/निकाय चुनावों में बीजेपी का युवाओं पर फोकस, जल्द होगा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान

Jaipur News : बीजेपी निकाय चुनावों में पूरी ताकत लगा रही है. वार्ड से लेकर प्रदेश स्तर तक लगातार बैठकों का दौर चल रहा है. बीजेपी चुनावों में सभी वर्गों पर फोकस कर रही है. इन चुनावों में वोट लेने से लेकर टिकट देने तक बीजेपी युवाओं पर फोकस कर रही है.

Gen Z पर बीजेपी का फोकस

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बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा जेन-जी का जिक्र बार-बार होता है. वास्तव में युवा, युवक और नई पीढ़ी जैसे शब्दों को अधिक महत्व देना चाहिए. बीजेपी की ओर से नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करने की बात कही जा रही है. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का कहना है कि नई पीढ़ी को संस्कारित किया जा रहा है और उनमें सेवा की भावना विकसित की जा रही है.

निकाय चुनावों में स्थानीय लोगों को मौका

नई पीढ़ी के नौजवानों को आगे लाने के लिए प्रशिक्षण का काम किया जा रहा है. वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन लेकर नई पीढ़ी जनसेवा करे, ये हमारी प्राथमिकता है.बीजेपी का कहना है कि निकाय चुनावों में स्थानीय लोगों को मौका दिया जाएगा. साथ ही युवाओं को आगे लाने का प्रयास किया जाएगा. टिकट वितरण में भी पार्टी युवाओं को प्रतिनिधित्व देने की तैयारी में है.

जल्द उम्मीदवारों के नामों का ऐलान

बीजेपी ने निकाय चुनावों में टिकट के लिए आवेदन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है. अब आवेदनों की छंटनी और सर्वे का काम किया जा रहा है. पार्टी जल्द उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने की तैयारी में है. वहीं बीजेपी ने निकाय चुनावों में उम्मीदवारों के लिए मार्गदर्शिका पुस्तक का विमोचन किया है. इसका उद्देश्य उम्मीदवारों को नामांकन भरने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, ये सुनिश्चित करना है. कुल मिलाकर निकाय चुनावों में बीजेपी का फोकस सभी वर्गों के साथ युवाओं पर भी है. अब देखना होगा कि टिकट वितरण में पार्टी युवाओं को कितना प्रतिनिधित्व देती है.