/मोदी सरकार के 12 साल पर BJP का मेगा जनसंपर्क, 5 जून से 21 जून तक गांव-ढाणी तक कई कार्यक्रम

Modi Government 12 Year: बीजेपी अब मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर बड़ा राजनीतिक और संगठनात्मक अभियान चलाने जा रही है. बीजेपी का 5 जून से 21 जून तक देशभर में मेगा जनसंपर्क अभियान चलेगा, जिसमें मीडिया संवाद से लेकर जन कल्याण शिविर, पर्यावरण अभियान, योग दिवस, प्रदर्शनी और गांव-गांव तक संपर्क कार्यक्रम होंगे. पार्टी की ओर से पूरे अभियान का विस्तृत रोडमैप तय किया गया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 7 जून को एनडीए सरकार के 12 साल पूरे हो रहे हैं. ऐसे में मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर सत्ता और संगठन की ओर से व्यापक जन सम्पर्क के लिए मेगा अभियान हाथ में लिया गया है. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से सभी प्रदेश इकाइयों को भेजे गए पत्र में 5 से 21 जून 2026 तक चलने वाले कार्यक्रमों का पूरा खाका तैयार किया गया है.

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इस अभियान की थीम, 'बारह साल विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के' रखी गई है. बीजेपी का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए हैं. अब इन्हीं योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए पार्टी जमीनी स्तर पर बड़ा आउटरीच प्रोग्राम चलाने जा रही है. इसके तहत बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक एक्टिविटी, जनसंपर्क, शिविर, प्रदर्शनी और संवाद किए जाएंगे.

अभियान की शुरुआत मीडिया संवाद कार्यक्रम से होगी. इसमें 8 जून से 12 जून के बीच दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया संवाद होगा, जबकि 11 और 12 जून को बीजेपी शासित राज्यों में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मीडिया से रूबरू होंगे. गैर बीजेपी राज्यों में भी केंद्रीय मंत्री और विधायक दल के नेता सरकार की उपलब्धियों को लेकर प्रेस वार्ता करेंगे. इसके साथ ही 8 से 14 जून तक विशेष जनसंपर्क अभियान चलेगा. इस दौरान जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी अलग-अलग कार्यक्रमों के जरिए जनता के बीच जाएंगे.

बीजेपी ने इस अभियान को केवल राजनीतिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखा है बल्कि इसे सामाजिक सरोकारों से भी जोड़ने की कोशिश की है. अभियान के तहत वृक्षारोपण अभियान, स्वच्छता अभियान, विकास स्थलों का भ्रमण, विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी. हर जिले में कम से कम 500 महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क साधने का लक्ष्य भी तय किया गया है. इस दौरान सांसद और विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष प्रवास करेंगे.

12 जून से जनकल्याण शिविर

अभियान के तहत 12 जून से 20 जून तक जन कल्याण शिविर आयोजित होंगे. इन शिविरों में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लिए पंजीकरण कराया जाएगा. बीजेपी ने विशेष रूप से आयुष्मान भारत, पीएम सूर्य घर योजना, पीएम स्वनिधि, लखपति दीदी और अन्य योजनाओं पर फोकस रखने के निर्देश दिए हैं. पार्टी संगठन को यह जिम्मेदारी भी दी गई है कि ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को शिविर तक लाया जाए.

बीजेपी इस पूरे अभियान को बड़े जन उत्सव के रूप में पेश करने की तैयारी में है. हर जिले में तीन दिन की प्रदर्शनी आयोजित होगी, जिसमें मोदी सरकार की उपलब्धियों को दिखाया जाएगा. इसके साथ ही ऑन-द-स्पॉट चित्रकला प्रतियोगिता, वॉक्स-पॉप वीडियो रिकॉर्डिंग और लाभार्थियों के अनुभव साझा कराने जैसे कार्यक्रम भी होंगे. प्राकृतिक खेती को लेकर भी पार्टी बड़ा अभियान चलाएगी. कम से कम एक हजार स्थानों पर विशेषज्ञों के जरिए प्राकृतिक खेती कार्यशालाएं आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है. विश्व पर्यावरण दिवस और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को भी बीजेपी ने अपने इस अभियान से जोड़ दिया है.

5 जून को “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत हर मंडल में वृक्षारोपण किया जाएगा. वहीं 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर मंडल स्तर तक योग कार्यक्रम होंगे. पार्टी ने आयुष मंत्रालय के प्रोटोकॉल के पालन के निर्देश दिए हैं और जहां संभव हो वहां एक सप्ताह के योग प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जाएंगे. अभियान की मॉनिटरिंग के लिए बीजेपी ने प्रदेश और जिला स्तर पर अलग-अलग टोलियां बनाने के निर्देश दिए हैं.

प्रदेश स्तर पर प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी के संयोजन में वरिष्ठ पदाधिकारियों की 5 सदस्यीय टीम बनाई गई है. जबकि जिला स्तर पर 4 सदस्यों की टोली अभियान की निगरानी करेगी. इसके अलावा प्रदेश स्तर पर मॉनिटरिंग टीम भी बनाई जा रही है जो पूरे अभियान की निगरानी के साथ ही सरल एप पर अपलोड भी करेगी. अभियान को लेकर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जा चुकी है और एक दो दिन में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला होगी.

जिला कार्यशालाओं की डेडलाइन 31 मई तय की गई है. पार्टी ने सोशल मीडिया और मीडिया कैंपेन को भी समन्वित तरीके से चलाने की रणनीति बनाई है. राजस्थान में भी बीजेपी इस अभियान को पूरी ताकत के साथ चलाने की तैयारी में है. निकाय और पंचायत चुनावों से पहले यह अभियान बीजेपी के लिए संगठन को बूथ स्तर तक एक्टिव करने का बड़ा मौका माना जा रहा है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी इस अभियान के जरिए एक तरफ मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना चाहती है तो दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने की कोशिश भी करेगी.

