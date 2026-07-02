Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /यमुना जल के बहाने शेखावाटी साधने की तैयारी...BJP की वॉटर पॉलिटिक्स, 21 सीटों पर पार्टी चलाएगी जन जागरण

यमुना जल के बहाने शेखावाटी साधने की तैयारी...BJP की वॉटर पॉलिटिक्स, 21 सीटों पर पार्टी चलाएगी जन जागरण

Yamuna Water Agreement: यमुना जल समझौते को लेकर राजस्थान की राजनीति में अब नया दौर शुरू हो गया है. बीजेपी इसे सिर्फ जल परियोजना नहीं, बल्कि शेखावाटी की राजनीतिक तस्वीर बदलने वाले बड़े अभियान के तौर पर देख रही है.

Edited byAnsh RajReported byVishnu Sharma
Published: Jul 02, 2026, 01:07 PM|Updated: Jul 02, 2026, 01:07 PM
यमुना जल के बहाने शेखावाटी साधने की तैयारी...BJP की वॉटर पॉलिटिक्स, 21 सीटों पर पार्टी चलाएगी जन जागरण
Image Credit: Yamuna Water Agreement:Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

BJP Rajasthan: यमुना जल समझौते के बाद अब प्रदेश बीजेपी शेखावाटी में मिशन मोड पर उतर चुकी है. पार्टी ने तय किया है कि सीकर, झुंझुनूं और चूरू जिले की सभी 21 विधानसभा सीटों पर विशेष जनजागरण अभियान चलाया जाएगा. कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे, चौपाल लगाएंगे और लोगों को बताएंगे कि इस समझौते से क्षेत्र को क्या-क्या फायदे होंगे. बीजेपी प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बागड़ी का कहना है कि 32 वर्षों से पानी की समस्या झेल रहे शेखावाटी के लिए यह समझौता ऐतिहासिक साबित होगा और भाजपा इसे जनविश्वास से जोड़कर जनता के बीच ले जाएगी.

बगड़ी ने कहा कि कांग्रेस यमुना जल समझौते के नाम हमेशा शेखावाटी की जनता काे बरगलाने का काम करती रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शेखावाटी की इस पीड़ा को समझा और समझौते को अमलीजामा पहनाया. अभी चुनाव नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री ने जनता से जुड़े इस मुद्दे को जिस सहजता के साथ मुकाम तक पहुंचाया, उससे जनता में खुशी है. जनता मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए आतुर है.

Add Zee News as a Preferred Source

असल में बीजेपी यमुना के पानी के साथ ही शेखावाटी की पॉलिटिक्स पर भी नजर गढ़ाए हुए है. शेखावाटी हमेशा से बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण इलाका रहा है. विधानसभा हो या लोकसभा या फिर पंचायत-निकाय चुनाव, यहां कांग्रेस का दबदबा लगातार बना हुआ है. ऐसे में बीजेपी नेताओं का मानना है कि पानी जैसा सीधा जनसरोकार वाला मुद्दा राजनीतिक समीकरण भी बदल सकता है. इसीलिए संगठन ने विकास और जनसंपर्क को साथ जोड़ते हुए जन जागरण अभियान तैयार किया है.


शेखावाटी का सियासी गणित

कुल विधानसभा सीटें – 21
कांग्रेस – 13


भाजपा – 7
बसपा – 1


चूरू - 6 सीटें
भाजपा – 1


कांग्रेस – 4
बसपा – 1


झुंझुनूं - 7 सीटें
भाजपा – 3


कांग्रेस – 4
सीकर - 8 सीटें


भाजपा – 3
कांग्रेस – 5


लोकसभा
सीकर

झुंझुनूं
चूरू


तीनों सीटें कांग्रेस के पास

यही आंकड़े बीजेपी की इस वॉटर पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी वजह हैं. 2023 विधानसभा चुनाव में 21 में से केवल 7 सीटें भाजपा जीत सकी, जबकि 13 सीटें कांग्रेस के खाते में चली गईं. वहीं तीनों लोकसभा सीटों पर भी कांग्रेस का कब्जा है. यानी शेखावाटी आज भी राजनीति की क्रिकेट में बीजेपी की कमजोर पिच मानी जाती है. अब पार्टी मानती है कि अगर पानी का मुद्दा जनता तक प्रभावी तरीके से पहुंचा तो राजनीतिक माहौल बदल सकता है.


