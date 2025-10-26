मदन राठौड़ का बड़ा बयान, बोले- सरदार पटेल नहीं होते तो मैं पाकिस्तान में होता!

Rajasthan News: लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर प्रदेश के हर हिस्से में रन फॉर यूनिटी आयोजित की जाएगी. रन फॉर यूनिटी की तैयारियों को लेकर आज एसएमएस इंडोर स्टेडियम में कार्यशाला हुई. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि सरदार पटेल नहीं होते तो मैं हिंदुस्तान का अंग नहीं होता. साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि रन फॉर यूनिटी के दौरान पार्टी का दुपट्टा नहीं पहनें और नारा नहीं लगाएं.

देश के प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के बाद बिखरी हुई रियासतों का एकत्रीकरण कर भारत बनाया. उन्हीं सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर केंद्र सरकार की ओर से सरदार @150 यूनिटी मार्च आयोजित की जा रही है. प्रदेश में इसकी तैयारियों को लेकर सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यशाला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि देश को एकीकरण करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की महती भूमिका रही.

31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती है. सम्मानपूर्वक गौरव के साथ जन्मदिवस मनाएंगे. भारत से अंग्रेज गए थे तब सारी रियासतों को स्वतंत्र कर दिया था. आप चाहो भारत में रहो, पाकिस्तान में जाओ या स्वतंत्र रहो. कश्मीर को हरी सिंह ने स्वतंत्र रखा था, उसकी क्या स्थिति बनी. उस समय कई रियासतों में बंटे भारत को एक करने की जिम्मेदारी पटेल ने निभाई.

हैदराबाद, जोधपुर को भारत में विलय करवाने का श्रेय सरदार पटेल को जाता है. हैदराबाद को कश्मीर पर कबायली और पाकिस्तानी सेना के हमले के बाद पटेल ने दृढ़ता दिखाई और कश्मीर को भारत में जोड़ा. राठौड़ ने कहा कि हम जोधपुर की चिंता कर रहे थे, उस समय जोधपुर के बारे में इस प्रकार की चर्चा थी कि जोधपुर कहां रहेगा.

सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जोधपुर के पूरे क्षेत्र को हिंदुस्तान में रखने के लिए बाध्य किया. मैं भी हिंदुस्तान का अंग इसी कारण से रह सका हूं. यह पूरी दुनिया जानती है आप सब जानते हैं. मदन राठौड़ ने कहा कि 31 अक्टूबर को जयपुर में यात्रा गांधी सर्किल से रवाना होकर अमर जवान ज्योति तक आएगी. जयपुर के सारे कार्यकर्ताओं को भाग लेना चाहिए.

प्रत्येक जिले और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम होने वाले हैं. कार्यक्रम सरकार का है, हम सहयोगी हैं. इसलिए हम कोई दुपट्टा और नारा नहीं लगाएंगे. केवल भारत माता की जय लगाएंगे. हम राष्ट्रीय एकता की बात करेंगे, हम हम चाहते हैं राष्ट्र भक्ति का जज्बा पक्ष में भी हो विपक्ष में भी हो. प्रत्येक नागरिक के हृदय में राष्ट्रभक्ति प्रस्फुटित हो, हमें राष्ट्रभक्ति पैदा करने का जज्बा मिला है.