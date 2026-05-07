/BJP के नाम पर फर्जीवाड़ा, लेटरहेड बनाकर वसूली कर रहा है 'शातिर गैंग', पार्टी ने कहा- 'भूलकर भी न दें पैसा'

Jaipur News : भारतीय जनता पार्टी के नाम से फर्जी RFP और नेताओं के फर्जी लैटर हेड प्रसारित करने का मामला सामने आया है. पार्टी ने आशंका दर्ज कराई है कि इन फर्जी दस्तावेजों से आर्थिक धोखाधड़ी की गई है. पार्टी के सोशल मीडिया विभाग की ओर से जयपुर के अशोक नगर थाने में शिकायत देकर अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

भारतीय जनता पार्टी के नाम से फर्जी पत्र, जाली RFP दस्तावेज सोशल मीडिया पर प्रसारित किए गए. इसकी जानकारी सामने आई तो पार्टी के सोशल मीडिया सह संयोजक अजय विजय वर्गीय ने अशोक नगर थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई.



शिकायत में कहा गया है कि कुछ लोगों ने भाजपा के नाम, लेटरहेड और पदाधिकारियों के नाम और संगठनात्मक संरचना का दुरुपयोग करते हुए फर्जी दस्तावेज तैयार किए और उन्हें सोशल मीडिया समेत अन्य माध्यमों से प्रसारित किया। इनमें एक तथाकथित “NAMODOOT RAJASTHAN CAMPAIGN-Election Outreach & Ground Mobilisation Programme” नाम का कथित RFP भी शामिल है. इसमें भाजपा IT Cell नई दिल्ली के संयोजक अमित मालवीय के नाम का दुरूपयोग कर 30 करोड़ के कथित टेंडर, EMD एवं अन्य वित्तीय एवं संगठनात्मक विवरण दर्शाए गए हैं.

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शिकायत के अनुसार 5 मई 2026 का एक अन्य फर्जी पत्र भी प्रसारित किया गया. इसमें राजस्थान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के नाम का उपयोग करते हुए विभिन्न व्यक्तियों को अधिकृत बताते हुए फर्जी समन्वय संबंधित निर्देश जारी किए गए. इस पत्र पर भी अमित मालवीय काम नाम और भाजपा के लैटरहेड का उपयोग किया गया.



बीजेपी का आरोप है कि इस फर्जी टेंडर प्रक्रिया में EMD राशि जमा करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक बैंक खाते की जानकारी भी साझा की गई. स्टेट ऑफ इंडिया के इस बैंक खाते को पार्टी ने अपना आधिकारिक खाता मानने से इनकार किया है. पार्टी ने स्पष्ट किया है कि बीजेपी का इस बैंक खाते से किसी प्रकार का कोई संबंध, लेनदेन या वास्ता नहीं है. पार्टी ने आशंका व्यक्त की कि पार्टी के नाम का दुरूपयोग कर आर्थिक धोखाधड़ी का प्रयास किया गया है.

पार्टी ने आरोप लगाया कि इन फर्जी दस्तावेजों के जरिए संगठन की छवि धूमिल करने, लोगों को भ्रमित करने और आर्थिक धोखाधड़ी करने का प्रयास किया गया. आमजन और एजेंसियां को भ्रमित करने की कोशिश की गई है. मामले में भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर विस्तृत जांच की मांग की गई है.