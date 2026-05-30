/'खुद नशा करते हैं और…हनुमान बेनीवाल पर मदन राठौड़ का सबसे तीखा हमला

Rajasthan Politics : आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल के बयान पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने हनुमान बेनीवाल पर तीखा हमला बोला है. राठौड़ ने कहा कि हनुमानजी खुद नशा करते हैं और करवाते हैं, युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं. उन्होंने ऐसे नेताओं को राजनीतिक के लिए कलंक बताया. वहीं आरएलपी कार्यकर्ताओं के काले झंडे दिखाने को राठौड़ ने खुद पर हमला करार दिया.

मदन राठौड़ ने हनुमान बेनीवाल पर किया तीखा हमला

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राजस्थान में तापमान में पारे के उछाल के साथ ही नेताओं की बयानबाजी से सियासत भी उबाल पर है. RLP संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल के बयान के बाद शुरू हुआ बवाल लगातार जारी है. बीजेपी के नेता लगातार बेनीवाल पर हमलावर है. इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने हनुमान बेनीवाल पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें नशेड़ी तक करार दे दिया. राठौड़ ने कहा कि राजनीति में इस तरह की भाषा और शब्दों का प्रयोग पहले कभी नहीं देखा. लाेकतंत्र में नाराजगी और विरोध अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन नेताओं को अपने शब्दों का चयन सोच-समझकर करना चाहिए.

शब्द चयन तो ढंग का करें, कहां से शब्द निकालकर ले आता है भाई

राठौड़ ने साफ साफ आरोप लगाया कि नशेड़ी बोलता है, वैसे उन्होंने बोला. शब्द चयन तो ढंग का करें, कहां से शब्द निकालकर ले आता है भाई. ऐसे राजनेता भी राजनीति के लिए कलंक है. ऐसे नेताओं का बहिष्कार होना चाहिए, वरना राजनीति को दूषित कर देंगे. राठौड़ ने बेनीवाल सहित नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि विरोध करो, लेकिन दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, जब आमने सामने मिलें तो नजरें तो नहीं झुकानी पड़ेगी कि मैनें इनके लिए यह क्या कह दिया.

हनुमान बेनीवाल युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं- राठौड़

राठौड़ ने बेनीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि हनुमानजी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, पथ भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. खुद भी नशा कर रहे हैं और करवाते भी हैं. युवाओं को गलत रास्ता दिखाना, बिजली का बिल मत भरो, डायरेक्ट कनेक्शन करलो, यह संदेश देना अच्छा नहीं है. अराजकता पैदा करने औरअव्यवसथा फैलाना है। राजनेता ऐसा बोल सकता है क्या है ? स्वयंभू सुप्रीमों बन गए हैं. राजनीति में आदर्श व्यवहार चाहिए इनके पास शब्दकोष नहीं है नशेड़ी बोलता है वैसे शब्दों का उपयोग करते हैं. दुश्मन और बाहुबली की तरह व्यवहार करते हैं.

व्यवहार की मर्यादा बनाए रखना लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी-राठौड़

राठौड़ ने कहा कि बीजेपी में राजनीतिक विरोध को हमेशा लोकतांत्रिक और मर्यादित तरीके से व्यक्त किया जाता है. विपक्ष का दायित्व सरकार की कमियों को उजागर करना और जनता के मुद्दे उठाना है. उन्होंने कहा कि विपक्ष की आलोचनाओं हम भी सुनते हैं, लेकिन आलोचना और कटुता में अंतर होना चाहिए. राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को व्यक्तिगत दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए. राठौड़ ने कहा कि सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह भाषा और व्यवहार की मर्यादा बनाए रखना लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है.

काले झंडे दिखाने नहीं, हमला करने आए थे

डीडवाना में काले झंडे दिखाने आए हनुमान बेनीवाल के समर्थकों पर मदन राठौड़ ने हमला करने का आरोप लगाया. राठौड़ ने कहा कि वो राजनीतिक दल के अध्यक्ष अपने संगठन की बैठक में जा रहे थे. भला इससे किसी को क्या ऐतराज हो सकता है. कोई डिमांड थी तो राज्य सरकार से करते, राजनीतिक दल से क्या डिमांड होती. राठौड़ ने बताया कि जब वे कार्यक्रम स्थल के निकट पहुंचे तो पुलिसकर्मी अचानक सक्रिय हो गए. उन्हें स्थिति संदिग्ध लगी और बाद में जानकारी मिली कि कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. उनमें कुछ प्रदर्शनकारी डंडे लेकर आए थे और उनका व्यवहार आक्रामक प्रतीत हो रहा था. सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें वाहन से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी और एहतियात के तौर पर रोके रखा. ऐसा लग रहा था वो किसी हमले की फ़िराक में थे. राठौड़ ने कहा कि पुलिस ने समय रहते स्थिति को नियंत्रित कर लिया और प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया.