Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

विधानसभा में गूंजा अजान लाउडस्पीकर का मुद्दा, MLA बालमुकुंद आचार्य बोले- साजिशन बढ़ाई जा रही आवाज

Azaan loudspeaker controversy: भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य ने विधानसभा में मस्जिदों में दी जाने वाली अजान के लाउडस्पीकर की आवाज को कम करने का मुद्दा उठाया.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 30, 2026, 03:56 PM IST | Updated: Jan 30, 2026, 03:56 PM IST

Trending Photos

राजस्थान के किसान खुशखबरी के लिए तैयार, सम्मान निधि में किस्त बढ़कर मिल सकते हैं 3000 रुपये!
7 Photos
PM Kisan Samman Nidhi

राजस्थान के किसान खुशखबरी के लिए तैयार, सम्मान निधि में किस्त बढ़कर मिल सकते हैं 3000 रुपये!

सरपंच के हाथ में नहीं पूरी शक्ति! जानिए गांव की कौन-सी जमीन पर पट्टा देना मना है
7 Photos
rajasthan panchayat chunav

सरपंच के हाथ में नहीं पूरी शक्ति! जानिए गांव की कौन-सी जमीन पर पट्टा देना मना है

मरु महोत्सव- 2026: श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर में पूजा के साथ महोत्सव का भव्य शुभारंभ, 47 लाख की ज्वेलरी पहने नजर आई मिस पोकरण, देखें फोटोज
10 Photos
Jaisalmer news

मरु महोत्सव- 2026: श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर में पूजा के साथ महोत्सव का भव्य शुभारंभ, 47 लाख की ज्वेलरी पहने नजर आई मिस पोकरण, देखें फोटोज

राजस्थान में औंधे मुंह गिरे सोना-चांदी के दाम, तेजी के दौर में लगे इमरजेंसी ब्रेक, जानें अब कितना पहुंचा रेट
9 Photos
Jaipur Gold Silver Rate

राजस्थान में औंधे मुंह गिरे सोना-चांदी के दाम, तेजी के दौर में लगे इमरजेंसी ब्रेक, जानें अब कितना पहुंचा रेट

विधानसभा में गूंजा अजान लाउडस्पीकर का मुद्दा, MLA बालमुकुंद आचार्य बोले- साजिशन बढ़ाई जा रही आवाज

Azaan loudspeaker controversy: भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य ने विधानसभा में मस्जिदों में दी जाने वाली अजान के लाउडस्पीकर की आवाज को कम करने का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि साजिशन कुछ समुदाय हैं, जो लाउडस्पीकर की आवाज तेज कर रहे हैं.

भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि मेरी विधानसभा हवामहल में और पूरे परकोटे में एक गली में लाइन से दो-तीन मकान छोड़कर एक मस्जिद है, मदरसे हैं. सबकी अपनी-अपनी धर्म पद्धति पूजा-प्रार्थना करने का तरीका है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वहां पर लाउडस्पीकर की आवाज को प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

लाउडस्पीकर की आवाज बढ़ने से पढ़ने वाले बच्चे, माइग्रेन मरीज और आसपास के स्कूल-अस्पताल वालों को दिक्कत आती है. ये शिकायतें ऑन रिकॉर्ड हैं, मेरे पास वीडियो है, ऑडियो है. मैं आप लोगों को दे सकता हूं.

भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि पहले कबीले थे, कबीले में दूर आवाज लगानी पड़ती थी, बताना पड़ता था और उस जमाने में घड़ी भी नहीं थी, लेकिन अब फिर इतनी लाउड आवाज करने की आवश्यकता क्या है.

मैं सभी धर्म का आदर करता हूं, पूजा-प्रार्थना पद्धति का कोई भी तरीका हो, किसी का भी तरीका हो, उसके प्रति पूरा सम्मान रखता हूं. कीर्तन भजन इत्यादि यात्रा होती है. कभी-कभी शिकायत आती है कि आवाज कम करो या बंद करो या 10 बजे बाद बंद करो तो हम उसके साथ भी रहते हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news