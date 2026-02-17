Zee Rajasthan
हमारा बजट छोरा पैदा करता है, गहलोत का छोरी, इसलिए विपक्ष में बैठे हो, BJP विधायक बहादुर सिंह कोली का सदन में लिंगभेदी बयान

BJP MLA Bahadur Singh Koli controversial statement: राजस्थान विधानसभा में बजट बहस के दौरान बीजेपी विधायक बहादुर सिंह कोली (वैर से) ने विवादास्पद टिप्पणी की. उन्होंने भाजपा सरकार के बजट को "जवानी का बजट" बताते हुए कहा कि पहले, दूसरे और तीसरे बजट में "छोरा" (लड़का) पैदा हुआ, जो काम आता है. वहीं, पूर्व कांग्रेस सरकार (अशोक गहलोत के समय) के अंतिम बजट को "बुढ़ापे का बजट" कहते हुए "छोरी" (लड़की) पैदा होने की बात कही.

Published: Feb 17, 2026, 08:28 AM IST | Updated: Feb 17, 2026, 10:01 AM IST

हमारा बजट छोरा पैदा करता है, गहलोत का छोरी, इसलिए विपक्ष में बैठे हो, BJP विधायक बहादुर सिंह कोली का सदन में लिंगभेदी बयान

BJP Leader Gender Remark: राजस्थान विधानसभा में बजट बहस के दौरान भाजपा विधायक बहादुर सिंह कोली के विवादित बयान ने सियासी हलचल मचा दी है. विधायक ने भाजपा और कांग्रेस के बजटों की तुलना लड़के-लड़की के जन्म से की, जिसे लिंगभेदी बताते हुए विपक्ष और जनसंगठनों ने कड़ी निंदा की है. यह घटना 17 फरवरी 2026 को सोमवार को हुई, जब सदन में बजट पर चर्चा चल रही थी. कोली के बयान से सदन में हंसी की गूंज उठी, लेकिन बाहर राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया. विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा से कार्रवाई की मांग की जा रही है.

विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान बहादुर सिंह कोली ने पहले बजट को "इरादों का ऐलान" और "नए राजस्थान के सपनों की उड़ान" बताया. उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी नेता अपने दुख से परेशान नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष के सुख से परेशान हैं. इसके बाद उन्होंने भाजपा सरकार के तीन बजटों की तुलना "जवानी" से की और पूर्व कांग्रेस सरकार (अशोक गहलोत के कार्यकाल) के अंतिम बजट को "बुढ़ापे का बजट" करार दिया.

कोली ने कहा, "हमारा पहला बजट आया, पूरे राजस्थान ने सराहा... दूसरे बजट में भी स्वागत किया... तीसरे में भी. हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने पहले बजट में 'छोरा' पैदा किया, दूसरे में भी 'छोरा' पैदा किया और तीसरे में भी 'छोरा' पैदा किया. जो जवानी में छोरा पैदा करता है, वो हमेशा काम में आता है."
उन्होंने आगे कहा कि अशोक गहलोत ने अपने अंतिम बजट में घोषणा की, तो वहां "छोरी" पैदा हुई, लेकिन "छोरा" नहीं. "इसलिए आप विपक्ष में बैठे हुए हैं.

इस टिप्पणी के दौरान सत्ता पक्ष (भाजपा) के कई विधायकों ने हंसते हुए समर्थन दिखाया, जबकि कोई भी उन्हें टोकने या रोकने नहीं आया. कांग्रेस विधायकों जैसे मनोज कुमार और सोहनलाल नायक ने इसका तीव्र विरोध किया, लेकिन सदन में उनका समर्थन नहीं मिला. यह पूरा प्रसंग लिंग भेदभाव विरोधी कानूनों (जैसे PCPNDT एक्ट और संवैधानिक मूल्यों) के विपरीत माना जा रहा है, जहां लड़के को "काम आने वाला" और लड़की को नकारात्मक संदर्भ में पेश किया गया.


यह बयान न केवल लिंग समानता के खिलाफ माना जा रहा है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सदन में विपक्ष को चुप कराने के लिए ऐसे सस्ते तंज का सहारा लिया जा रहा है. कांग्रेस ने इसे "महिला विरोधी मानसिकता" का प्रमाण बताया है, जबकि भाजपा पक्ष से अभी तक कोई आधिकारिक सफाई या माफी नहीं आई है. सामाजिक संगठन और महिला अधिकार कार्यकर्ता इसकी निंदा कर रहे हैं, क्योंकि यह समाज में लड़की-लड़के के बीच भेदभाव को बढ़ावा दे सकता है.\यह घटना राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र (2026) के दौरान हुई, जहां पहले भी कई विवादास्पद मुद्दे जैसे अवैध खनन, फसल बीमा आदि उठ चुके हैं. कुल मिलाकर, यह बयान राजनीतिक बहस को लिंग मुद्दों पर केंद्रित कर रहा है और सवाल उठा रहा है कि सदन की गरिमा बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है.

