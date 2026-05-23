Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /मोदी सरकार के 12 साल पर BJP का मेगा जनसंपर्क, 5 जून से 21 जून तक गांव-ढाणी तक कई कार्यक्रम

मोदी सरकार के 12 साल पर BJP का मेगा जनसंपर्क, 5 जून से 21 जून तक गांव-ढाणी तक कई कार्यक्रम

BJP Mega Public Relations Campaign: बीजेपी अब मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर बड़ा राजनीतिक और संगठनात्मक अभियान चलाने जा रही है. बीजेपी का 5 जून से 21 जून तक देशभर में मेगा जनसंपर्क अभियान चलेगा.

Edited byAman SinghReported byVishnu Prakash Sharma
Published: May 23, 2026, 05:04 PM|Updated: May 23, 2026, 05:04 PM
मोदी सरकार के 12 साल पर BJP का मेगा जनसंपर्क, 5 जून से 21 जून तक गांव-ढाणी तक कई कार्यक्रम
Image Credit: Modi Government 12 Year

Modi Government 12 Year: बीजेपी अब मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर बड़ा राजनीतिक और संगठनात्मक अभियान चलाने जा रही है. बीजेपी का 5 जून से 21 जून तक देशभर में मेगा जनसंपर्क अभियान चलेगा, जिसमें मीडिया संवाद से लेकर जन कल्याण शिविर, पर्यावरण अभियान, योग दिवस, प्रदर्शनी और गांव-गांव तक संपर्क कार्यक्रम होंगे. पार्टी की ओर से पूरे अभियान का विस्तृत रोडमैप तय किया गया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 7 जून को एनडीए सरकार के 12 साल पूरे हो रहे हैं. ऐसे में मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर सत्ता और संगठन की ओर से व्यापक जन सम्पर्क के लिए मेगा अभियान हाथ में लिया गया है. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से सभी प्रदेश इकाइयों को भेजे गए पत्र में 5 से 21 जून 2026 तक चलने वाले कार्यक्रमों का पूरा खाका तैयार किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस अभियान की थीम, 'बारह साल विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के' रखी गई है. बीजेपी का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए हैं. अब इन्हीं योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए पार्टी जमीनी स्तर पर बड़ा आउटरीच प्रोग्राम चलाने जा रही है. इसके तहत बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक एक्टिविटी, जनसंपर्क, शिविर, प्रदर्शनी और संवाद किए जाएंगे.

अभियान की शुरुआत मीडिया संवाद कार्यक्रम से होगी. इसमें 8 जून से 12 जून के बीच दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया संवाद होगा, जबकि 11 और 12 जून को बीजेपी शासित राज्यों में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मीडिया से रूबरू होंगे. गैर बीजेपी राज्यों में भी केंद्रीय मंत्री और विधायक दल के नेता सरकार की उपलब्धियों को लेकर प्रेस वार्ता करेंगे. इसके साथ ही 8 से 14 जून तक विशेष जनसंपर्क अभियान चलेगा. इस दौरान जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी अलग-अलग कार्यक्रमों के जरिए जनता के बीच जाएंगे.

बीजेपी ने इस अभियान को केवल राजनीतिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखा है बल्कि इसे सामाजिक सरोकारों से भी जोड़ने की कोशिश की है. अभियान के तहत वृक्षारोपण अभियान, स्वच्छता अभियान, विकास स्थलों का भ्रमण, विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी. हर जिले में कम से कम 500 महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क साधने का लक्ष्य भी तय किया गया है. इस दौरान सांसद और विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष प्रवास करेंगे.

12 जून से जनकल्याण शिविर

अभियान के तहत 12 जून से 20 जून तक जन कल्याण शिविर आयोजित होंगे. इन शिविरों में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लिए पंजीकरण कराया जाएगा. बीजेपी ने विशेष रूप से आयुष्मान भारत, पीएम सूर्य घर योजना, पीएम स्वनिधि, लखपति दीदी और अन्य योजनाओं पर फोकस रखने के निर्देश दिए हैं. पार्टी संगठन को यह जिम्मेदारी भी दी गई है कि ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को शिविर तक लाया जाए.

बीजेपी इस पूरे अभियान को बड़े जन उत्सव के रूप में पेश करने की तैयारी में है. हर जिले में तीन दिन की प्रदर्शनी आयोजित होगी, जिसमें मोदी सरकार की उपलब्धियों को दिखाया जाएगा. इसके साथ ही ऑन-द-स्पॉट चित्रकला प्रतियोगिता, वॉक्स-पॉप वीडियो रिकॉर्डिंग और लाभार्थियों के अनुभव साझा कराने जैसे कार्यक्रम भी होंगे. प्राकृतिक खेती को लेकर भी पार्टी बड़ा अभियान चलाएगी. कम से कम एक हजार स्थानों पर विशेषज्ञों के जरिए प्राकृतिक खेती कार्यशालाएं आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है. विश्व पर्यावरण दिवस और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को भी बीजेपी ने अपने इस अभियान से जोड़ दिया है.