यमुना जल समझौते को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्वागत कार्यक्रम भी इसी रणनीति का हिस्सा होंगे. बीजेपी हर विधानसभा क्षेत्र में स्वागत, अभिनंदन और जनसभा आयोजित करेगी. इन कार्यक्रमों में सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी और बताया जाएगा कि दशकों से लंबित मांग को बीजेपी सरकार ने आगे बढ़ाया है. खास बात यह है कि सीएम के इन स्वागत समारोह में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आमजन को भी जोड़ा जाएगा.

इधर चूरू लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी रहे देवेंद्र झाझड़िया इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पूरी होने का उदाहरण बता रहे हैं. झाझड़िया का कहना है कि जब प्रधानमंत्री मोदी चूरू आए थे, तब उनसे हर घर तक जल और हर खेत तक पानी पहुंचाने की मांग की गई थी. अब यमुना जल समझौता उसी दिशा में बड़ा कदम है. उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में राजस्थान को पानी नहीं देने की बात कही थी, जबकि भाजपा ने समझौता कराकर वर्षों पुरानी मांग पूरी की है.

हालांकि बीजेपी इसे विकास का बड़ा फैसला बता रही है, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इसके पीछे चुनावी गणित भी साफ दिखाई देती है. शेखावाटी में बीजेपी को लंबे समय से अपेक्षित सफलता नहीं मिली है. ऐसे में पानी जैसे भावनात्मक और जनहित के मुद्दे के जरिए संगठन अपने लिए नई राजनीतिक जमीन तैयार करना चाहता है. अब सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या यमुना का पानी भाजपा के लिए शेखावाटी की राजनीति भी बदल पाएगा... या फिर यह मुद्दा केवल राजनीतिक अभियान तक ही सीमित रह जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


संबंधित खबरें

32 साल पुराना इंतजार खत्म, सीएम भजनलाल और सीएम नायब सैनी करेंगे MoU पर हस्ताक्षर, राजस्थान को मिलेगा यमुना का पानी

राजस्थान को यमुना जल समझौते की बड़ी सौगात, केंद्र सरकार को भेजी गई DPR

यमुना एक्सप्रेस-वे पर बस और वैन की भीषण टक्कर, धौलपुर के 6 लोगों की हाथरस में दर्दनाक मौत

ट्रेंडिंग न्यूज़

Tonk News: तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने छीन लिया 6 बहनों का इकलौता भाई, मन्नतों से था मांगा

डकैत जगन गुर्जर का हुआ अंतिम संस्कार, गांव बना पुलिस छावनी

घुमंतू और अर्धघुमंतू समाज के CM आवास कूच के दौरान पुलिस पर पथराव, लाठीचार्ज और आंसू गैस से मची भगदड़

जैसलमेर में 1000 बीघा सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर, आशियाना गिरते देख रोने लगी महिला

फ्री में कचौड़ी नहीं देने पर दुकान में घुसकर की मारपीट, देखें वीडियो

यमुना जल बंटवारा: 34,102 करोड़ की पाइपलाइन से राजस्थान के 4 जिलों में आएगी खुशहाली, जानिए पूरी प्लानिंग और कब से शुरू होगा लाभ

कौन था डकैत जगन गुर्जर? 100 से ज्यादा केसों वाला आरोपी, जिसकी जेल में हुई मौत

क्या है ई-मित्र WhatsApp सेवा?, जहां केवल Hii लिखकर भेजने से हो सकेंगे घर बैठे कई काम

