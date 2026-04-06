जनसंघ से BJP के विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने की यात्रा, राठौड़ बोले-आधी रोटी खाकर सींचा गया पौधा वट वृक्ष बना

Rajasthan News: बीजेपी के स्थापना दिवस पर राजस्थान में मुख्यालय सहित जिला कार्यालयों और घर-घर में पार्टी झंडा फहराया गया. प्रदेशभर में गोष्ठियां आयोजित की गई जिनमें जनसंघ से बीजेपी की स्थापना और विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनने की विकास यात्रा की जानकारी दी गई.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि हमारे नेताओं ने आधी रोटी खाकर भी इस पार्टी को सींचा है, जो आज वट वृक्ष बन गया है। अब इसे बनाए रखने की हमारी बारी है.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बीजेपी के स्थापना दिवस पर पार्टी के प्रदेश कार्यालय में संगोष्ठी आयोजित की गई. संगोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि पार्टी को खड़ा करने में नेताओं की त्याग और तपस्या लगी हुई है. आज यह पौधा उनके त्याग और संघर्ष कारण ही वट वृक्ष बना है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जनसंघ और बीजेपी की स्थापना करने वाले नेताओं का उदाहरण देते हुए कहा कि हमारे नेताओं ने आधी रोटी खाकर भी इस पार्टी को सींचा है.

पार्टी को खड़ा करने में नेताओं की त्याग और तपस्या लगी हुई है. आज यह पौधा उनके त्याग और संघर्ष कारण ही वट वृक्ष बना है. राठौड़ ने कहा कि पार्टी को खड़ा करने वाले डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को हटाने का षड्यंत्र किया गया. मुखर्जी की कश्मीर में संदिग्ध मौत हुई और उपाध्याय को ट्रेन में सफर के दौरान ही मृत मिले. विरोधियों को लगता था कि था कि वो आगे आए तो उन्हें हटा देंगे इसलिए षड्यंत्र किया गया.

डबल इंजन की सरकार की तारीफ

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा बीजेपी संगठन हमेशा एक विचार को लेकर चला है और सोच के साथ आगे बढ़ा. हमारा हिंदुस्तान की तकनीक रूप से आगे बढ़ गया. विपरीत परिस्थितियों में हिंदुस्तान की सरकार सही व्यवस्था कर रही है. राठौड़ ने कहा कि आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, शशि थरूर भी प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं तो हमें गर्व होता है. मध्य एशिया में युद्ध चल रहा है.

डीजल-पेट्रोल नहीं है, हमारे नेतृत्व ने श्रीलंका, बांग्लादेश को भी तेल देकर पड़ोसी धर्म निभाया. संगठन वट वृक्ष हो गया, नेतृत्व समृद्ध हो गया. देश के नेतृत्व के कारण भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, यही वजह है कि युद्ध में भी होमुर्ज से रास्ता दे दिया. हम कहां से चले थे , आज कहां है. लोगों की तपस्या का परिणाम है कि संगठन वट वृक्ष बनकर खड़ा है. दुनिया में प्रतिष्ठा बढ़ी है. हर बार यह देखने को मिला है. हमारे नेतृत्व ने तय किया कि 2047 में भारत विकसित भारत बनेगा, इसके लिए हम सबको संकल्प लेना है.

राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी

इस दौरान राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि जनसंघ और भाजपा स्थापना के समय पर वो उपस्थित थे. तिवाड़ी ने कहा कि भाजपा की जड़ें जनसंघ से जुड़ी हैं. उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति को समझने के लिए श्यामाप्रसाद मुखर्जी और भीमराव अंबेडकर के पत्रों का अध्ययन करना आवश्यक है, जो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को इस्तीफे के दौरान लिखे थे. उन्होंने इन पत्रों को ऐतिहासिक धरोहर बताया और कहा कि जनसंघ की स्थापना भी त्याग और बलिदान की नींव पर हुई थी.

तिवाड़ी ने कहा कि दोहरी सदस्यता या निष्ठा के नाम पर जनता पार्टी टूटी, उसके बाद 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई. पहले अधिवेशन में उस समय कहा गया था कि कांग्रेस का विकल्प बनेगी ये पार्टी. अध्यक्ष चुने गए अटल बिहारी बाजपेयी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा, कोहरा हटेगा कमल खिलेगा। कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और संघर्ष के बाद वाजपेयी की वो बात आज साकार हो रही है.

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी कार्यकर्ता आधारित राजनीति पर जोर देते हुए कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां कार्यकर्ता सर्वोपरि है. भाजपा एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और यहां राष्ट्र सर्वोपरि है. पार्टी विचारधारा से भटक कर चले गए थे, उनको कुछ नहीं मिला. आपातकाल के दौरान हमने बहुत यातनाएं सही. संघ की शाखा से हमने संस्कार लिए है. राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है. विचारधारा को लेकर सब आगे बढें.

संगोष्ठी में कुल मिलाकर, स्थापना दिवस के मंच से जहां संगठनात्मक मजबूती का संदेश दिया गया, वहीं वसुंधरा राजे की नसीहत ने पार्टी के भीतर कार्यकर्ताओं की भूमिका और प्राथमिकता को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-