5 जून को “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत हर मंडल में वृक्षारोपण किया जाएगा. वहीं 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर मंडल स्तर तक योग कार्यक्रम होंगे. पार्टी ने आयुष मंत्रालय के प्रोटोकॉल के पालन के निर्देश दिए हैं और जहां संभव हो वहां एक सप्ताह के योग प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जाएंगे. अभियान की मॉनिटरिंग के लिए बीजेपी ने प्रदेश और जिला स्तर पर अलग-अलग टोलियां बनाने के निर्देश दिए हैं.

प्रदेश स्तर पर प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी के संयोजन में वरिष्ठ पदाधिकारियों की 5 सदस्यीय टीम बनाई गई है. जबकि जिला स्तर पर 4 सदस्यों की टोली अभियान की निगरानी करेगी. इसके अलावा प्रदेश स्तर पर मॉनिटरिंग टीम भी बनाई जा रही है जो पूरे अभियान की निगरानी के साथ ही सरल एप पर अपलोड भी करेगी. अभियान को लेकर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जा चुकी है और एक दो दिन में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला होगी.

जिला कार्यशालाओं की डेडलाइन 31 मई तय की गई है. पार्टी ने सोशल मीडिया और मीडिया कैंपेन को भी समन्वित तरीके से चलाने की रणनीति बनाई है. राजस्थान में भी बीजेपी इस अभियान को पूरी ताकत के साथ चलाने की तैयारी में है. निकाय और पंचायत चुनावों से पहले यह अभियान बीजेपी के लिए संगठन को बूथ स्तर तक एक्टिव करने का बड़ा मौका माना जा रहा है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी इस अभियान के जरिए एक तरफ मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना चाहती है तो दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने की कोशिश भी करेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ट्रेंडिंग न्यूज़

कोटा की वो 'नागिन', जो तेज कर देती है लोगों की धड़कनें!

Gold Silver Price: राजस्थान सर्राफा बाजार में हलचल! सोने में इतने रुपये की गिरावट, चांदी ने मारी 5000 रुपये की छलांग

राजस्थान में गरज-चमक के साथ बरसने वाले हैं बादल! 23 May को आंधी-तूफान के साथ बारिश का अलर्ट

Rajasthan News: मेडल लाओ, सीधे सरकारी नौकरी पाओ ! राजस्थान सरकार ने 186 खिलाड़ियों को दी 'आउट ऑफ टर्न' नियुक्ति

पेट्रोल-डीजल के रेट बढ़ते ही इन लोगों की बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, तंग हो सकती जेब

जोधपुर वालों की मौज! अब ट्रेन में सीट के लिए नहीं करनी पड़ेगी भागदौड़, मिला वंदे भारत का तोहफा

खुशखबरी: धौलपुर के 23 गांवों से गुजरेगा सिक्स लेन एक्सप्रेसवे, दिल्ली-नोएडा पहुंचना होगा आसान!

Nautapa: 45 डिग्री की गर्मी में फोन-लैपटॉप ओवरहीट? भूलकर भी न करें ये गलतियां

वेनेजुएला के 'काले तेल' से अरबों कमाएगा राजस्थान! बाड़मेर में शुरू होगा ऐसा तगड़ा खेल

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भारत दौरा, 25 मई को आएंगे जयपुर, आमेर फोर्ट में डिप्टी सीएम दिया कुमारी करेंगी भव्य स्वागत

अर्श से फर्श पर आए सोना-चांदी, दामों में दिखी भारी गिरावट! जानें ताजा भाव

जयपुर, दौसा, बीकानेर, सीकर समेत इन 14 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट

क्या आप जानते हैं राजस्थान का यह जिला है 'चप्पलों का शहर', अमेरिका और यूरोप तक है दबदबा!

Rajasthan Schools: अब 22 नहीं 29 जून से खुलेंगे स्कूल, शिक्षा विभाग से बड़ी खबर

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

राजस्थान में बन रहा सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे, 90 मिनट में होंगे दिल्ली से जयपुर!