माउंट आबू में महिलाओं के दो पक्षों में जमकर मारपीट, वीडियो वायरल, देखें Video

देर रात होटल में घुसा लेपर्ड, पालतू कुत्ते का किया शिकार, सूझबूझ से होटलकर्मी की बची जान, सुबह छोड़ दी नौकरी

Churu: नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने रोकी कार, तलाशी में निकले 12 लाख को सोने के गहने

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज से मानसून एक्टिव, इन संभागों में झमाझम बारिश का अलर्ट

Gold Silver Price Today: जयपुर में सोना और चांदी दोनों हुए सस्ते, खरीदारी से पहले देखें आज के ताजा रेट

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

सोना-चांदी के दामों में बड़ी गिरावट, बाजार में मची खलबली! जानें ताजा रेट

चांदी ने मारी छलांग, सोना रहा जस का तस! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

राजस्थान में बारिश का नया दौर शुरू! 16 जिलों में भीगने को तैयार रहें लोग, अलर्ट जारी

Hanumangarh: 21 साल के भाई ने अपने से 5 साल छोटी बहन से किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

Video: जैसलमेर में असंतुलित होकर पलटी श्रद्धालुओं से भरी कार, वृद्ध की हुई मौत

2 जुलाई से बदल जाएगा राजस्थान का मौसम! 80 KM/H की तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी

सूने मकान में 40 लाख की सनसनीखेज चोरी! खाटू श्याम दर्शन से लौटते ही उड़ गए होश

सीकर में 2,500 युवाओं को मिलेगा नियुक्ति पत्र, PM मोदी के कार्यक्रम का होगा लाइव प्रसारण

अजमेर में दिल दहला देने वाली वारदात, पत्नी की हत्या के बाद कंधे पर शव लेकर घूमता रहा पति

अलवर में नौकरी छूटने के बाद 42 वर्षीय व्यक्ति ने दी जान, बेरोजगारी और तनाव बना वजह!

सड़क पर उतरे ग्रामीण, लगा लंबा जाम! आखिर किस बात पर भड़का झालावाड़ के ग्रामीणों का गुस्सा?

झालावाड़ में खेत के रास्ते को लेकर दो पक्षों में खूनी झड़प, एक बुजुर्ग महिला की मौत, 4 घायल

चूरू के सरकारी अस्पताल में प्रसव के दौरान प्रसूता के सोने के झुमके गायब, चोरी का आरोप

जयपुर सर्राफा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में भारी उछाल, खरीदारी से पहले जान लें आज का रेट

सांवलियाजी दर्शन जा रहे दो दोस्तों में हो गया झगड़ा, चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उतार दिया मौत के घाट

झुंझुनूं में दिल दहला देने वाली वारदात! बेटे ने पहले पीटा, फिर ट्रैक्टर से कुचलकर पिता की हत्या

2016 के बाद झुंझुनूं में फिर सामने आया बड़ा कैश घोटाला, ATM कैश वैन छोड़कर दो कर्मचारी फरार, 1 करोड़ से अधिक गबन की आशंका

सीकर में भरभरा कर बरस रहे बादल, झमाझम बारिश ने गर्मी से दी राहत, जलभराव बना मुसीबत

11 KV लाइन का तार टूटने से बड़ा हादसा, 3 दोस्तों की हुई दर्दनाक मौत, बाइक जलकर राख

राजस्थान में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का फंडिंग एजेंट गिरफ्तार

TAGS:
Yamuna Water Agreement

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैंRead More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
यमुना जल के बहाने शेखावाटी साधने की तैयारी...BJP की वॉटर पॉलिटिक्स, 21 सीटों पर पार्टी चलाएगी जन जागरण
Yamuna Water Agreement
2
Rajasthan Weather
3
Sri Ganganagar News
4
Rajasthan Crime
5
Jhalawar News