विधानसभा में गूंजा अजान लाउडस्पीकर का मुद्दा, MLA बालमुकुंद आचार्य बोले- साजिशन बढ़ाई जा रही आवाज

Azaan loudspeaker controversy: भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य ने विधानसभा में मस्जिदों में दी जाने वाली अजान के लाउडस्पीकर की आवाज को कम करने का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि साजिशन कुछ समुदाय हैं, जो लाउडस्पीकर की आवाज तेज कर रहे हैं.
भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि मेरी विधानसभा हवामहल में और पूरे परकोटे में एक गली में लाइन से दो-तीन मकान छोड़कर एक मस्जिद है, मदरसे हैं. सबकी अपनी-अपनी धर्म पद्धति पूजा-प्रार्थना करने का तरीका है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वहां पर लाउडस्पीकर की आवाज को प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है.
लाउडस्पीकर की आवाज बढ़ने से पढ़ने वाले बच्चे, माइग्रेन मरीज और आसपास के स्कूल-अस्पताल वालों को दिक्कत आती है. ये शिकायतें ऑन रिकॉर्ड हैं, मेरे पास वीडियो है, ऑडियो है. मैं आप लोगों को दे सकता हूं.
भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि पहले कबीले थे, कबीले में दूर आवाज लगानी पड़ती थी, बताना पड़ता था और उस जमाने में घड़ी भी नहीं थी, लेकिन अब फिर इतनी लाउड आवाज करने की आवश्यकता क्या है.
मैं सभी धर्म का आदर करता हूं, पूजा-प्रार्थना पद्धति का कोई भी तरीका हो, किसी का भी तरीका हो, उसके प्रति पूरा सम्मान रखता हूं. कीर्तन भजन इत्यादि यात्रा होती है. कभी-कभी शिकायत आती है कि आवाज कम करो या बंद करो या 10 बजे बाद बंद करो तो हम उसके साथ भी रहते हैं.
