Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /BJP के नाम पर फर्जीवाड़ा, लेटरहेड बनाकर वसूली कर रहा है 'शातिर गैंग', पार्टी ने कहा- 'भूलकर भी न दें पैसा'

BJP के नाम पर फर्जीवाड़ा, लेटरहेड बनाकर वसूली कर रहा है 'शातिर गैंग', पार्टी ने कहा- 'भूलकर भी न दें पैसा'

Jaipur News : बीजेपी का आरोप है कि इस फर्जी टेंडर प्रक्रिया में EMD राशि जमा करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक बैंक खाते की जानकारी भी साझा की गई. स्टेट ऑफ इंडिया के इस बैंक खाते को पार्टी ने अपना आधिकारिक खाता मानने से इनकार किया है. 

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byVishnu Prakash Sharma
Published: May 07, 2026, 11:44 AM|Updated: May 07, 2026, 11:44 AM
BJP के नाम पर फर्जीवाड़ा, लेटरहेड बनाकर वसूली कर रहा है 'शातिर गैंग', पार्टी ने कहा- 'भूलकर भी न दें पैसा'
Image Credit: AI

Jaipur News : भारतीय जनता पार्टी के नाम से फर्जी RFP और नेताओं के फर्जी लैटर हेड प्रसारित करने का मामला सामने आया है. पार्टी ने आशंका दर्ज कराई है कि इन फर्जी दस्तावेजों से आर्थिक धोखाधड़ी की गई है. पार्टी के सोशल मीडिया विभाग की ओर से जयपुर के अशोक नगर थाने में शिकायत देकर अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

भारतीय जनता पार्टी के नाम से फर्जी पत्र, जाली RFP दस्तावेज सोशल मीडिया पर प्रसारित किए गए. इसकी जानकारी सामने आई तो पार्टी के सोशल मीडिया सह संयोजक अजय विजय वर्गीय ने अशोक नगर थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई.


शिकायत में कहा गया है कि कुछ लोगों ने भाजपा के नाम, लेटरहेड और पदाधिकारियों के नाम और संगठनात्मक संरचना का दुरुपयोग करते हुए फर्जी दस्तावेज तैयार किए और उन्हें सोशल मीडिया समेत अन्य माध्यमों से प्रसारित किया। इनमें एक तथाकथित “NAMODOOT RAJASTHAN CAMPAIGN-Election Outreach & Ground Mobilisation Programme” नाम का कथित RFP भी शामिल है. इसमें भाजपा IT Cell नई दिल्ली के संयोजक अमित मालवीय के नाम का दुरूपयोग कर 30 करोड़ के कथित टेंडर, EMD एवं अन्य वित्तीय एवं संगठनात्मक विवरण दर्शाए गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source


शिकायत के अनुसार 5 मई 2026 का एक अन्य फर्जी पत्र भी प्रसारित किया गया. इसमें राजस्थान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के नाम का उपयोग करते हुए विभिन्न व्यक्तियों को अधिकृत बताते हुए फर्जी समन्वय संबंधित निर्देश जारी किए गए. इस पत्र पर भी अमित मालवीय काम नाम और भाजपा के लैटरहेड का उपयोग किया गया.


बीजेपी का आरोप है कि इस फर्जी टेंडर प्रक्रिया में EMD राशि जमा करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक बैंक खाते की जानकारी भी साझा की गई. स्टेट ऑफ इंडिया के इस बैंक खाते को पार्टी ने अपना आधिकारिक खाता मानने से इनकार किया है. पार्टी ने स्पष्ट किया है कि बीजेपी का इस बैंक खाते से किसी प्रकार का कोई संबंध, लेनदेन या वास्ता नहीं है. पार्टी ने आशंका व्यक्त की कि पार्टी के नाम का दुरूपयोग कर आर्थिक धोखाधड़ी का प्रयास किया गया है.

पार्टी ने आरोप लगाया कि इन फर्जी दस्तावेजों के जरिए संगठन की छवि धूमिल करने, लोगों को भ्रमित करने और आर्थिक धोखाधड़ी करने का प्रयास किया गया. आमजन और एजेंसियां को भ्रमित करने की कोशिश की गई है. मामले में भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर विस्तृत जांच की मांग की गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:शर्मनाक... कोटा में सिजेरियन के बाद एक और मौत, गर्दन से बहता खून, कलेक्टर विजिट के दौरान ड्रेसिंग और मुस्कुराते प्रिंसिपल

ट्रेंडिंग न्यूज़

Bansur: AC डक्टिंग कर्मचारी खून से लथपथ मिला था शव, दिल्ली-यूपी से 5 आरोपी गिरफ्तार

Jaipur: जयपुर में आज कई घंटों तक गुल रहेगी बिजली, जानें कटौती का समय और इलाके

BJP के नाम पर फर्जीवाड़ा, लेटरहेड बनाकर वसूली कर रहा है 'शातिर गैंग', पार्टी ने कहा- 'भूलकर भी न दें पैसा'

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आंधी-बारिश के साथ गिरेंगे ओले! इन शहरों में ऑरेंज अलर्ट जारी, पढ़ें वेदर अपडेट

राजस्थान में 16,403 करोड़ से बिछेंगी 4 रेल लाइनें, अब बुलेट की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें!

