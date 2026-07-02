/यमुना जल के बहाने शेखावाटी साधने की तैयारी...BJP की वॉटर पॉलिटिक्स, 21 सीटों पर पार्टी चलाएगी जन जागरण

BJP Rajasthan: यमुना जल समझौते के बाद अब प्रदेश बीजेपी शेखावाटी में मिशन मोड पर उतर चुकी है. पार्टी ने तय किया है कि सीकर, झुंझुनूं और चूरू जिले की सभी 21 विधानसभा सीटों पर विशेष जनजागरण अभियान चलाया जाएगा. कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे, चौपाल लगाएंगे और लोगों को बताएंगे कि इस समझौते से क्षेत्र को क्या-क्या फायदे होंगे. बीजेपी प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बागड़ी का कहना है कि 32 वर्षों से पानी की समस्या झेल रहे शेखावाटी के लिए यह समझौता ऐतिहासिक साबित होगा और भाजपा इसे जनविश्वास से जोड़कर जनता के बीच ले जाएगी.

बगड़ी ने कहा कि कांग्रेस यमुना जल समझौते के नाम हमेशा शेखावाटी की जनता काे बरगलाने का काम करती रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शेखावाटी की इस पीड़ा को समझा और समझौते को अमलीजामा पहनाया. अभी चुनाव नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री ने जनता से जुड़े इस मुद्दे को जिस सहजता के साथ मुकाम तक पहुंचाया, उससे जनता में खुशी है. जनता मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए आतुर है.

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असल में बीजेपी यमुना के पानी के साथ ही शेखावाटी की पॉलिटिक्स पर भी नजर गढ़ाए हुए है. शेखावाटी हमेशा से बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण इलाका रहा है. विधानसभा हो या लोकसभा या फिर पंचायत-निकाय चुनाव, यहां कांग्रेस का दबदबा लगातार बना हुआ है. ऐसे में बीजेपी नेताओं का मानना है कि पानी जैसा सीधा जनसरोकार वाला मुद्दा राजनीतिक समीकरण भी बदल सकता है. इसीलिए संगठन ने विकास और जनसंपर्क को साथ जोड़ते हुए जन जागरण अभियान तैयार किया है.



शेखावाटी का सियासी गणित

कुल विधानसभा सीटें – 21

कांग्रेस – 13



भाजपा – 7

बसपा – 1



चूरू - 6 सीटें

भाजपा – 1



कांग्रेस – 4

बसपा – 1



झुंझुनूं - 7 सीटें

भाजपा – 3



कांग्रेस – 4

सीकर - 8 सीटें



भाजपा – 3

कांग्रेस – 5



लोकसभा

सीकर

झुंझुनूं

चूरू



तीनों सीटें कांग्रेस के पास

यही आंकड़े बीजेपी की इस वॉटर पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी वजह हैं. 2023 विधानसभा चुनाव में 21 में से केवल 7 सीटें भाजपा जीत सकी, जबकि 13 सीटें कांग्रेस के खाते में चली गईं. वहीं तीनों लोकसभा सीटों पर भी कांग्रेस का कब्जा है. यानी शेखावाटी आज भी राजनीति की क्रिकेट में बीजेपी की कमजोर पिच मानी जाती है. अब पार्टी मानती है कि अगर पानी का मुद्दा जनता तक प्रभावी तरीके से पहुंचा तो राजनीतिक माहौल बदल सकता है.



यमुना जल समझौते को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्वागत कार्यक्रम भी इसी रणनीति का हिस्सा होंगे. बीजेपी हर विधानसभा क्षेत्र में स्वागत, अभिनंदन और जनसभा आयोजित करेगी. इन कार्यक्रमों में सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी और बताया जाएगा कि दशकों से लंबित मांग को बीजेपी सरकार ने आगे बढ़ाया है. खास बात यह है कि सीएम के इन स्वागत समारोह में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आमजन को भी जोड़ा जाएगा.

इधर चूरू लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी रहे देवेंद्र झाझड़िया इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पूरी होने का उदाहरण बता रहे हैं. झाझड़िया का कहना है कि जब प्रधानमंत्री मोदी चूरू आए थे, तब उनसे हर घर तक जल और हर खेत तक पानी पहुंचाने की मांग की गई थी. अब यमुना जल समझौता उसी दिशा में बड़ा कदम है. उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में राजस्थान को पानी नहीं देने की बात कही थी, जबकि भाजपा ने समझौता कराकर वर्षों पुरानी मांग पूरी की है.

हालांकि बीजेपी इसे विकास का बड़ा फैसला बता रही है, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इसके पीछे चुनावी गणित भी साफ दिखाई देती है. शेखावाटी में बीजेपी को लंबे समय से अपेक्षित सफलता नहीं मिली है. ऐसे में पानी जैसे भावनात्मक और जनहित के मुद्दे के जरिए संगठन अपने लिए नई राजनीतिक जमीन तैयार करना चाहता है. अब सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या यमुना का पानी भाजपा के लिए शेखावाटी की राजनीति भी बदल पाएगा... या फिर यह मुद्दा केवल राजनीतिक अभियान तक ही सीमित रह जाएगा.

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