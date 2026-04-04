आदिवासी वोट बैंक पर राजस्थान BJP का फोकस! ST मोर्चा में 19 प्रवक्ता, 22 सदस्य घोषित

Jaipur News: पंचायत और निकाय चुनावों से पहले पार्टी संगठन को मजबूत करने की कवायद के तहत बीजेपी अपने अग्रिम संगठन यानी मोर्चों की टीम घोषित कर रही है. इस कड़ी में आज बीजेपी ST मोर्चा की नई प्रदेश टीम का ऐलान कर दिया गया. ST मोर्चा की नई टीम में सबको खुश करने के लिहाज से 19 प्रवक्ताओं और 22 कार्य समिति सदस्यों की भी घोषणा की गई है.

प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर ST मोर्चा अध्यक्ष गोपीचंद मीणा ने क्षेत्रीय संतुलन साधने की कवायद के तहत 76 सदस्यीय जम्बो टीम घोषित की है. नई टीम में 7 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 8 मंत्री और 19 प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए हैं, जिससे साफ है कि पार्टी आदिवासी वोट बैंक को साधने की रणनीति पर तेजी से काम कर रही है.

इन नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारी

उपाध्यक्ष पद पर विजय मीणा, अमृतलाल कलासुआ, ममता मीना, धनाराम मीणा, कालूराम मीणा, राजेंद्र मीणा और कांतिलाल डामोर को मौका मिला है. महामंत्री पद पर महेंद्र चंदा, राज बहादुर मीणा, अशोक मीणा और राजेश कटारा को जिम्मेदारी दी गई है.

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वहीं संगठन में मंत्री, कोषाध्यक्ष, मीडिया, सोशल मीडिया और IT सेल तक हर स्तर पर नई टीम तैयार कर दी गई है, जिससे जमीनी स्तर तक पकड़ मजबूत करने की कोशिश है.

ये होंगे ST मोर्चा की आवाज

प्रदेश प्रवक्ताओं की सूची में मंजू मीणा, रामविलास मीणा, मनोहर लाल मीणा, सोनल मीणा, प्रमोद मीणा, विमल तावड़, महावीर मीणा, जीतमल खाट सहित 19 सदस्य प्रवक्ताओं में कई नए चेहरे शामिल किए गए हैं.

कार्यसमिति में भी संतुलन

प्रदेश कार्यसमिति में रामेश्वर मीणा, बसंती लाल मीणा, कमल लाल भील, मांगीलाल भील सहित 22 नेताओं को जगह दी गई है, जबकि 5 विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है.

सियासी संदेश साफ

भाजपा का यह कदम साफ संकेत दे रहा है कि पंचायत और निकाय चुनाव से पहले पार्टी आदिवासी समाज में मजबूत पकड़ बनाने के लिए संगठनात्मक स्तर पर बड़ा दांव खेल रही है.

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