CM भजनलाल 18-18 घंटे काम करते हैं जिससे सरकार अच्छी चल रही- अरुण सिंह

Rajasthan Politics: बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तारीफों के पुल जमकर बांधे. अरुण सिंह ने कहा कि CM इतने परिश्रमी हैं कि 18-18 घंटे काम कर रहे हैं. सरकार अच्छी चल रही है. 

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Vishnu Sharma
Published: Jan 16, 2026, 11:36 PM IST | Updated: Jan 16, 2026, 11:36 PM IST

CM भजनलाल 18-18 घंटे काम करते हैं जिससे सरकार अच्छी चल रही- अरुण सिंह

Rajasthan Politics: राजस्थान बीजेपी की VB G RAM G प्रदेश स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करने आए पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने आज प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी सरकार की कार्यशैली की जमकर तारीफ की. वहीं कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार पर जमकर हमला बोला. अरुण सिंह ने पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि भजनलाल सरकार दो साल में पूरा हो गया. सरकार अच्छा काम कर रही है.

सरकार के कार्यकाल में 250 परीक्षाएं हुई हैं, लेकिन एक भी परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ, एक में भी धांधली नहीं हुई. वहीं गहलोत सरकार में सभी पेपर लीक होते थे. बस में बिठाकर नकल करवाते थे, पेपर बिकते थे. परीक्षा देने जाने वाली लड़कियों की कमीज काटकर देखा जाता था कि नकल तो नहीं कर रही हैं.

गहलोत सरकार में इंटरनेट बंद करने जैसी घटनाएं आम थीं. उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान सरकार में न तो इंटरनेट बंद हुआ है और न ही मोबाइल टावर बंद किए गए हैं, जो सुशासन का प्रमाण है. एक सवाल के जवाब में अरूण सिंह ने कहा कि दोषा रोपण वो करता है, जो कुछ काम नहीं करता. हमारी सरकार काम करती है.

सीएम भजनलाल इतने मेहनती, इतने परिश्रमी हैं. सीएम लगातार 18-18 घंटे काम करते हैं. सीएम का कार्यकर्ताओं से मिलना, उनका कार्यकर्ता भाव उत्कृष्ट है. मंडल के कार्यकर्ताओं को बुलाकर सीएम भजनलाल शर्मा उनसे बात करते हैं. वह अभिनंदन योग्य और प्रशंसा के लायक हैं. यह कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार अच्छी चल रही है.

एक-दो नेताओं के जाने से फर्क नहीं पड़ता

महेंद्रजीत मालवीय और अन्य नेताओं के बीजेपी छोड़कर जाने के सवाल पर अरुण सिंह ने कहा कि पार्टी छोड़ने वालों की संख्या एक-दो तक सीमित है और इससे भाजपा पर कोई फर्क नहीं पड़ता. आने वाले नेताओं की संख्या ज्यादा लेकिन जाने वाले नेताओं की संख्या कम है. भाजपा का बड़ा परिवार है हर जगह चुनाव जीत रहे हैं. कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है.

उन्होंने कहा कि भाजपा करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है और एक-दो नेताओं के जाने से संगठन कमजोर नहीं होता. महेंद्रजीत सिंह मालवीय के भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाने को लेकर उन्होंने कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का परिणाम है. ऐसे नेताओं के जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होता. कांग्रेस में जो लोग हैं वही त्रस्त, परेशान हैं.

भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा

अरुण सिंह ने ‘वीबी जी रामजी’ योजना को लेकर कहा कि यह योजना 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. मनरेगा की कमियों को दूर करते हुए नया कानून बनाया गया है और अब 100 दिन के काम को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है. कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे पर भी लोगों को भ्रमित कर रही है, जबकि सच्चाई यह है कि ग्राम विकास को मजबूती देने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं.

योजना के तहत लगभग 1 लाख 51 हजार करोड़ रुपये का प्रस्तावित बजट रखा गया है. इस योजना के माध्यम से गांवों में विकास होगा और ग्रामीण जीवन स्तर को ऊपर उठाया जाएगा. मनरेगा में पहले बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार होता था, लेकिन अब वीबी जी रामजी योजना के तहत ऑडिट की व्यवस्था होगी और डिजिटल तकनीक का व्यापक उपयोग किया जाएगा, ताकि पारदर्शिता बनी रहे.

पूरे देश में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त कर रहे हैं. अरुण सिंह ने कहा कि प्रदेश में ग्राम, चौपाल तक बीजेपी कार्यकर्ता जाएंगे लोगों कृषकों के साथ बैठेंगे. पहले जवाहरलाल नेहरू गांधी का नाम जोड़ा कांग्रेस पार्ट भगवान राम का विरोध क्यों कर रही है. जब-जब राम का नाम आता है कांग्रेस विरोध कर रही है. कांग्रेस पाप कर रही है. कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है.

