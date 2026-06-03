/BJP अल्पसंख्यक मोर्चा में 'नारी शक्ति' का जलवा! हमीद खान मेवाती ने टीम में इन 7 महिलाओं को दी बड़ी जगह

Rajasthan Politics: राजस्थान बीजेपी ने संगठन विस्तार की कड़ी में अल्पसंख्यक मोर्चा की नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की गई. पार्टी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हमीद खान मेवाती ने 71 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है. नई टीम में मुस्लिम, जैन, सिख और अन्य अल्पसंख्यक समाजों के प्रतिनिधियों को जगह देकर संगठन ने सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश की है. इधर टीम घोषणा के बाद स्वागत सम्मान का सिलसिला भी जारी हो गया.

राजस्थान में बीजेपी संगठन लगातार अपने मोर्चों और प्रकोष्ठों को मजबूत करने में जुटा है. इसी कड़ी में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान की नई प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है. प्रदेशाध्यक्ष हमीद खान मेवाती की ओर से जारी सूची में 8 प्रदेश उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 8 मंत्री, कोषाध्यक्ष, मीडिया, सोशल मीडिया, आईटी, प्रशिक्षण और विभिन्न प्रभारियों की नियुक्तियां की गई हैं.

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नई कार्यकारिणी में बांसवाड़ा के इकबाल पठान, जयपुर देहात दक्षिण के सरदार रणधीर सिंह, कोटा के निजामुद्दीन बबलू, पाली के जहीर मकरानी, ब्यावर के संजीव भटेवड़ा और दौसा के जावेद खान, चुरू के जमरदीन तेली और झालावाड़ के आफताब चौधरी को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है. वहीं जंग बहादुर पठान, मोहम्मद रमजान अब्बासी और अयुब खान को प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है.

कार्यकारिणी में नारी शक्ति वंदन, 7 को दी गई जिम्मेदारी

कार्यकारिणी में महिला प्रतिनिधित्व पर भी जोर दिया गया है. सवाई माधोपुर की मेहनाज पटेल को प्रदेश मंत्री बनाया गया है. इसके अलावा पूनम जैन तिलक, सिम्मी खान, नाजिया खान, मिजान मिर्जा, रोजी नवाब और मोनिका जैन को भी महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गए हैं. भाजपा का प्रयास है कि संगठन में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़े.

संगठन में मीडिया, सोशल मीडिया, आईटी, नीति एवं शोध, प्रशिक्षण, मन की बात, कार्यक्रम क्रियान्वयन और नमो-सरल ऐप जैसे विभागों को भी विशेष महत्व दिया गया है. भाजपा आगामी चुनावी रणनीति और केंद्र-राज्य सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए इन विभागों को मजबूत करने में जुटी है. बीजेपी का यह प्रयास अल्पसंख्यक समाज में अपनी पहुंच बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा भी है. प्रदेश में मुस्लिम, जैन, सिख और अन्य अल्पसंख्यक वर्गों के बीच पार्टी अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने के प्रयास कर रही है.

ज्यादातर जिलों से प्रतिनिधित्व

नई कार्यकारिणी में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, टोंक, धौलपुर, भरतपुर, नागौर, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ और श्रीगंगानगर सहित प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व दिया गया है. इससे भाजपा ने क्षेत्रीय संतुलन साधने का भी प्रयास किया है.

भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की नई टीम के जरिए पार्टी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह संगठन के विस्तार के साथ-साथ अल्पसंख्यक समाज में अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में भी सक्रिय है. आने वाले समय में इस नई टीम की भूमिका पर सभी की नजर रहेगी.