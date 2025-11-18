Zee Rajasthan
बीजेपी प्रभारी का बड़बोला बयान, बोले- अगर हम गलत कंट्रोल करते तो अंता चुनाव हमारी जेब में होता

Rajasthan Politics : बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉ राधा मोहनदास अग्रवाल के मुताबिक अंता चुनाव वोट चोरी का आरोप लगाने वाली कांग्रेस के गाल पर झन्नाटेदार तमाचा है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Vishnu Sharma
Published: Nov 18, 2025, 03:53 PM IST | Updated: Nov 18, 2025, 03:53 PM IST

Rajasthan Politics : अंता विधानसभा सीट पर हुई हार के बाद बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉ राधा मोहनदास अग्रवाल का बड़बोला बयान आया है. डॉ अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली और राजस्थान में हमारी सरकार है. अगर हम चुनाव को राजनीतिक, प्रशासनिक और मतदाता सूची के आधार पर गलत तरीके से नियंत्रण करना चाहते तो अंता चुनाव हमारी जेब में हो सकता था, लेकिन हमने जन भावनाओं का सम्मान किया. अग्रवाल ने कहा अंता चुनाव वोट चोरी का आरोप लगाने वाली कांग्रेस के गाल पर झन्नाटेदार तमाचा है.

प्रदेश बीजेपी कार्यालय में सरदार पटेल की जयंती के उपलक्ष में आयोजित कार्यशाला में शामिल होने आए प्रदेश प्रभारी डॉ राधा मोहनदास अग्रवाल ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार किया. अंता में चुनाव प्रचार के लिए नेताओं के नहीं जाने से हुई बीजेपी की हार पर प्रदेश प्रभारी डॉ अग्रवाल ने कहा यह मेरा काम भी नहीं, उप चुनाव में सीएम, पूर्व सीएम और कार्यकर्ता पूरी ताकत से सभी लगे हुए थे. मैं कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा नहीं था. चुनाव में हार जीत राजनीतिक जीवन का अहम हिस्सा है. हम बहुत चुनाव जीतते हैं. एक आध चुनाव उन्हें कभी कभी उन्हें जिताते रहेंगे तो वो लोग जिंदा तो रहेंगे.

राधा मोहनदास अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी निष्पक्ष चुनाव लड़ती है. दिल्ली और राजस्थान में हमारी सरकार है और 6 महीने पहले पता था कि चुनाव होने वाला है. अगर हम चुनाव को राजनीतिक, प्रशासनिक और मतदाता सूची के आधार पर गलत तरीके से नियंत्रण करना चाहते तो अंता चुनाव हमारी जेब में हो सकता था, लेकिन हमने जन भावनाओं का सम्मान किया. पूरी ईमानदारी शत प्रतिशत निष्पक्षता के साथ चुनाव लड़ा.

दूसरा उदाहरण दे सकता हूं जम्मू कश्मीर का श्रीनगर में अधिकांश सीटें हमारी है. वहां 70 प्रतिशत मतदान हुआ और अंता में 80 प्रतिशत मतदान है. जो लोग बीजेपी पर वोट चोरी का आराेप लगाते है. अंता चुनाव उनके गाल पर झन्नाटेदार तमाचा है. बीजेपी सिद्धांतों की जीत है हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और जो जनता कहेगी वैसा करते हैं.

गहलोत हो रहे टाइम बाहर

प्रदेश प्रभारी डॉ मोहनदास अग्रवाल ने कहा कि अशोक गहलोत अब धीरे-धीरे टाइम बाहर हो रहे हैं. हम जुमले बाजी करते होते तो बुरी तरह बिहार जिस तरह से हम बिहार जीते, महाराष्ट्र जीते, हरियाणा जीते, दिल्ली जीते हैं. यह क्यों जीत रहे है ? राधामोहन दास अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का रोल और जनता का मन दोनों समरस हो चुका है. प्रधानमंत्री जो संवाद करते है. वह जनता के मन में सीधा उतर जाता है. आज की राजनीति में जुमलेबाजी कहा जा सकता है. कांग्रेस ने 65 साल तक यही किया गरीबी हटाओ का नारा दिया और गरीबों को हटा देते थे. हमने 11 साल में लोगों का जीवन बदल दिया यह भाषण नहीं अहसास का विषय है.

यह जुमलेबाजी कांग्रेस

SIR को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर राधामोहन दास अग्रवाल ने कहा कि चुनाव कमिशन दिल्ली में नीतिगत निर्णय लेता है. चुनाव कमीशन के कोई टीम होती ही नहीं है. कांग्रेस एस आई आर की प्रक्रिया को पढ़ लें उन्होंने कहा कि SIR बहुत पारदर्शिता है. चुनाव आयोग के हस्तक्षेप का इसमें कोई विषय नहीं है. बीएलओ इसमें वोटर को फाइनल करता है. पूरा कार्यक्रम बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी तक साथ हो रहा है यह सिर्फ कांग्रेस की बौखलाहट है जो सिमटती राजनीति का उदाहरण है.

कांग्रेस कहां थी ,कहां पहुंच गई

डॉ राधा मोहनदास अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस का हार पर SIR पर आरोप लगाना यह एक राजनीतिक स्टंट है. 65 साल तक कांग्रेस ने शायद इसी तरह से इलेक्शन कमीशन को हाईजैक किया होगा, इसलिए उन्हें मौजूदा समय में भी यही लगता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि मौजूदा समय मे भी यही होता हो, इलेक्शन कमीशन अपने आप में एक स्वतंत्र एजेंसी है.

गहलोत बिहार जाकर अपने विधायकों को संभालें

राधा मोहनदास अग्रवाल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वो पहले बिहार में जाएं जहां पर उनके बड़ी मुश्किल से जो 6 विधायक जीत कर आये हैं. अब वह भी जनता दल यू में शामिल हो रहे हैं. वह जाए और वहां पर उन विधायकों को पहले इस तरह से रस्सी से बांध दें, जिस तरह से उन्होंने अपने शासनकाल के समय कांग्रेस विधायकों को होटल में ले बंधक बनाया था. राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस जिस तरह से हाशिए पर चली जा रही है. उसके बाद अब वह सिर्फ इसी तरह की अलग-अलग भ्रामक बयान बाजी कर सकती है. उनके आरोपों में किस तरह की कोई सत्यता नहीं है.

