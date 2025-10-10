Zee Rajasthan
Rajasthan Politics: फिर वायरल हुई बीजेपी की बिना हस्ताक्षर वाली कार्यकारिणी सूची

Rajasthan Politics News: राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की प्रदेश कार्यकारिणी की एक कथित सूची सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसने पार्टी में भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है.

Published: Oct 10, 2025, 08:56 AM IST | Updated: Oct 10, 2025, 08:56 AM IST

BJP Rajasthan Executive List Viral: राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की प्रदेश कार्यकारिणी की एक कथित सूची एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच असमंजस पैदा कर दिया है. इस सूची में 10 प्रदेश उपाध्यक्ष, चार महामंत्री, 10 सचिव, मीडिया संयोजक, सोशल मीडिया संयोजक, कार्यालय प्रभारी और प्रदेश मुख्य प्रवक्ता के नाम शामिल हैं. हालांकि, इस सूची की प्रामाणिकता पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इसमें किसी भी आधिकारिक हस्ताक्षर या पार्टी के मुहर का अभाव है. बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने इसे फर्जी करार देते हुए जांच की बात कही है, ताकि इस तरह की अफवाहों पर अंकुश लगाया जा सके.

वायरल सूची की सत्यता पर संदेह
वायरल सूची में शामिल नेताओं को इस संबंध में कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है, जिसके चलते इसे जानबूझकर भ्रम फैलाने की साजिश माना जा रहा है. पार्टी सूत्रों का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने इस सूची को सोशल मीडिया पर प्रसारित किया है, ताकि बीजेपी के भीतर असमंजस और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो. सूची में नामित कई नेताओं ने भी इसकी जानकारी से इनकार किया है, जिससे इसकी विश्वसनीयता और कमजोर हो रही है.

पहले भी हो चुकी है ऐसी घटना
यह पहला मौका नहीं है जब बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की सूची वायरल हुई हो. कुछ समय पहले भी एक फर्जी सूची सामने आई थी, जिसने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच चर्चा का माहौल बनाया था. उस समय भी पार्टी ने स्पष्ट किया था कि ऐसी सूचियां आधिकारिक नहीं हैं. इस बार की घटना ने एक बार फिर बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे पर सवाल उठाए हैं और सोशल मीडिया के दुरुपयोग को उजागर किया है.

पार्टी की प्रतिक्रिया और अगले कदम
बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और जल्द ही आधिकारिक प्रदेश कार्यकारिणी की सूची जारी करने की बात कही है. पार्टी का कहना है कि इस तरह की फर्जी सूचियां संगठन की एकता और विश्वसनीयता को प्रभावित करने की कोशिश हैं. फिलहाल, बीजेपी की ओर से इस वायरल सूची की सत्यता पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. जांच पूरी होने के बाद ही इस मामले की असलियत सामने आ पाएगी. पार्टी नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूत्रों पर भरोसा करें.