घूंघट से ग्लैमर तक, राजस्थान की देसी बहू ने बदली अपनी किस्मत

राजस्थान पंचायत-निकाय चुनाव पर फिर आया बड़ा अपडेट, पढ़ें हाईकोर्ट का ये फैसला

राजस्थान में छत की टंकी बन गई तंदूर! जानिए पानी को ठंडा रखने के सबसे आसान देसी तरीके

अलवर में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, पलटी स्लीपर बस, 6 की हालत गंभीर, कई घायल

धूप में खड़ी गाड़ी के अंदर रखी ये 5 चीजें बन सकती है बम, भयंकर ब्लास्ट से तबाह हो सकती है जिंदगी!

राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट, राजस्थान में चुनाव की तारीख फाइनल!

जोधपुर में रात 8 बजे बाद शराब बिक्री पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगी रिपोर्ट

राजस्थान में गर्मी के बीच मौसम लेगा करवट, कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट!

क्या आप जानते हैं राजस्थान में यहां मिलता है रेगिस्तान का 'सफेद सोना'?

श्रीगंगानगर में पारा 46 डिग्री पार, हीटस्ट्रोक का खतरा! बाहर निकलना हुआ खतरनाक

राजस्थान कैबिनेट के ये बड़े फैसले… इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिल गई मंजूरी, देखें पूरी लिस्ट

सराफा बाजार में सुनामी, सोना-चांदी के भाव उड़े आसमान पर! जानें आज के ताजा रेट

डूंगरपुर में जमीन विवाद का खूनी अंत, भतीजे ने चाकू मारकर की चाचा की बेरहमी से हत्या, डिटेन

जोधपुर की बेटी चित्रांगदा सिंह का ब्यूटी सीक्रेट, रोज पीती हैं जीरा पानी

दुनिया मानती थी सबसे गर्म, पर आंकड़ों ने चौंकाया! जानिए क्यों झुलसते तापमान के बाद भी इस लिस्ट में पिछड़ गया राजस्थान

गर्मी की शॉपिंग का सबसे सस्ता ठिकाना, राजस्थान के इन बाजारों में 200 रुपये में भर जाएगा पूरा बैग!

कपासन में रास्ते को लेकर खूनी संघर्ष, चले लाठी-डंडे, 6 लोग गंभीर घायल

चांदी औंधे मुंह गिरी नीचे, सोने ने मारी लंबी छलांग! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

चाकू से बेटी पर ताबड़तोड़ वार... मां को भी बेरहमी से उतारा था मौत के घाट, पुलिस ने किरायेदार को किया डिटेन

Rajasthan News: भीनमाल में दिनदहाड़े युवक पर जानलेवा हमला, लोहे की सरियों से पीटा, स्कॉर्पियो से कुचलने का भी प्रयास

शादी में पैसा बचाना है? तो आइए राजस्थान के ये बाजार, मिलेंगे सबसे सस्ते डिजाइनर लहंगे और ज्वेलरी!

राजस्थान में फिर लगा महंगाई का झटका! बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें कितने बढ़ गए रेट

कोटपूतली होटल हाईवे किंग के किचन में मिली गंदगी देख दंग रह गई टीम! दही में तैरती मिली मक्खियां

राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, CM किसान की 6वीं किस्त को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान!

राजस्थान में एकदम से बदला मौसम का मिजाज, गरज-चमक के साथ इन शहरों में बरसने को बेताब हो रहे काले बादल

Rajasthan Panchayat Election: पंचायत चुनाव पर कोर्ट के फैसले को लेकर बोले- जोगाराम पटेल, कहा- विशेषज्ञों की राय लेगी सरकार

Tags:
pm modi
Rajasthan news
Jaipur News

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पति ने बच्चे के सामने किया बर्बर व्यवहार… गैस चालू कर किया कमरे में बंद, फिर पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम

पति ने बच्चे के सामने किया बर्बर व्यवहार… गैस चालू कर किया कमरे में बंद, फिर पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम

rajasthan crime news
2

बीकानेर से जोधपुर तक रोजगार मेले की धूम, हजारों युवाओं के सपने हुए पूरे

Rajasthan Rojgar Mela 2026
3

मोदी सरकार के 12 साल पर BJP का मेगा जनसंपर्क, 5 जून से 21 जून तक गांव-ढाणी तक कई कार्यक्रम

pm modi
4

मोदी सरकार @12: हर जिले में 500 VIP से संपर्क, 1000 जगहों पर वर्कशॉप, BJP के इस महा-अभियान का पूरा रोडमैप

rajasthan politics news
5

'ये सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म आगे दिखाएंगे...' कहकर धमकाने पर पुलिस का एक्शन, मृदुल कच्छावा ने लगाई मोनू गैंग की लंका!

Bikaner News