधिकारी, जिला प्रभारी, जिलाध्यक्ष, मोर्चों के अध्यक्ष, पूर्व सांसद-विधायक, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य, पूर्व जिला अध्यक्ष और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बुलाया जा रहा है. इनमें संगठनात्मक समीक्षा के साथ-साथ बूथ सशक्तिकरण, संगठन विस्तार, आगामी कार्यक्रम और जनसेवा से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हो रही है. बीजेपी की चुनावी रणनीति हमेशा बूथ से शुरू होकर सत्ता तक पहुंचने की रही है. यही वजह है कि एक बार फिर बूथ समितियों की सक्रियता, कार्यकर्ताओं की भागीदारी और संगठन की मजबूती पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है.

सूत्रों की मानें, तो इन बैठकों में सिर्फ औपचारिक चर्चा नहीं हो रही, बल्कि पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर जमीनी फीडबैक भी लिया जा रहा है. किस जिले में संगठन कितना मजबूत है, कहां कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की जरूरत है, कौन से मुद्दे चुनाव में असर डाल सकते हैं और किन क्षेत्रों में अतिरिक्त रणनीति की आवश्यकता है. इन सभी पहलुओं पर विस्तार से मंथन किया जा रहा है.

प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का कहना है कि ये बैठकें संगठन की नियमित प्रक्रिया का हिस्सा हैं. नए संगठन महामंत्री अजेय कुमार कार्यकर्ताओं और नेताओं से परिचय कर रहे हैं. साथ ही पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा स्वाभाविक है. राठौड़ का दावा है कि बीजेपी का कार्यकर्ता हमेशा चुनावी मोड में रहता है और सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए भी इन बैठकों में दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं.

पंचायत और निकाय चुनाव कभी भी हो सकते हैं घोषित

राजनीतिक जानकारों की नजर में इन बैठकों का समय बेहद अहम है. प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव कभी भी घोषित हो सकते हैं. ऐसे में बीजेपी किसी भी स्तर पर संगठनात्मक कमजोरी नहीं छोड़ना चाहती. यही कारण है कि संभाग स्तर से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की सक्रियता, संगठन की मजबूती और चुनावी तैयारियों की लगातार समीक्षा की जा रही है. बीजेपी पहले भी बूथ मैनेजमेंट को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती रही है. अब एक बार फिर उसी मॉडल पर संगठन को सक्रिय किया जा रहा है, ताकि चुनाव की घोषणा होते ही पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर सके.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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