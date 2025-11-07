CM भजनलाल और वसुंधरा राजे के रोड शो से बढ़ा भाजपा का जोश, भाया की छवि बनी बड़ा मुद्दा!

Rajasthan Politics: राजस्थान के अंता में चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच चुका है. सीएम भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे के रोड शो के बाद भाजपाई जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं. वहीं बीजेपी, कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया की छवि को बड़ा मुद्दा बनाने में जुटी है.

अंता में एकजुट भाजपा उपचुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक चुकी है. मांगरोल के रोड शो में उमड़े जनसैलाब के बाद भाजपा नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक के चेहरे खिले हैं. कार्यकर्ताओं का जोश चरम पर है बीजेपी अंता में बड़ी जीत के इरादे से धुंआधार प्रचार में जुटी है.

सीएम भजनलाल शर्मा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से लेकर डिप्टी सीएम प्रेम बैरवा के साथ मंत्री विधायकों की बड़ी फौज हर जाति समुदाय और वर्ग से मोरपाल सुमन को जीताने की अपील कर रही है. वसुंधरा राजे ने इस चुनाव में प्रमोद जैन भाया पर एक से बढ़कर एक हमले बोले हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

भाया पर लगे आरोप उनका इस चुनाव में भी पीछा नहीं छोड़ रहे वसुंधरा राजे हर सभा में भाया की इमेज पर सवाल खड़े कर रही हैं. धनबल बनाम जनबल का नारा बुलंद कर रही है. लोकतंत्र में नोटतंत्र के प्रभाव को रोकने के लिए चुनाव आयेाग कड़ी निगाह रखे हुए हैं.

वोट के बदले मतदाता तक नोट पहुंचाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है. अंता में हर तरफ सख्ती बरती जा रही है. अंता विधानसभा क्षेत्र में दाखिल होने वाले रास्तों पर चेक पोस्ट बनाई गई है. वाहनों की गहन तलाशी ली जा रही है. भाजपा को आशंका है कि प्रमोद जैन भाया अपनी हार टालने के लिए भोले-भाले मतदाताओं को प्रलोभन देकर वोट खरीदने की कोशिश करेंगे.

बीजेपी उम्मीदवार मोरपाल सुमन तो आम जनता से सतर्क और सावधान रहने की अपील तक कर रहे हैं. भाया पर दर्ज मुकदमों में उन्हें जेल भेजने तक की चेतावनी दे रहे हैं. जाहिर है अंता की चुनावी लड़ाई में भ्रष्टाचार के आरोप बड़ा मुद्दा बन गए हैं. चुनावी मोर्चे पर तैनात भाजपा के मंत्री और विधायक भाया पर रोज ताबड़तोड़ हमले बोल रहे हैं.

भाजपा विधायक तो यहां तक आरोप लगा रहे हैं कि भाया के नोटों की गड्डियां वोट नहीं खरीद पाएंगी. बीजेपी ने इस उपचुनाव को अमीर बनाम गरीब की लड़ाई में तब्दील कर दिया है. एक तरफ सूबे में भाजपा की सरकार तो दूसरी तरफ वसुंधरा राजे की लोकप्रियता का सहारा. अंता में भाजपा के लिए हालात फिलहाल अनुकूल बताए जा रहे हैं.

जनता डबल इंजन की सरकार से विकास की आस संजाये बैठी हैं, तो सरकार जनमानस की उम्मीदों पर खरा उतरने को बेताब इसलिए बीजेपी जनसभाओं और रोड शो में उमड़ रहे जनसैला को जीत की गारंटी मान रही हैं. वहीं कांग्रेस के लिए इस जोश और उत्साह को खतरे की घंटी के रूप में देखा जा रहा है.