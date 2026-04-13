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33% महिला आरक्षण ऐतिहासिक, राखी राठौड़ ने विपक्ष पर साधा निशाना

33 Percent Women Reservation: भाजपा महिला मोर्चा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का स्वागत करते हुए इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है. प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने कहा कि 33 प्रतिशत महिला आरक्षण महिलाओं को नीति-निर्माता बनाने की दिशा में सरकार की अहम पहल है. उन्होंने महिला सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों की सराहना की.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Apr 13, 2026, 09:14 AM IST | Updated:Apr 13, 2026, 09:14 AM IST

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33% महिला आरक्षण ऐतिहासिक, राखी राठौड़ ने विपक्ष पर साधा निशाना

Nari Shakti Vandan Adhiniyam: राजस्थान भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने कहा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक कदम है. उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून के तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का प्रावधान उन्हें केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि नीति निर्माता और नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करेगा.

जिले के एक निजी होटल में आयोजित ‘नारी शक्ति वंदन’ कार्यक्रम के दौरान प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राठौड़ ने कहा कि जब तक समाज की आधी आबादी को बराबरी की भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक देश का समग्र विकास संभव नहीं है.

उन्होंने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में महिलाओं की भूमिका को निर्णायक बताया. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद महिलाओं के आरक्षण को लेकर गंभीर प्रयास नहीं किए गए. राठौड़ ने यह भी कहा कि महिला नेतृत्व होने के बावजूद इस दिशा में ठोस पहल का अभाव रहा.

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महिला सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 के बाद राज्य सरकार ने इसे प्राथमिकता में रखा है. मुख्यमंत्री के पदभार संभालने के बाद महिला सुरक्षा को मुख्य एजेंडा बनाया गया और अपराध नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाए गए. उन्होंने दावा किया कि राज्य में महिला अपराधों में लगभग 10 प्रतिशत तक कमी लाने का प्रयास किया गया है. राठौड़ ने केंद्र सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ‘लखपति दीदी’ जैसी पहल से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है.

इससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त हो रही हैं. उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से मजबूत महिलाएं समाज में अधिक सुरक्षित भी होती हैं. उन्होंने बताया कि पिछले वर्षों में महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं, जिससे उनकी सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी में लगातार वृद्धि हो रही है.

भाजपा संगठन भी जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है. राठौड़ ने विश्वास जताया कि आने वाले विधानसभा चुनावों में बड़ी संख्या में महिलाएं भाग लेंगी, जिससे लोकतंत्र और अधिक सशक्त होगा और निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका और प्रभाव बढ़ेगा.

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