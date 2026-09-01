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जयपुर में BJP के 8 मुस्लिम उम्मीदवार, चौमूं में एक भी टिकट क्यों नहीं? BJP प्रवक्ता ने दिया जवाब

Jaipur Nikay Chunav: जयपुर नगर निगम चुनाव में भाजपा ने 8 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर अपनी रणनीति से सियासी हलचल बढ़ा दी है. वहीं चौमूं नगर परिषद चुनाव में भाजपा ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया, जबकि कांग्रेस ने वार्ड 29 से महजबीन नागौरी और वार्ड 30 से रुकया खानम को मैदान में उतारा है. Zee News से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता ने बताया कि आखिर चौमूं में मुस्लिम समुदाय को एक भी टिकट क्यों नहीं दिया...

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Sep 01, 2026, 11:02 AM IST | Updated:Sep 01, 2026, 11:02 AM IST
जयपुर में BJP के 8 मुस्लिम उम्मीदवार, चौमूं में एक भी टिकट क्यों नहीं? BJP प्रवक्ता ने दिया जवाब
Image Credit: Jaipur Nikay Chunav

Rajasthan Politics News: जयपुर नगर निगम चुनाव में भाजपा ने 8 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर अपनी चुनावी रणनीति से सियासी चर्चाओं को तेज कर दिया है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों के मुकाबले इस बार स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा की रणनीति अलग नजर आ रही है. हालांकि, इसी बीच चौमूं नगर परिषद चुनाव में भाजपा की ओर से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिए जाने का मामला भी चर्चा में है. चौमूं नगर परिषद में कुल 45 वार्ड हैं. यहां कांग्रेस और भाजपा ने अपने-अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं. कांग्रेस ने दो मुस्लिम महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है. वार्ड 29, जो सामान्य महिला सीट है, वहां से महजबीन नागौरी को उम्मीदवार बनाया गया है. वहीं वार्ड 30 की सामान्य सीट से रुकया खानम को टिकट दिया गया है.


जयपुर नगर निगम में BJP ने 8 मुस्लिम चेहरों पर जताया भरोसा

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जयपुर नगर निगम चुनाव में भाजपा ने वार्ड 117 से शबाब जहां, वार्ड 146 से अफसाना, वार्ड 136 से मिजान मिर्जा, वार्ड 137 से रईस मंसूरी, वार्ड 128 से माजिद पठान, वार्ड 113 से फरीदुद्दीन, वार्ड 109 से जाकिर खान और वार्ड 19 से शाहनवाज अंसारी को टिकट दिया है. इनमें शबाब जहां का चुनावी अनुभव भी है. भाजपा ने उन्हें नवंबर 2020 के नगर निकाय चुनाव में भी मैदान में उतारा था, हालांकि उस समय उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. इस बार पार्टी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है.


मुस्लिम उम्मीदवारों को लेकर भाजपा की रणनीति चर्चा में

भाजपा के इस फैसले के पीछे कई तरह के राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं. पार्टी की ओर से उम्मीदवारों के चयन में वार्ड की सामाजिक संरचना और मतदाताओं की संख्या को भी ध्यान में रखने की बात कही गई है. भाजपा का कहना है कि चुनाव में स्थानीय विकास और नागरिक सुविधाएं अहम मुद्दे होंगे. पार्टी को उम्मीद है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित लोगों का समर्थन उसे मिल सकता है.


चौमूं में BJP ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया

जयपुर नगर निगम में 8 मुस्लिम उम्मीदवार उतारने के बीच चौमूं नगर परिषद में भाजपा के फैसले ने अलग चर्चा छेड़ दी है. चौमूं में भाजपा ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है, जबकि कांग्रेस ने दो मुस्लिम महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है.


Zee News से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता से जब सवाल किया गया कि चौमूं में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट क्यों नहीं दिया गया, तो उन्होंने इसका जवाब जनभावना से जोड़ते हुए दिया.


भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी ने टिकटों का वितरण जनभावना के आधार पर किया है. उनके मुताबिक चौमूं में मुस्लिम उम्मीदवारों के पक्ष में जनभावना नहीं थी, इसलिए उन्हें टिकट नहीं दिया गया.


प्रवक्ता ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि उनके अनुसार मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग माहौल में अशांति पैदा करने का काम करते हैं, असामाजिक तत्वों का साथ देते हैं और देश विरोधी लोगों के साथ खड़े दिखाई देते हैं. ये भाजपा प्रवक्ता के आरोप हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि इस कॉपी में नहीं की गई है.


सभापति के सवाल पर भी BJP का जवाब

Zee News ने भाजपा प्रवक्ता से यह सवाल भी किया कि अगर पार्टी चुनाव में जीत हासिल करती है तो चौमूं नगर परिषद का सभापति कौन बनेगा? इस पर भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि अभी किसी को सभापति के तौर पर चुनाव नहीं लड़ाया जा रहा है. चुनाव के बाद जो पार्षद जीतकर आएंगे, उनकी भावनाओं और सहमति के आधार पर सभापति का चयन किया जाएगा.


अब नतीजों पर रहेगी नजर

जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों के लिए मतदान 9 और 11 सितंबर को होगा, जबकि नतीजे 14 सितंबर को घोषित किए जाएंगे. मेयर का चुनाव इसके करीब एक सप्ताह बाद होने की संभावना है. जयपुर नगर निगम में भाजपा के 8 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने और चौमूं नगर परिषद में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं देने की रणनीति अब चुनावी चर्चा का हिस्सा बन गई है. जयपुर में भाजपा के इस प्रयोग का असर कितना दिखाई देता है और चौमूं में कांग्रेस के दो मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का फैसला क्या रंग लाता है, इसका जवाब चुनाव परिणाम आने के बाद मिलेगा.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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