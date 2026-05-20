/पेट्रोल-डीजल-गैस के सवाल पर कांग्रेस का BJP का हमला, राठौड़ बोले- राजनीतिक नौटंकी कर रहे गहलोत-डोटासरा

Rajasthan Politics: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल कीमतों, गैस आपूर्ति और पानी संकट को लेकर कांग्रेस की ओर से उठाए सवाल पर बीजेपी ने पलटवार किया है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि गहलोत और डोटासरा राजनीतिक नौटंकी कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बढ़ती पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर 21 मई को बीजेपी कार्यालय का घेराव करने की घोषणा कर रखी है. इधर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधा. राठौड़ ने कहा डाेटासरा भाजपा कार्यालय का किस मुंह से घेराव करेंगे. इसमें बीजेपी का क्या लेना है, ये उनके द्वारा किए गए कारनामें है, हमारा घेराव क्यों करेंगे?

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विपक्षी नेता केवल राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं. इतनी हल्की राजनीति नहीं करनी चाहिए. उन्हें पता है गल्फ कंट्री में क्या हालात हैं. पीएम व्यवस्था संभाल रहे हैं, देश में कहीं डीजल पेट्रोल की कमी नहीं है. होमुर्ज से जहाज आ रहे हैं. उनको तो धन्यवाद देना चाहिए . विपक्ष को वितरण में सहयोग करना चाहिए, लेकिन विपक्ष नाटकबाजी कर रहा है कि गैस पेट्रोल नहीं है. पीएम ने कहा कि मितव्ययी बनों, साथ एक वाहन में आ सकते हैं तो ठीक है. परिवार का मुखिया फिजुलखर्ची रोकने की सलाह दे ही सकता है.

तीन बार CM रहते जोधपुर के लिए क्या किया?

पूर्व सीएम गहलोत के जोधपुर में पानी संकट के सवाल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा कि अशोक गहलोत तीन बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वे जोधपुर सहित प्रदेश में स्थायी जल व्यवस्था तक नहीं कर पाए. यह सोचने का विषय है कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद उन्होंने समुचित व्यवस्थाएं विकसित नहीं कीं. कुछ कमियां इनकी थी, इसलिए समस्याआई है. लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी.

जल संकट के समाधान के लिए गंभीरता से कार्य कर रही सरकार

वर्तमान भाजपा सरकार जल संकट के समाधान के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है. राठौड़ ने कहा कि जोधपुर में पानी की आपूर्ति सुचारु रूप से जारी है. हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ समस्याएं सामने आई हैं. राज्य सरकार घर-घर जल पहुंचाने के लिए लगातार कार्य कर रही है. भाखड़ा बांध से क्लोजर आने के कारण कुछ समय के लिए परेशानी उत्पन्न हुई थी, लेकिन अब धीरे-धीरे व्यवस्थाएं सामान्य हो रही हैं. राठौड़ ने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के राजस्थान दौरे का कार्यक्रम अभी नहीं आया है.