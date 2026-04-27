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पांच लाख महिलाओं को सरकार-संगठन से जोड़ेगा मोर्चा, मुख्यमंत्री बोले - महिलाएं सबकुछ भूल सकती है, लेकिन अपमान नहीं...

Har Booth Mahila Mazboot: राजस्थान में बीजेपी ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ‘हर बूथ महिला मजबूत’ अभियान की शुरुआत कर दी है. इस अभियान के तहत प्रदेश की 5 लाख महिलाओं को पार्टी की विचारधारा, संगठन और सरकार की योजनाओं से जोड़ा जाएगा.

Edited byAnsh RajReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Apr 27, 2026, 09:45 AM|Updated: Apr 27, 2026, 09:45 AM
पांच लाख महिलाओं को सरकार-संगठन से जोड़ेगा मोर्चा, मुख्यमंत्री बोले - महिलाएं सबकुछ भूल सकती है, लेकिन अपमान नहीं...
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Jaipur News: बीजेपी संगठन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 'हर बूथ महिला मजबूत' अभियान शुरू किया गया. इस अभियान के तहत प्रदेश की 5 लाख महिलाओं को पार्टी की विचारधारा, संगठन और सरकार की योजनाओं से जोड़ा जाएगा. महिला मोर्चा के इस अभियान की रविवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शुरूआत की. इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि महिलाएं सबकुछ भूल जाती है, लेकिन अपना अपमान नहीं भूलती. इसलिए लोगों के बीच जाकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का महिला विरोधी चेहरा बताना होगा.


नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम गिरने के बाद राजस्थान बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश में महिलाओं को पार्टी विचारधारा और संगठन तथा सरकार की योजनाओं से जोड़ने के लिए अभियान शुरू कर रहा है. सांगानेर में मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण को समर्पित रहा. इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने महिला मोर्चा के हर बूथ महिला मजबूत अभियान की शुरूआत की. इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में प्रधानमंत्री ने महिलाओं को प्रतिशत आरक्षण देने के लिए बिल लेकर आए . इसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक कार्य किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने इस कानून का विरोध किया.


मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएं समाज की आधी आबादी हैं और प्रधानमंत्री उन्हें उनका अधिकार दिला कर रहेंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार माताओं-बहनों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है और महिलाओं को हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे लोगों को बताएं कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने महिलाओं के अधिकारों के साथ कैसा व्यवहार किया है. प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह महिलाओं का हक है, मिलकर रहेगा इसे कोई नहीं रोक सकता. आप सबको प्रधानमंत्री का भरोसा है, तभी तो मोदी है तो मुमकिन है. सीएम ने महिलाओं से आह्वान किया कि आपको ताकत के साथ काम करना है. ऐसे लोगों को सबक सिखाना है. लोगों के बीच जाकर बताना होगा कि आरक्षण को किसने रोका. सीएम ने कहा कि माता-बहनें सब कुछ भूल जाती है लेकिन अपना अपमान नहीं भूलती है.

5 लाख महिलाओं तक सम्पर्क की योजना
राजस्थान की राजनीति में महिला शक्ति को ध्यान में रखकर बीजेपी बड़ा संगठनात्मक अभियान शुरू करने जा रही है. “हर बूथ, महिला मजबूत” नाम से शुरू किए जा रहे इस अभियान के जरिए लाखों महिलाओं को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पार्टी से जोड़ा जाएगा. हर बूथ पर करीब 11 महिलाओं की टीम तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है. प्रदेश में 52 हजार से ज्यादा बूथ है, इस हिसाब से पांच लाख से अधिक महिलाएं सीधे सीधे पार्टी से जुड़ेगी. यानी बूथ स्तर पर महिलाओं की ऐसी सक्रिय टीम, जो संगठनात्मक कार्यों से लेकर जनसंपर्क और सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार तक अहम भूमिका निभाएगी.
महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने कहा कि अभियान के जरिए पार्टी के कामकाज के साथ ही महिलाओं तक सरकारी योजनाओं की पहुंच बनाई जाएगी. केंद्र और राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर रखी है जिनका लाभ उन्हें घर बैठे मिल पाएगा.


इस अभियान में तकनीक का भी खास इस्तेमाल किया जाएगा. “हर बूथ महिला मजबूत” अभियान को व्हाट्सएप ग्रुप और डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा. आज के दौर में बड़ी संख्या में महिलाएं स्मार्टफोन और व्हाट्सएप का उपयोग करती हैं. ऐसे में योजनाओं की जानकारी सीधे महिलाओं तक पहुंचाई जा सकेगी.महिलाएं मोबाइल एप से रजिस्ट्रेशन कर सकेंगी. इसमें मोबाइल नंबर लिखेंगी और फिर वंदे मातरम लिखते हुए जानकारी आ जाएगी. इसके बाद अपना नाम लिख कर देंगे. अपने राज्य, शहर, जिले, कॉलोनी, ढाणी के साथ जन्म तिथि लिखेंगी. इसी तरह धर्म, सामाजिक कैटेगिरी, जाति लिखने के बाद सेल्फी लेकर फोटो अपलोड करेंगी. इसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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