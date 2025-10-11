BJP नेता उपेन यादव को जान से मारने की धमकी, आनंदपाल जैसा हश्र करने की दी चेतावनी

Rajasthan News: राजस्थान के भाजपा नेता उपेन यादव को जान से मारने की धमकी मिली है. उपेन यादव को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई. फोन करने वाले ने कहा कि रुपये दो अन्यथा आनंदपाल जैसा हश्र करेंगे.
Rajasthan News: राजस्थान के भाजपा नेता उपेन यादव को जान से मारने की धमकी मिली है. उपेन यादव को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई. फोन करने वाले ने कहा कि रुपये दो अन्यथा आनंदपाल जैसा हश्र करेंगे. यही नहीं बदमाशों ने बदनाम और राजनीति खत्म करने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज कराने की भी धमकी दी.
उपेन यादव ने दोनों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करावाया है. मनोहरपुर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है. राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में उपेन यादव जयपुर के शाहपुरा विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी थे. हालांकि उपेन यादव को विधानसभा चुनाव 2023 में हार का सामना करना पड़ा. उपेन यादव को फोन पर जान से मारने की धमकी मिलने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है.
भाजपा नेता उपेन यादव के तरह ही बांसवाड़ा-डूंगरपुर से भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के सांसद राजकुमार रोत को सोशल मीडिया पर 8 अक्टूबर 2025 को जान से मारने की धमकी मिली थी.
उदयपुर में आयोजित एक फेसबुक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजकुमार रोत आदिवासी भूमि पर कथित अतिक्रमण और नई थाना पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे थे, तभी एक यूजर चंद्रवीर सिंह ने कमेंट सेक्शन में धमकी देते हुए 1 करोड़ रुपये का इनाम घोषित किया.
उसने कहा कि जो भी सांसद को गोली मारेगा, उसे 1 करोड़ रुपये मिलेगा. साथ ही रोत पर इसाई होने और आदिवासी समुदाय के माहौल को बिगाड़ने का आरोप लगाया. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया.
घटना के बाद पुलिस ने आरोपी चंद्रवीर सिंह तलाश शुरू कर विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की. पुलिस के लगातार दबाव और तलाशी अभियान के कारण 10 अक्टूबर की शाम को वह लोहारिया थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया. थाना प्रभारी ने आरोपी को हिरासत में ले लिया.
