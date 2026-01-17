Zee Rajasthan
कांग्रेस के आरोपों पर बालमुकुंद आचार्य का पलटवार, बोले- फर्जी वोटर्स के नाम कटने पर इनके पेट में दर्द हो रहा

Rajasthan Politics: प्रदेश में SIR को लेकर अब राजनीति चरम पर है. वोट कटने के मामले में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं. कांग्रेस के आरोपों पर BJP ने पलटवार किया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Vishnu Sharma
Published: Jan 17, 2026, 10:25 PM IST | Updated: Jan 17, 2026, 10:25 PM IST

Rajasthan Politics: प्रदेश में SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) को लेकर अब राजनीति चरम पर है. वोट कटने के मामले में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं. कांग्रेस के आरोपों पर BJP ने पलटवार किया है. बीजेपी विधायक स्वामी बालमुंदाचार्य ने कांग्रेस पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या फर्जी मतदाताओं को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब जब ऐसे नाम कट रहे हैं, तो कांग्रेस को “पेट में दर्द” हो रहा है.

बीजेपी और कांग्रेस में SIR में वोट काटने के मामले में प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है. कांग्रेस नेता वोट काटने का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी फर्जी वोटरों के नाम हटाने की बात कह रही है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधायक रफीक खान के आरोपों पर बीजेपी विधायक स्वामी बालमुकुंद आचार्य ने तीखा पलटवार किया है. आरोप-प्रत्यारोप के बीच सवाल यही है, क्या SIR राजनीति का हथियार बन गया है या फर्जी वोटरों पर कार्रवाई.

प्रदेश में SIR को लेकर सियासत गरमा गई है. कांग्रेस जहां वोट काटने की शिकायत करते हुए इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है. वहीं बीजेपी इसे फर्जी वोटरों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करार दे रही है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार और बीजेपी पर सीधे आरोप लगाए, तो विधायक रफीक खान ने फर्जी शपथ पत्रों के जरिए नाम कटवाने का दावा किया.

गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बीजेपी सरकार चुनाव आयोग के जरिये वोट काटने का काम कर रही है. यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है. वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी इसी तरह के आरोप लगाए. कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया. बीजेपी विधायक स्वामी बालमुकुंद आचार्य ने कांग्रेस पर झूठ फैलाने और फर्जी वोटरों को बचाने का आरोप लगाया.

विधायक स्वामी बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के फर्जी नाम जोड़े गए. अब नाम कट रहे हैं, तो कांग्रेस को पेट में दर्द हो रहा है. बालमुकुंद आचार्य ने साफ किया कि SIR पूरी तरह चुनाव आयोग की प्रक्रिया है. अगर कहीं गलती है, तो कांग्रेस चुनाव आयोग में आपत्ति दर्ज कराए. सड़क पर भ्रम फैलाने से कुछ हासिल नहीं होगा.

चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है. कांग्रेस इन संस्थाओं पर उंगली उठाकर लोकतंत्र को कमजोर कर रही है. कांग्रेस अपनी आपत्ति तथ्य के साथ चुनाव आयोग के सामने रखे. इसपर चुनाव आयोग निर्णय करेगा. यदि वोट सही है तो वोटर लिस्ट से नहीं काटे जाएंगे, यदि गलत हैं तो कटेंगे.

बीजेपी विधायक ने मतदाता सूची को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े भी गिनाए. उन्होंने वोटर लिस्ट दिखाते हुए आरोप लगाया कि कहीं 50 वर्गगज के मकान में 39 वोटर, तो कहीं एक ही मकान में 65 नाम दर्ज हैं. इतना ही नहीं 105 और 107 साल के मतदाता, जो जिंदा भी हैं या नहीं. एक व्यक्ति का बिहार, बंगाल, यूपी और राजस्थान में वोट है. उन्होंने दावा किया कि हमारे पास कागज हैं. एक मतदाता तीन-तीन जगह वोट दे रहा है. यही असली फर्जीवाड़ा है.

बालमुकुंद आचार्य यहीं नहीं रुके. उन्होंने कांग्रेस को चार लोगों की पार्टी बताते हुए कहा कि कांग्रेस नेता चुनाव आयोग को लेकर मिथ्या फैला रहे हैं. कांग्रेस और कांग्रेस की लोगों की इन्हीं हरकतों से पार्टी चार लोगों में सिमटकर रह गई है. यह पार्टी, मम्मी-बेटा, जीजी और जीजाजी की है. इन चार लोगों की ताजा रिजल्ट महाराष्ट्र में आया है. इससे पहले बिहार का आया था. देश और प्रदेश के लोगों के ह्दय में जगह बनाने के लिए इन हरकतों की जरूरत नहीं है. देवतुल्य जनता के हृदय में जगह बनाने के लिए काम करना पड़ता है.

उन्होंने डोटासरा पर तंज कसते हुए कहा कि कोई विषय है, तो मुद्ददों की लड़ाई लड़ें. सदन में आते नहीं, सदन के बाहर गमछे लहराते हैं, जिनसे कुछ होना जाना नहीं है. पीएम मोदी ने गमछा लहराया प्रचंड बहुमत आया है. एसआईआर चुनाव आयोग करता है पूर्णतया मुक्त है. अनर्गल बयान देकर ऐसी संस्थाओं पर उंगली उठाते हैं. कई जगह कांग्रेस की सीट नहीं आई. कांग्रेस के लोग नहीं हमारी मर्जी से हो तो आपकी एक सीट भी नहीं आए. झूठी बातें करते हैं कोई लाभ नहीं है.

बीजेपी विधायक स्वामी बालमुकुंद आचार्य ने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाया. कहा कि राम हो या रहीम, सरकारी योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है, लेकिन फर्जी मतदाता के रूप में बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रदेश के हक पर डाका डाल रहे हैं. कांग्रेस को चाहिए कि वो फर्जी मतदाताओं को हटाने में मदद करें. वरना साफ है कि आपको रोहिंग्या-बांग्लादेशियों से प्रेम है.

साफ है कि SIR को लेकर प्रदेश की राजनीति अब आर-पार की लड़ाई में बदल चुकी है. कांग्रेस इसे साजिश बता रही है, तो बीजेपी इसे फर्जी वोटरों की सफाई. अब फैसला चुनाव आयोग के हाथ में है कि आरोपों में कितना दम है.

