/राजस्थान में तबादलों का काउंटडाउन, आज आधी रात के बाद फिर लग सकती है रोक

Rajasthan Employee Transfer: राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर लगी अस्थायी रोक हटने की अवधि अब समाप्ति की ओर है. यदि राज्य सरकार इस अवधि को आगे नहीं बढ़ाती है, तो 10 जुलाई की आधी रात के बाद एक बार फिर तबादलों पर अनिश्चितकालीन रोक लागू हो सकती है. यही कारण है कि अंतिम समय में तबादले की उम्मीद लगाए हजारों कर्मचारी, उनके परिजन और जनप्रतिनिधि जयपुर स्थित बीजेपी प्रदेश मुख्यालय का रुख कर रहे हैं. प्रदेश कार्यालय में सुबह से देर शाम तक बड़ी संख्या में लोग अपनी परिवेदनाएं जमा कराने पहुंच रहे हैं.



BJP प्रदेश कार्यालय बना 'ट्रांसफर सहायता केंद्र'

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इन दिनों बीजेपी प्रदेश कार्यालय किसी राजनीतिक मुख्यालय से ज्यादा ट्रांसफर सहायता केंद्र जैसा नजर आ रहा है. पार्टी नेताओं के अनुसार अब तक 26 हजार से अधिक परिवेदनाएं प्राप्त हो चुकी हैं. इनमें से करीब 17 हजार आवेदनों की जांच के बाद उन्हें संबंधित विभागों और मंत्रियों के पास भेज दिया गया है, जबकि शेष आवेदनों पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है. पार्टी का कहना है कि हर आवेदन का रिकॉर्ड रखा जा रहा है और संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों के माध्यम से उनका परीक्षण किया जा रहा है.



इन कर्मचारियों को मिल रही प्राथमिकता

बीजेपी प्रदेश नेतृत्व का कहना है कि सभी आवेदनों पर समान रूप से विचार नहीं किया जा रहा है, बल्कि मानवीय आधार पर प्राथमिकता तय की गई है. सबसे पहले एकल महिला कर्मचारियों, गंभीर और असाध्य बीमारियों से जूझ रहे कर्मचारियों, लंबे समय से परिवार से दूर तैनात कर्मचारियों तथा विशेष परिस्थितियों वाले मामलों को प्राथमिकता दी जा रही है. पार्टी का दावा है कि कई मामलों में समाधान भी कराया गया है.



अब तक का ट्रांसफर अपडेट

26,000+ परिवेदनाएं प्राप्त

17,000 आवेदन विभागों को भेजे गए

एकल महिला कर्मचारियों को प्राथमिकता

गंभीर बीमारी वाले कर्मचारियों के मामलों को प्राथमिकता

परिवार से दूर तैनात कर्मचारियों के मामलों पर विशेष ध्यान

मानवीय आधार पर आवेदनों का निस्तारण

शिक्षा विभाग से सबसे ज्यादा आवेदन



तबादलों के लिए सबसे अधिक परिवेदनाएं शिक्षा विभाग से प्राप्त हुई हैं. पार्टी के मुताबिक, कुल 26 हजार आवेदनों में से करीब 15 हजार आवेदन अकेले शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के हैं. इसके अलावा पंचायतीराज, कृषि और चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों ने भी बड़ी संख्या में तबादलों के लिए आवेदन दिए हैं. हालांकि थर्ड ग्रेड शिक्षकों के भी बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं, लेकिन फिलहाल उस श्रेणी में तबादले नहीं किए जा रहे हैं.



सरकार के फैसले पर टिकी कर्मचारियों की नजर

अब सभी की निगाहें राज्य सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं. यदि तबादलों की अवधि नहीं बढ़ाई गई तो 10 जुलाई की आधी रात के बाद एक बार फिर तबादलों पर रोक लग जाएगी. ऐसे में अंतिम दिन तक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कर्मचारियों और उनके परिजनों की भीड़ बनी रहने की संभावना है. फिलहाल हजारों कर्मचारी इस उम्मीद में हैं कि उनकी परिवेदना पर समय रहते कार्रवाई हो जाए और उन्हें मनचाहा तबादला मिल सके.

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