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'क्या भजनलाल शर्मा आपके मुख्यमंत्री नहीं?' मदन राठौड़ का बेनीवाल पर तीखा हमला

Rajasthan Politics: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने हनुमान बेनीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीति में हल्के और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल गलत है. उन्होंने कहा कि कुछ नेता सिर्फ टीआरपी के लिए बयानबाजी कर रहे हैं.
 

Edited bySandhya YadavReported byImran
Published: May 28, 2026, 09:19 AM|Updated: May 28, 2026, 09:19 AM
'क्या भजनलाल शर्मा आपके मुख्यमंत्री नहीं?' मदन राठौड़ का बेनीवाल पर तीखा हमला
Image Credit: Rajasthan Politics

Rajasthan Politics: राजस्थान की सियासत में बयानबाजी को लेकर एक बार फिर माहौल गर्म हो गया है. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने बिना नाम लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि कुछ नेता राजनीति की मर्यादा को धूमिल करने का काम कर रहे हैं और सार्वजनिक मंचों से हल्के तथा आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर राजनीतिक माहौल खराब कर रहे हैं.

राजनीति में शालीनता जरूरी
मदन राठौड़ ने कहा कि लोकतंत्र में विचारों का विरोध किया जा सकता है, लेकिन भाषा की मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए. उन्होंने कहा कि राजनीति में शालीनता और संयम सबसे बड़ी पहचान होती है. जनता ऐसे नेताओं को पसंद नहीं करती जो केवल विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरने की कोशिश करते हैं.

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उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता पहले भी इस तरह की राजनीति करने वालों को सबक सिखा चुकी है और भविष्य में भी ऐसे व्यवहार को स्वीकार नहीं करेगी. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी और अपमानजनक भाषा लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है.

मुख्यमंत्री को लेकर कही बड़ी बात
मदन राठौड़ ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि क्या मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हैं. उन्होंने कहा कि किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना गलत परंपरा को बढ़ावा देता है. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेता केवल टीआरपी और मीडिया में चर्चा पाने के लिए आक्रामक बयानबाजी कर रहे हैं. इस तरह की भाषा से राजनीतिक माहौल खराब होता है और जनता के बीच गलत संदेश जाता है.

राजस्थान में तेज हुई सियासी बयानबाजी
प्रदेश में आगामी राजनीतिक गतिविधियों और चुनावी माहौल के बीच नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप लगातार तेज हो रहे हैं. भाजपा और विपक्षी दलों के बीच जुबानी जंग भी बढ़ती दिखाई दे रही है. भाजपा नेताओं का कहना है कि राजनीति में मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, न कि व्यक्तिगत स्तर पर बयानबाजी.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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