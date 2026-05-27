/गहलोत जैसे नेता ऐसी बात कहेंगे तो मजाक माना जाएगा - मदन राठौड़

Jaipur News : SIR सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बाद एक बार फिर सियासत में उबाल आ गया है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर वार किया तो प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया. राठौड़ ने कहा कि SIR पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत है, अशोक गहलोत जैसे नेता ऐसी बात कहेंगे तो मजाक ही माना जएगा. केंद्र की मोदी सरकार की 12 वर्ष की उपलब्धियां को लेकर भी उन्होंने कहा कि देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है.

SIR पर राजस्थान में भी सियासत गरमायी

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SIR पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजस्थान में भी सियासत गरमा गई है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगाया. इसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने गहलोत पर पलटवार करते हुए कहा गहलोत साहब जैसे वरिष्ठ नेता ऐसी बात कहेंगे तो मजाक माना जाएगा. जो इस देश का नागरिक है 2001 की वोटर लिस्ट में नाम होगा, उसका नहीं है तो उसके पिताजी का नाम होगा, वंशावली में कहीं तो नाम होगा तभी तो देश का नागरिक माना जाएगा. राठौड़ ने कहा कहीं तो उसका नाम उसका नाम होगा , वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा जिसका नाम हिंदुस्तान में नहीं है वो नागरिकता का कैसे दावा कर सकता है.

कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के निर्णय पर मोहर लगाई-मदन राठौड़

मदन राठौड़ ने सुप्रीम कोर्ट के SIR को विधि सम्मत बताने पर कहा कि कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के निर्णय पर मोहर लगाई गई है. उन्होंने कहा कि केवल भारत का नागरिक ही देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी का अधिकार रखता है और अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची में शामिल करना देशहित में नहीं है. उन्होंने कांग्रेस नेताओं के आरोपों को निराधार और राजनीतिक बयानबाजी बताया. कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष पूर्णतया पराजित हो गया. कांग्रेस नैतिक, राजनीतिक और संवैधानिक रूप से ध्वस्त हो गई.

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के निर्माण की दिशा में बड़ा कार्य किया

केंद्र की एनडीए सरकार के 12 साल की उपलब्धियां को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के निर्माण की दिशा में बड़ा कार्य किया है. प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब, किसान महिला, युवा हर वर्ग के विकास के लिए कम किया है. PM आवास योजना के माध्यम से गरीबों को घर उपलब्ध कराए गए, हर घर जल योजना के तहत गांव-गांव तक नल से जल पहुंचाने का कार्य हुआ और सड़क अधोसंरचना को मजबूत किया गया. उन्होंने कहा कि किसानों को समृद्ध बनाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई, किसान सम्मान निधि के माध्यम से आर्थिक सहायता दी गई और राष्ट्रीय कृषि बाजार जैसी व्यवस्थाओं के जरिए किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त करने का अवसर मिला.

वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान

राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति ने भी दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाया है. आज विश्व के बड़े-बड़े राष्ट्र भारत की बात गंभीरता से सुनते हैं. प्रधानमंत्री मोदी “वसुधैव कुटुंबकम” और “सर्वे भवन्तु सुखिनः” की भावना के साथ विश्व को शांति और सहयोग का संदेश दे रहे हैं. मदन राठौड़ ने राज्यसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार भाजपा सभी आवश्यक प्रक्रियाएं समयबद्ध तरीके से पूरी करेगी और संगठन स्तर पर एजेंट नियुक्ति सहित अन्य तैयारियां की जाएंगी. राठौड़ ने कहा कि भाजपा द्वारा व्यापक जनसंपर्क और जनजागरण अभियान चलाए जा रहे हैं. “वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान” भी चलाया जा रहा, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता जल संरक्षण के लिए विभिन्न गतिविधियों में भाग ले रहे हैं. अभियान के तहत बावड़ियों और तालाबों की सफाई, जल स्रोतों का संरक्षण, कचरा हटाने, जल संग्रहण क्षमता बढ़ाने तथा वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं को तैयार कराने का कार्य किया जाएगा, ताकि पेयजल और सिंचाई के लिए पानी का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो सके.

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