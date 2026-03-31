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बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने की टीम की घोषणा, देखें सभी 48 नाम और पद

BJP Mahila Morcha Rajasthan List : राजस्थान बीजेपी महिला मोर्चा की नई टीम की घोषणा हो गयी है, 48 की सदस्यीय इस टीम में सोशल मीडिया पर फोकस के साथ ही सोशल इंजीनियरिंग का भी ध्यान रखा गया है.

Pragati Pant
Edited ByPragati Pant
Reported ByVishnu Sharma
Published:Mar 31, 2026, 09:29 AM IST | Updated:Mar 31, 2026, 09:56 AM IST

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बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने की टीम की घोषणा, देखें सभी 48 नाम और पद

Rajasthan Politics News : भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा की टीम घोषित हो चुकी है.जिसमें आठ प्रदेश उपाध्यक्ष, तीन प्रदेश महामंत्री आठ प्रदेश मंत्री, 12 प्रदेश प्रवक्ताओं सहित 48 सदस्य टीम की घोषणा की गयी है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश के बाद टीम की घोषणा की गयी है. महिला मोर्चा की टीम में अनुभवी कार्यकर्ताओं के साथ नए कार्यकर्ताओं को भी जगह दी गयी है.


आपको बता दें कि इस नई टीम का इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा था. अनुसूचित जाति मोर्चे के बाद अब महिला मोर्चा की टीम भी आ चुकी है. याद दिला दें कि राजस्थान बीजेपी में प्रदेश महिला मोर्चा का अध्यक्ष पद 11 महीने खाली रहा था. जिस पर 1 जनवरी 2026 को साल के पहले दिन राखी राठौड़ को नियुक्त किया गया था.राखी राठौड़ पेशे से एडवोकेट हैं और बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता के साथ ही पार्षद और ग्रेटर नगर निगम में उद्यान एंव पर्यावरण समिति की चेयरमैन भी रह चुकी हैं.

बीजेपी महिला मोर्चा की नई टीम कुछ इस प्रकार है-

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टीम में जयपुर संभाग का दबदबा

टीम में जयपुर संभाग का दबदबा दिख रहा है, दक्षिण राजस्थान जैसे उदयपुर-बांसवाड़ा से प्रतिनिधित्व सीमित है. हो सकता है. टीम के आगामी विस्तार के वक्त इन क्षेत्रों को ज्यादा महत्व मिल पाए. हालांकि बालोतरा, श्रीगंगानगर और बांसवाड़ा से प्रतिनिधित्व दिया गया है.

सोशल इंजीनियरिंग का विशेष ध्यान

नई बनी बीजेपी महिला मोर्चे की इस टीम में सोशल इंजीनियरिंग का विशेष ध्यान रखा गया है, ताकि सभी वर्गों को साथ लेकर चला जा सके. साथ ही सोशल मीडिया और आईटी के लिए प्रभारी, सह प्रभारी और संयोजकों की बड़ी फौज तैयार की गयी है. टीम में मन की बात के लिए संयोजक और सह संयोजक नियुक्त हुए हैं, शायद जमीनी स्तर पर महिलाओं के बीच इस कार्यक्रम की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए ये जरूरी कदम माना जा सकता है.

डेटा और रिसर्च आधारित राजनीति पर फोकस

कुल मिलाकर बीजेपी महिला मोर्चा की इस नई टीम में डिजिटल और सोशल इंजीनियरिंग का मेल दिख रहा है.राखी राठौड़ ने अपनी टीम में जिस तरह प्रोफेशनल्स और अनुभवी कार्यकर्ताओं को जगह दी है ,इससे साफ है कि मोर्चा अब केवल आंदोलनों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि डेटा और रिसर्च आधारित राजनीति पर भी फोकस करेगा.

इन चेहरों पर लगाया दांव ?
उपाध्यक्ष पद पर विजयलक्ष्मी राजपुरोहित, शिखा वेद, निकिता राठौड़, ज्योति मिश्रा, शानू यादव, अनुराधा महेश्वरी, अंजू सैनी और रेखा परिहार को जिम्मेदारी दी गई है. इनमें अनुराधा महेश्वरी जयपुर जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष रह चुकी है. महिला मोर्चा या पार्टी की ओर से राजधानी में हुए प्रदर्शन कार्यक्रमों में महिलाओं की भीड़ जुटाने में अनुराधा माहेश्वरी की प्रमुख भूमिका रही है. वहीं महामंत्री के तौर पर सुनीता व्यास, अरुण सिहाग और मूर्ति मीणा को मौका मिला है. इनमें मूर्ति मीणा पूर्व वित्त राज्य मंत्री की धर्मपत्नी है और प्रदेश के अनुसूचित जनजाति मोर्चा में कार्य कर चुकी हैं. वहीं प्रदेश मंत्री के रूप में डॉ. रजनी गावड़िया, मुकेश कंवर, रेखा जैन, जयश्री दाधीच, हंसिका गुर्जर, अमरावती शर्मा, शीला चंदन जाटव और सीमा अखावत को शामिल किया गया है. प्रवक्ता सूची में अनुपमा मोदी, अदिति शर्मा, आंचल अवाना, मंजू सैनी, किरण मेघवाल, अंजली यादव, रजनी सोनी, निर्मला मकवाना, ममता कुमावत, सुनीता सैनी, चेतना मीणा और रमेश कुमारी कौर को जगह मिली है।

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