JJM घोटाले में महेश जोशी को 5 दिन की पुलिस रिमांड, ACB को मिली पूछताछ की इजाजत

राजस्थान में करोड़ों से तैयार होगा नया 86 KM लंबा एक्सप्रेसवे, 2 घंटे में जयपुर से पहुंच जाएंगे दिल्ली!

क्या आपको पता है राजस्थानी चाय में क्यों डाली जाती है अजवाइन?

राजस्थान की गर्मी पर फिर अटैक करेगा मौसम! 12 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसने का प्लान बना रहे बादल

राजस्थान में आज इंद्रदेव बरपाएंगे कहर! इन जिलों में बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट

Gold Silver Price: राजस्थान में महंगा हुआ सोना-चांदी, जानें आज किस रेट पर मिलेगा गोल्ड-सिल्वर

Rajasthan News: RPSC पर हाईकोर्ट सख्त, स्कूल व्याख्याता भर्ती में 2 साल बाद बदला जवाब, नियुक्ति पर रोक

आखिर क्यों राजस्थान रॉयल्स एकदम से बदल रही अपनी जर्सी! क्या है ड्रेस चेंज करने की वजह?

तेज आंधी और बारिश के बाद फिर बदलेगा राजस्थान का मौसम, IMD ने दी चेतावनी

राजस्थान के इस जिले में फिर कम हुए पेट्रोल-डीजल के दाम, आज टंकी फुल कराने पर होगी बचत!

Dholpur: छात्र नेता हत्याकांड मामला, 14 साल से फरार 35 हजार का इनामी शार्प शूटर गिरफ्तार

Operation Sindoor: जैसलमेर की वो काली रात, जब बॉर्डर पर मंडरा रहे ड्रोन्स ने छीन ली थी सबकी नींद, पढ़ें 7 मई का पूरा सच

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का सबसे पुराना किला कौन-सा है?

खुशखबरी! राजस्थान में यहां सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल! इन शहरों में गिरे दाम, देखें आज की रेट लिस्ट

शर्मनाक... कोटा में सिजेरियन के बाद एक और मौत, गर्दन से बहता खून, कलेक्टर विजिट के दौरान ड्रेसिंग और मुस्कुराते प्रिंसिपल

सरिस्का में बनेगा 40 KM एलिवेटेड रोड! नई DPR से बदलेगा अलवर-जयपुर का कनेक्शन, जानें पूरा अपडेट

किसानों की सबसे बड़ी समस्या खत्म! राजस्थान सरकार बनाएगी खेत तक रास्ता, जानें नियम

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

राजस्थान में औंधे मुंह नीचे गिरे सोना चांदी के रेट, सराफा बाजार में जोरदार गिरावट!

क्या अब बिना फेल हुए पूरी होगी डिग्री ? राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हुआ बड़ा बदलाव, जानें नए नियम

राजस्थान में यहां बसने जा रहा है 'नया शहर', सड़क, पानी और बिजली का हुआ शुरू!

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

राजस्थान में बारिश के बाद अब गर्मी का प्रकोप! इस दिन से हीटवेव मचाएगा कहर, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan news: खनन विभाग ने जब्त की 120 टन अवैध बजरी, पक्षपात के आरोपों से घिरे अधिकारी

राजस्थान में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल! जयपुर सहित इन शहरों में गिरे दाम, देखें आज की रेट लिस्ट

सीनियर IAS समित शर्मा एक बार फिर चर्चा में, सहकारिता में अब होगी "भ्रष्टाचार की सफाई"

जिस आशिक के लिए महिला ने 3 बच्चों और पति को छोड़ा, उसी ने साथ रखने से किया मना, फिर...

जयपुर में धूमधाम से मनाई जाएगी ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे मौजूद

दूदू में डिप्टी सीएम डॉ प्रेमचंद बैरवा की रात्रि चौपाल, भैराणा धाम में RIICO विस्तार पर उठी आवाज

घर के बाहर पहरा देता रहा दोस्त, अंदर शख्स लूटता रहा युवती की अस्मत, रूह कंपा देगा धौलपुर गैंगरेप

भैराणा धाम बनाम रीको: दूदू में 12 जगहों पर खोदे गए गड्ढे, जिंदा समाधि लेने को तैयार संत, 8 मई को आर या पार फैसला

Tags:
Jaipur news
Rajasthan news

About the Author

Zee Rajasthan Web Team

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रिश्वत लेकर छोड़ी मांस से भरी गाड़ी, गौरक्षकों ने पकड़ा, चालक के बयान से पुलिस महकमे में हड़कंप

रिश्वत लेकर छोड़ी मांस से भरी गाड़ी, गौरक्षकों ने पकड़ा, चालक के बयान से पुलिस महकमे में हड़कंप

Kotputli News
2

लग्जरी गाड़ियां भी फेल! जालौर में 50 ट्रैक्टरों पर निकली अनोखी बारात, शादी ने जीता सबका दिल

jalore news
3

बुजुर्गों की अधूरी आस्था होगी पूरी, राजस्थान सरकार उठाएगी आपके तीर्थ दर्शन का पूरा खर्च, AC कोच में मिलेगा 'VIP' सुकून

Jaipur news
4

JJM घोटाले में महेश जोशी को 5 दिन की पुलिस रिमांड, ACB को मिली पूछताछ की इजाजत

Mahesh Joshi
5

राजस्थान में खत्म हुई स्कूटी वितरण व्यवस्था, जानिए अब छात्राओं को कैसे मिलेगा लाभ

Rajasthan Government scheme